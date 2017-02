À DOHA CE MATIN : La première lauréate accueillie en triomphe par ses camarades

C’est par des chants de joie à la louange de Dieu, « Allahu-Akbar », que la première lauréate du collège Doha, Zahraa Sawdah Khan Jaffur, a été célébrée ce matin à Phoenix.

L’ambiance de fête et de célébration était la même aussi bien dans le département des filles que celui des garçons même si les deux ne se mélangent pas.

Aussitôt arrivée au collège, Zahraa Sawdah Khan Jaffur a été accueillie en triomphe par ses amies qui ont manifesté bruyamment leur joie. Parmi les élèves se trouvaient les deux sœurs de la lauréate, qui enseignent au collège.

« Je suis super contente », a affirmé Zahraa Sawdah Khan Jaffur, qui était accomgnée de son père et de ses frères. « Je ne m’y attendais pas du tout. Je compte maintenant me perfectionner en finances et en computing », a-t-elle lancé.

Pour sa part, le directeur du college, Osman Jambocus, qui est en fonction depuis les trois dernières années, n’a pas caché sa satisfaction. « Notre but était de montrer que nous pouvions nous élever au même niveau que les autres collèges dont la réputation est déjà bien établie », a-t-il déclaré.

La fête se poursuivait à la mi-journée.