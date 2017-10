DIVALI : Victoire du bien sur le mal

Divali, fête de la lumière, sera célébrée avec jeudi à travers le pays. Divali, qui transcende les barrières, sera l’occasion pour les Mauriciens de célébrer la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur l’obscurité, et ce dans un esprit de partage, d’ouverture aux autres et de fraternité.

Tout le pays sera illuminé par des diyas (lampes en terre cuite) et des guirlandes électriques. Maisons et bâtiments brilleront de mille feux, la douceur et la tendresse partagée entre les voisins à travers la distribution de gâteaux conférant une dimension nationale à cette fête en couleurs. Petits et grands feront éclater des pétards pour l’occasion.

Divali est la grande nuit de Lukshmi, déesse de la générosité et de la prospérité, et marque aussi le retour de Ram, de son épouse Sita et de son frère Lukshmun après un exil de 14 ans dans la forêt. La victoire de Ram sur le démon Rawan et son retour à Ayodhya qui ont allumé une rangée de lumière pour accueillir leur héros.













