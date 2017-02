DOHA SS EAU-COULÉE : Zahraa Khan Jaffur, une motivation pour les autres

La première lauréate de la DOHA SS, Zahraa Sawdah Khan Jaffur, est une motivation pour les autres élèves du collège, estime le Deputy Rector, Fatemah Tegally Khedarun, responsable du département filles du collège. Cette motivation était effectivement lisible dans les voix et les yeux des plus jeunes hier, lorsque la jeune fille est arrivée peu après 11 heures.

Bien avant l’arrivée de la lauréate au collège, l’ambiance de fête avait gagné les cours de récréation. D’abord, on rencontre les garçons du collège, excités par les résultats de leur camarade qui fréquente le département filles, qui se trouve en face du bureau administratif.

À l’approche du taxi de son père qui la menait au collège, les amies de Zahraa s’étaient alignées en double file pour constituer une haie d’honneur pour l’accueillir et c’est par des chants de joie à la louange d’Allah que cela s’est fait. « Nara-e-taqbir/Allahu Akbar/Nara-e-taqbir/Allahu Akbar… », chantaient-elles.

Après la rencontre avec le recteur, Osman Jambocus, et d’autres cadres du collège, ses amies n’ont pas tardé à la porter en triomphe sur les épaules jusque dans la cour intérieure de l’école. Très vite, les petites de la Form 1 surtout, excitées également par le triomphe de leur grande sœur, l’entourent. « Oui, on est super contentes », disent-elles en chœur, exprimant par la même occasion le vœu de vivre ce bonheur à leur tour lorsqu’elles passeront leur HSC.

« Je pense que la réussite de Zahraa est une motivation pour les autres élèves. C’est le résultat d’un travail régulier. Je connais Zahraa, je l’ai suivie depuis qu’elle est petite, je connais sa régularité, elle s’est donnée à fond et elle récolte les fruits de ses efforts », soutient Mme Khedarun, émue. Et d’ajouter : « Je suis comblée. Je m’attendais à plus de lauréates. J’espère que nous aurons des classés ».

Pour le recteur, qui s’occupe des départements garçons et filles, « c’est une grande fierté après toutes ces années d’existence. On avait l’impression que c’est un collège purement religieux. Aujourd’hui, nous avons pu nous prouver du côté académique ». Pour Osman Jambocus, qui a une expérience de 38 ans dans l’enseignement secondaire, « c’est aussi la consécration d’une carrière ». « Quand je suis arrivé ici, il y a trois ans, je me suis dit qu’il faut que je produise au moins un lauréat ».

Le collège Doha existe depuis 2003 et bénéficie du soutien de l’État depuis 2013. « C’est en 2005 que nous avons commencé avec le HSC », indique le recteur. Le collège compte 1 400 élèves et 70 ont pris part aux examens de HSC, dont 40 filles.

« Un environnement sain »

La jeune lauréate a une pensée spéciale pour ses parents et ses professeures, et attribue sa réussite à « la bonne éducation du collège et à l’environnement sain dans lequel elle évolue ». Élève à l’école depuis la première, elle n’a jamais songé à aller ailleurs. Ses sœurs ont été élèves également et aujourd’hui elles y enseignent l’économie pour l’une et les mathématiques pour l’autre. L’une d’elle s’était classée après les lauréates au HSC.

« Je pense que j’ai eu une bonne éducation, dans un environnement sain ici. Je me sens plus en sécurité ici qu’ailleurs où entend parler de beaucoup de problèmes. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de problèmes ici, mais je pense que c’est moindre notamment concernant la brutalité et d’autres fléaux comme la drogue ».

D’ailleurs, si son rêve d’enfant était de devenir professeure des écoles, Zahraa n’y songe plus. « Les jeunes ne sont plus comme avant. Ils sont plus agressifs aujourd’hui ». Par conséquent, elle fera autre chose. « Je ne sais pas encore quoi, mais pas prof ». Si elle n’a pas encore arrêté son choix sur la filière qu’elle poursuivra, elle a un penchant pour la finance et la comptabilité.

Zahraa était à sa première tentative avec 7 unités en SC. Elle habite Grand-Bel-Air. Sa mère est mère femme au foyer et son père chauffeur de taxi d’hôtel. Sa passion : la lecture et le badminton, qu’elle n’a certainement pas abandonné pendant ses deux années de préparation de son HSC avec le concours de ses amies. « Quand on a envie de faire quelque chose, on trouve toujours du temps. Dans notre groupe d’amies, on se soutenait mutuellement. On travaillait ensemble ».

D’ailleurs, elle ne s’attendait pas à devenir lauréate. « Quand j’écoutais la radio, je pensais que ma copine allait devenir lauréate parce que cela semble moins difficile de décrocher le titre en technique qu’en science ou économie ». Notre jeune interlocutrice souhaite que « tous les enfants de Maurice puissent avoir les mêmes chances que moi au niveau de l’éducation et pouvoir poursuivre des études universitaires ».

Zahraa était accompagnée de son père Sahaduth Khan Jaffur hier lorsqu’elle s’est rendue au collège. Encore sous le coup de l’émotion, celui-ci affirmait : « Mo pa ti atann. Mo remersie Allah. Mo premie tifi ti klase, li li loreat, se osi zefor ki li finn fer avek led so bann profeser e la fami. »