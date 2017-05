DIVERSITÉ BIOLOGIQUE La stratégie nationale de biodiversité lancée le 30 mai

La stratégie nationale de biodiversité ainsi que le plan d’action 2017-2025 seront lancés par le ministre de l’Agro-industrie, Mahen Seeruttun, le 30 mai prochain.

Ces deux documents devaient initialement être lancés aujourd’hui à l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité biologique mais un report a été nécessaire en raison de l’absence au pays du ministre de l’Agro-industrie. Ce dernier se trouve actuellement en Inde et sera de retour samedi prochain.

Cette stratégie nationale passe en revue la situation de la biodiversité à Maurice et fixe les objectifs en termes de biodiversité et de conservation.

Le plan d’action couvre la période 2017 à 2026 et définit les programmes qui doivent être développés pour protéger, conserver, restaurer les services concernant la biodiversité naturelle, et les services au profit des générations présentes et futures.

Plusieurs activités sont prévues par le ministère de l’Agro-industrie cette semaine pour marquer la Journée internationale de la biodiversité. Des activités sont prévues dans les gorges de la Rivière-Noire où des plantes seront mises en terre. Le thème de la journée internationale est Biodiversity and Sustainable Tourism.