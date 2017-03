DOMAINE DE LABOURDONNAIS : Une cérémonie en hommage à cinq retraités

Le Domaine de Labourdonnais a rendu hommage mercredi dernier à l’Espace Ernest Wiehe à cinq salariés ayant pris leur retraite durant les quatre dernières années, en reconnaissance pour leurs années de bons et loyaux services au sein de la compagnie. Une cérémonie tenue en présence de Jean-François Lagesse, Managing Director du Domaine de Labourdonnais et de quelques autres membres du management.

Pour le Managing Director, ce rendez-vous était un moment fort en émotions et plein de souvenirs gravés à jamais dans le parcours professionnel de ces retraités et dans la mémoire collective de l’entreprise. « Cette cérémonie est une occasion propice pour manifester tout le respect et la reconnaissance bien méritée à nos retraités qui ont consacré l’essentiel de leur carrière professionnelle pour le développement et le rayonnement de l’entreprise », a affirmé Jean-François Lagesse.

De leur côté, les retraités ont exprimé leurs remerciements envers la direction pour cette initiative. Ces derniers sont Andony Antonio Charles, Hurhundee Deichand, Purmaissur Lachandeo, Purmaissur Atmadev et Oderuth Mamode Aniff, avec respectivement 48, 23, 45, 55 et 48 ans d’expérience. Cette cérémonie s’est clôturée par la remise de diplômes d’honneur, de cadeaux et de chèques aux retraités.