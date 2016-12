DOCUMENTAIRE—MORIS DIME: Sur les chemins de la clandestinité…

« La mort d’un homme est une tragédie. La mort d’un million d’hommes est une statistique… » Cette citation attribuée à Staline a permis à Diego Bunuel de rappeler, en préambule à la projection spéciale d’Exode – qui a été donnée grâce à une initiative de Moris Dime au MCiné le 13 décembre dernier ainsi qu’au lycée des Mascareignes –, la valeur du témoignage individuel en matière journalistique. Ce documentaire, réalisé par James Bluemel et produit par la BBC et Canal+, a ceci d’exceptionnel qu’il permet de suivre plusieurs réfugiés, seuls ou en familles, dans les lieux inaccessibles aux journalistes, grâce aux téléphones portables qui leur ont été confiés au début de leur voyage. Ils sont restaurateurs, professeurs, employés de bureau, ouvriers, ils viennent de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan ou de Gambie, et nous livrent simplement ces moments où leur vie a basculé sur les chemins de la clandestinité.

« Donner un nom, disait aussi Diego Bunuel à propos de ce film produit par la BBC et Canal+, un visage, une histoire à ces milliers de personnes qui fuient les guerres. L’ambition de ce film était d’aller là où les caméras n’auraient jamais pu aller et faire découvrir l’espoir immense de ceux qui partent sur les routes de l’exode. » Le film Exode montre aussi, à travers le témoignage de six personnes aux profils et motivations différents, bien d’autres aspects de ces mouvements de populations qui n’ont jamais été aussi massifs depuis juin 1940 quand des Européens de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de France ont fui les sinistres avancées de l’armée allemande vers le nord-est et le sud-est… Les Républicains espagnols avaient quatre ans auparavant initié ces mouvements, s’évadant de la guerre civile et de la dictature franquiste.

Aujourd’hui, d’un pays à l’autre, les causes de ces migrations sont multiples, mais il est utile de rappeler que ces migrants, qui cherchent asile ailleurs, viennent, selon une statistique du HCR, non seulement de Syrie (27%), mais également d’Afghanistan (13%), du Nigeria (9%), d’Irak (8%), d’Érythrée (5%) ou encore du Pakistan, de Guinée, de Gambie, du Soudan, et de la Côte d’Ivoire… Entre la famille de Tarek, ancien restaurateur syrien, et Alaigie, jeune homme gambien missionné pour envoyer des revenus à sa famille, entre les jeunes hommes irakiens, gymnastes professeurs de rollers, et Karima, ancienne employée de bureau en Afghanistan, les motivations ne sont pas les mêmes.

Ce documentaire poignant, dont nous avons vu la version de deux heures de Canal+, nous permet d’approcher les réalités de ces exodes de manière si précise et soutenue que nous en appréhendons concrètement les conditions, les drames et les angoisses terribles qui parsèment ces périples. Un choix dont ils mesurent parfaitement le risque, mais face auquel ils n’ont guère d’alternatives que la mort sous les bombes, la misère ou une souffrance quotidienne devenue insoutenable.

Une cause universelle

Exode nous approche tant de ces personnes qui nous ressemblent, que nous ne pouvons que mesurer notre chance de ne pas partager leur vécu. Certains, comme les nombreux immigrés sans papier qui vivent en Europe dans la crainte d’un contrôle de police et d’une expulsion, s’en sentiront plus familiers que la plupart d’entre nous, mais nous, qui vivons des moments de partages festifs, nous nous devons de penser à ces destinées et ces guerres, qu’elles soient économiques, religieuses ou politiques. Mesure symbolique, l’Onu a créé, il y a quatre ans, la Journée internationale des Migrants, qui est commémorée le 18 décembre depuis lors.

Au-delà de cette pensée onusienne, il faudra d’autres documentaires de ce type avant que tous les aspects bouleversants et révoltants de ces phénomènes migratoires ne soient décrits et analysés, si ce n’est résolu. En attendant, nous pouvons certes compatir, et aussi davantage réfléchir à ce qu’ils révèlent de nos sociétés prises dans une gangrène mondialisante qui a peu à voir avec l’utopie du village global. Ces phénomènes migratoires sont liés pour l’essentiel au développement des conflits armés au Proche-Orient et en Asie centrale auxquels les pays occidentaux se sont associés. S’y ajouteront certainement les réfugiés climatiques, qui risquent de devenir de plus en plus nombreux dans les décennies à venir. Peut-être devra-t-on aussi parler de réfugiés sanitaires tentant d’échapper aux éruptions épidémiques meurtrières de type Ebola.

Les témoignages d’Isra’a, de Tarek, d’Hassan, de Tahar et Sadiq, d’Alaigie et de Karima devraient être considérés comme nôtres car ils ont accepté, malgré la complexité et la fragilité de leur situation, de participer à cet effort de documentation que leur ont proposé les journalistes, qui ont engagé 14 mois de travail pour une équipe de 25 journalistes, basés à la BBC. Aucune contrepartie ne leur a été proposée, si ce n’est ce lien fragile avec l’équipe éditoriale que représente le téléphone portable avec lequel ils ont pu tenir un journal vidéo au fil de leurs déplacements. Le film présente quatre types de reportage : ces témoignages générés par les réfugiés eux-mêmes, les images filmées là où les équipes journalistiques avaient accès, les extraits de journaux télévisés qui donnent des repères généraux sur l’actualité de ces migrations d’avril 2015 à avril 2016, et les interviews face à la caméra qui ont complété leur récit.

Parcours du combattant

Dans les extraits de ces témoignages sur le vif que montre Exode se trouvent les moments les plus émouvants et significatifs. Certains passages inquiètent vivement, comme cette pirogue qui prend l’eau à mi-chemin entre la Turquie et les îles grecques, ces moments où Alaigie, après avoir déjà parcouru quelques milliers de kilomètres depuis la Gambie, se retrouve au Niger, dépouillé du peu qu’il avait par des pilleurs, puis plus tard assoiffé et affamé sur un 4X4 dans le désert libyen avec 18 homologues dans ce véhicule, affrété par des passeurs sans scrupule. Alaigie sera mystérieusement emprisonné à Tripoli et ne sera libéré qu’au bout d’un mois, avec l’argent que sa famille aura pu envoyer à quelques intermédiaires, 224 jours après son départ ! Son passeur « de confiance » lui avait promis une traversée d’un mois jusqu’à la côte libyenne.

Après avoir survécu à la traversée de la Méditerranée, la jeune Isra’a s’exclame sous la pluie sur un chemin boueux interminable qu’elle parcourt à pied avec sa famille (16 personnes au total) qu’il s’agit des meilleures vacances de sa vie ! Avant le départ, elle admettait l’idée possible de la mort, qui permettra de « dormir éternellement ». Ces moments d’humour noir conjurent l’anxiété et l’ennui qui ont accompagné un séjour devenu trop long à Izmir, où son père Tarek s’est fait marchand de cigarettes pour rassembler un peu d’argent et organiser le départ en mer. Sa maison et son restaurant ont été détruits par les bombes à Alep. « La mer est belle, mais hypocrite », entend-on aussi à un moment.

« Cimetière des espoirs »

Hassan, ce jeune professeur d’anglais de Bagdad, qui y a été emprisonné et torturé, rêve, lui, de rejoindre l’Angleterre. Il était le seul à avoir documenté de lui-même, avec son propre portable, cet exode, dans lequel il fait le récit de ses nombreux déboires et des complications qui ne sont heureusement pas venus à bout de sa persévérance. Ayant rencontré l’équipe de reporters qui tentait quelques images de passages clandestins au départ de Calais, il leur a proposé ses images dans lesquelles il pense souvent à la manière du reporter, à commenter ce qui se passe autour de lui. Et pour lui, cette jungle de Calais dont il finira par sortir, en prenant l’avion sous une fausse identité à Paris, a représenté « le cimetière des espoirs des migrants ».

L’espoir est en effet, dans ce documentaire exceptionnel, aussi grand que le courage et la ténacité de ces héros ordinaires. Les professeurs de rollers sont devenus profs de patinage en Suède, on ne sait si Sadiq a été content de découvrir l’Islande, où il voulait aller sans même savoir à quoi ressemble ce pays. Karima et ses proches, qui ont payé une fortune en visas et billets d’avion depuis l’Afghanistan jusqu’en Grèce, n’en reviennent pas du spectacle permanent des rues helléniques, où hommes et femmes se promènent librement dans des tenues parfois bien légères. Karima apprend l’allemand sur son portable, car elle espère s’installer au pays d’Angela Merkel.

Des 300 heures de tournage ont résulté une série de trois fois une heure diffusée sur la BBC et le documentaire de deux heures diffusé sur la chaîne Canal+. Vingt-six pays ont été traversés par ces différentes personnes. Exode 2 racontera, fin 2017, la suite de leur histoire en Europe, ou ailleurs, et abordera la question de l’éventuel retour au pays pour ceux qui ne souhaitent plus rester dans des pays d’accueil, où l’intégration est tout sauf évidente.

Plus de morts en mer

Ceux qu’on appelle les migrants ou les réfugiés ont été plus d’un million en 2015 en Europe. Cette statistique aurait diminué cette année, mais le nombre de morts ou disparus recensés en Méditerranée aurait dépassé 5 000 personnes, alors que ce chiffre s’élevait à 3 771 en 2015. L’Organisation internationale pour les Migrants (OIM) estime que 360 000 personnes ont traversé la Méditerranée cette année, populations auxquelles il faut ajouter ceux qui passent par voie terrestre ou par avion. Autre évolution remarquée par le haut-commissariat aux réfugiés, de plus en plus d’enfants composent ces populations en quête d’un pays moins dangereux que le leur (27 % en 2016). Ces migrations, qui se sont particulièrement intensifiées depuis le début de la guerre en Syrie, en 2011, sont éminemment dangereuses et parsemées d’obstacles en tous genres, qui reflètent à la fois les situations délétères de nombreux pays traversés, qui ont souvent été dévastés par des guerres actuelles ou récentes et la plus ou moins bonne volonté des pays « d’accueil ». Non seulement ces statistiques ne reflètent probablement pas toute la réalité de ces mouvements, mais en plus, elles sont froides et servent souvent d’arguments supplémentaires aux politiciens apeurés par « cette misère du monde » qui afflue dans leur pays, censé reconnaître le droit d’asile, mais qui ne le met le plus souvent en pratique que la manière sécuritaire, en comptant le plus souvent sur les Ong et les bénévoles pour l’aspect humanitaire.