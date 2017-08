DOMAINE DE L’ÉTOILE: Journée spéciale sous la grisaille

Les Mauriciens n’ont pas voulu louper cette opportunité dominicale de visiter le Domaine de l’Étoile situé dans l’Est avec sa riche faune et sa flore sauvage préservée. Toutefois, les pluies diluviennes qui s’abattaient sur cette partie de l’île ont perturbé cette journée permettant au public de découvrir ce site à tarif promotionnel. Ceux qui voulaient s’exercer à la tyrolienne ont été déçus d’entendre que cette activité était suspendue pour cause de mauvais temps. Quelques clichés ont cependant démontré que mauvais temps ou pas, les Mauriciens demeurent de grands intrépides aventuriers.

Les plus hardis ont bravé la pluie et c’est avec le sourire que certains se sont confiés, à l’instar de Joyce, venue en compagnie de son petit cousin Dwain qui attendait avec impatience de faire un tour sur le dos d’un poney. « C’est intéressant ce type de loisirs. Sur le billet d’entrée, qui en passant est très abordable, Rs 100, on a en cadeau une session de tir à l’arc. Ce que je déplore toutefois, c’est la mauvaise planification pour le choix des activités. Certains ont fait la queue sans prendre leur billet, cela a été quelque peu déstabilisant, mais dans l’ensemble tout est parfait malgré la pluie. Cette Family Day du dimanche est une occasion unique de se retrouver en famille et de prendre part aux activités à des prix abordables. L’initiative est louable », explique Joyce avec enthousiasme. Gwendoline, qui aime bien tout ce qui est lié au sport, « trouve dommage » de n’avoir pu pratiquer son activité favorite, la tyrolienne. « La pluie a tout gâché. J’ai l’habitude de faire de la tyrolienne à Rodrigues lors de mes vacances, mais au Domaine de l’Étoile, on peut faire une balade dans les airs à 350 mètres d’altitude. Lorsque vous regardez au bas, vous êtes complètement dans le vide. Il y a sept tyroliennes de 350 à 750 mètres. Au départ, on crie, on sent comme une poussée d’adrénaline, mais dès que vous vous lancez, vous avez droit à un spectacle panoramique rattaché au bout d’une corde à couper le souffle. » Rakesh, lui, profite de ses vacances scolaires et sa préférence va pour le quad alors que la famille Firmin, venue avec trois enfants, optera pour le village des enfants. Victoria, la mère, précise : « C’est un village unique pour les petits de 3 à 12 ans. Comme il y a des trampolines, des jeux gonflables, des parcours d’aventure, c’est incontestablement “the place to be” pour eux. »

Jordan Duprat, directeur du Domaine de l’Étoile, explique qu’en septembre 2012, ils ont rajouté des activités de manière à étendre la durée des balades sur trois heures. « Nous avons créé un grand parcours pour le village des enfants et nous avons démarré d’autres travaux car d’ici le 15 septembre nous procéderons à l’ouverture d’un parc animalier avec des cerfs ou encore des biches qui feront la fierté de cette partie de l’Est. Le concept sera unique car on veut totalement se démarquer de ce que propose La Vanille Nature Park. »

Neezam Jeetoo, président de la Tourism Promotion Association, trouve que cette journée spéciale a été « beyond the expectations ». « Ce domaine est une référence car c’est ici qu’a eu lieu le tournage de Paul et Virginie. Bientôt, il y aura un musée sur place pour raconter cette histoire. L’écotourisme prend de l’essor et nous avons constaté que les Family Days dominicales sont un tremplin pour les familles en quête de loisirs. Au domaine, c’est l’authenticité qui prime. Il y a une foule d’activités qui rendent cette journée encore plus agréable. Nous devons revaloriser notre patrimoine et permettre aux jeunes de connaître l’histoire de leur pays. »