DJAKARTA-INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION : Plusieurs accords signés demain par les chefs d’État

Plusieurs accords seront signés par les chefs d’État lors du premier sommet de l’IORA, qui aura lieu à Djakarta et aura pour thème “Strengthening Maritime co-operation for a peaceful, stable and prosperous Indian Ocean Rim ». Le sommet a été précédé d’une réunion des “senior officials” suivie de celle des ministres des Affaires étrangères.

Les chefs d’État seront appelés demain à signer deux accords, à savoir l’IORA Concord et une feuille de route. Un débat général est prévu sur le thème. L’IORA Concord identifie six priorités en vue d’assurer une coopération entre les pays membres. Il s’agit de la piraterie et la sécurité maritime, la réduction des risques par rapport aux catastrophes naturelles, la gestion des pêches, la coopération entre les universitaires et, finalement, les échanges touristiques et culturels. Le sommet souhaite envoyer un signal fort à la communauté internationale et donner une nouvelle orientation à l’organisation.

Par ailleurs, les représentants du secteur privé des pays membres ont participé ce matin à une séance de réflexion. Les représentants de la MCCI y étaient également.