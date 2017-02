DIVERSIFICATION AGRICOLE: Un verger de citrus à Salazie

Rajen Hemoo, 67 ans, a pendant longtemps cultivé la canne à sucre. À sa retraite comme manager à la Mauritius Cooperative Agricultural Federation (MCAF), il y a quelques années, il se lance dans la culture de letchis, d'ananas et, dernièrement, dans celle de mandarines, de limons, de pamplemousses et d'oranges à Salazie, près de La Nicolière, sur une superficie de six arpents loués à bail de l’État. Mais « quatre ans sont passés, et je n'ai pas encore eu un seul sou de revenus », dit-il.

« Je cultive environ 750 mandariniers, 150 plantes de limon, 50 orangers et 50 pamplemoussiers. L'idée est d'avoir une variété de citrus sur cette terre où, autrefois, je cultivais la canne à sucre. Lorsque le prix du sucre a chuté, j'ai diversifié mes activités dans la culture de fruits », lance Rajen Hemoo, dont le projet à Salazie date de six ans, après qu'il ait suivi une formation dans la diversification agricole organisée par l'Union européenne. Cet agriculteur a investi énormément dans ce projet, « pratiquement tout mon “lump sum” dans la préparation du terrain, qui est très rocheux, dans l'acquisition des plantes et, ensuite, dans la main-d'œuvre ». Ensuite, ajoute-t-il, « comme des bébés », il faut nourrir les plantes. « Il faut les suivre, analyser leurs feuilles, surveiller les insectes, leur offrir tous les soins possibles, sinon elles risquent de mourir. D'autant plus que l'eau n'est pas disponible dans la région à des fins d'irrigation malgré la proximité du réservoir de La Nicolière », souligne notre interlocuteur, qui se fie aux pluies... lorsqu'elles tombent. Si la situation au niveau de la pluviométrie s'améliore, il compte faire une demande pour l'installation d'un système de “drip-irrigation”. « À plusieurs reprises, j'ai transporté de l'eau sur mon 4x4 pour arroser mes arbres fruitiers, qui demandent beaucoup d'eau pour pouvoir donner des fruits de qualité. Ce n'est pas facile sur un terrain rocailleux comme celui-ci », fait-il ressortir. Cependant, il a été sauvé grâce aux pluies abondantes qui sont tombées dans la région en 2016.

« Sovsouri ek zako »

Ce n'est pas tout. Il faut aussi prévenir la prolifération des maladies et des insectes, surtout les mouches des fruits, qui causent beaucoup de dégâts aux plantations. Les conditions pluviales et trop d'ensoleillement créent des conditions idéales pour la prolifération de champignons, selon M. Hemoo. « J'utilise un mélange du savon et d'eau pour prévenir les maladies. Mais je suis obligé d'utiliser des produits chimiques pour combattre les insectes et les mouches des fruits », lâche-t-il. Comme si les insectes et les maladies n'étaient pas suffisants comme nuisance à ce verger, les chauves-souris et les singes s'attaquent aussi aux fruits. « Aswar, bizin vey sovsouri, lizour bizin vey zako. Je crains fort que ce problème ne devienne une réelle nuisance pour mon verger. Le gouvernement doit réfléchir sérieusement sur cette question afin de soulager les producteurs », estime notre interlocuteur.

Même s'il n'a besoin de main-d'œuvre que par étapes, à la plantation et à l'élagage des arbres, qui se fait chaque année, le planteur a des difficultés à trouver une main-d'œuvre qualifiée. « Il n'y a que des amateurs et ils coûtent cher », dit-il. Dans ce cas, il dit préférer la main-d’œuvre étrangère qui, selon lui, est une nécessité, « pas seulement pour moi, mais pour les autres agriculteurs également ».

Pour rentabiliser son entreprise, après tant d'années de sacrifices et de dur labeur, l'agriculteur dépend d'un bon marché « qui existe à Maurice, mais le gros problème est la compétition féroce qui oppose la production locale à l'importation étrangère », celle-ci étant vendue à un prix bas. « Je doute fort qu'il y ait du “dumping” dans ce business. Les importateurs veulent nous faire disparaître. C'est la raison pour laquelle j'en appelle aux autorités, qui encouragent les planteurs à investir dans la diversification agricole, à prendre des mesures afin que les importations soient restreintes lorsque les vergers locaux sont en production. Elles le font déjà pour la pomme de terre et l'oignon, elles peuvent donc le faire également pour les fruits et permettre ainsi au pays d'économiser des devises », dit-il.

L'agriculteur dit avoir effectué sa première récolte l'année dernière, « me li pa ti extra ». Les prévisions sont assez décevantes pour cette année également. « Je suis déçu, j'avais pensé avoir une très bonne récolte cette année, mais tel ne serait pas le cas. Quatre ans sont passés et je n'ai pas encore eu un seul sou de revenus », déclare-t-il. Malgré cette situation, il pense cultiver des longaniers, à la demande du FAREI, qui compte l'aider à diversifier davantage son projet. Mais il s'est donné un temps de réflexion car il croit encore que la culture de fruits est plus rentable que celle de la canne à sucre.

La vie d'un agriculteur, fait ressortir Rajen Hemoo, n'est pas de tout repos et est même pénible. « Il faut comprendre la souffrance des planteurs. Ils font un métier très dur, patiemment, courageusement, en persévérant, afin de pouvoir réussir. Pour cela, it's a very very long way, it is really a rough and tough job. »