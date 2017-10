DIVALI - CE SOIR À FLACQ : Nakash Aziz, Amit Mishra, Antara Mitra et Shalmali Kholgade en live

Après Himesh Reshmmiya l’année dernière, le Conseil de district de Flacq a fait appel encore une fois à quatre grosses pointures de Bollywood pour animer le spectacle de Divali, qui se déroulera ce soir de 18 heures à 23 heures sur l’aire de stationnement de Flacq.

L’arrivée de Nakash Aziz, Amit Mishra, Antara Mitra et Shalmali Kholgade a été rendue possible grâce aux démarches effectuées par Anupam Jain, le directeur de Rajasthan Works, auprès du célèbre compositeur de musique Pritam. Outre la prestation de ces artistes de renom, les Mauriciens auront l’occasion d’assister ce soir en première partie à la prestation d’artistes locaux, dont le Krumania Dance Academy, le Nalini Dance Group, le Rockmania Dance Group, le Tanushree Dance Group et Kunal Heereelal. Un feu d’artifice illuminera le ciel de Flacq après le passage des artistes mauriciens et étrangers.

Ce show est parrainé par Indian Oil, LIC, SBM, MBC et Shangri La Touessrok. Vikram Hurdoyal, le président du Conseil de district de Flacq et Biswajit Ganguly, de Indian Oil, sont revenus sur le triomphe de Himesh à Flacq l’année dernière qui, selon eux, a attiré plus de 20 000 personnes. Cette année, ils ont fait appel à Amit Mishra, originaire de Lucknow en Inde, et qui est l’une des valeurs sûres de la chanson indienne. Depuis le succès du morceau Bulleya de Ae Dil Hai Muskil, il est monté en grade. Il s’est illustré également avec Sau Tarah Ke de Dishoom et Manma Emotion Jaage, extrait du film, Dilwale et Galti Se Mistake (Jagga Jasoos). Shalmali Kholgade s’est imposée dès ses débuts à Bollywood avec le morceau Pareshaan du film Ishaqzaade. D’autres succès ont suivi, dont Balam Pichkari de Yeh Jawaani Hai Deewani et Baby Ko Bass Pasand Hai, morceau populaire du film Sultan. Elle compte à son actif des morceaux mélodieux, notamment Besharmi Ki Height, Laat Lag Gayi et Daaru Desi. Nakash Aziz, chanteur et compositeur, a eu le privilège d’assister le maestro A R Rahman dans les films tels que Highway, Roanjhanaa, Rockstar, Delhi 6 et I. Il s’est illustré avec Jabra Fan de Fan, Sari Ke Fall Sa et Gandi Baat de R… Rajkumar. Antara Mitra a délaissé ses études de médecine pour poursuivre une carrière dans le monde de la musique. Elle animait des concerts dès son jeune âge avant que le compositeur Pritam ne l’approche pour Bheegi Bhaagi Si, un duo avec Mohit Chauhan, extrait du film Rajneeti. Elle sera acclamée pour le morceau Gerua de Dilwale.