DIVALI 2016 : Himesh Reshammiya à Maurice

Le célèbre compositeur de musique, interprète et acteur Himesh Reshammiya sera à Maurice dans le cadre de la fête Divali, le 30 octobre, et ce à l’invitation du Conseil du District de l’est. Il se pourrait que le spectacle se déroule au stade de Flacq. Rockstar N°1 en Inde, Himesh Reshammiya a conquis le public avec ses morceaux, dont Aashiq Banaya Aapne, Tera Surroor, Zara Jhoom Jhoom, Jhalak Dikhlaja, Hookah Bar et Tandoori Nights. Il a obtenu le Filmfare Award du meilleur chanteur en 2006 avec Aashiq Banaya Aapne.