DOMAINE LES PAILLES: La « joint-venture » SIC-Yihai en voie de finalisation

Les discussions en vue de la conclusion finale d'un accord de partenariat entre la State Investment Corporation (STC) et la Yihai International Investment Management Ltd sont en bonne voie, a indiqué ce matin une source autorisée à la STC. Ce projet, qui a fait l'objet d'une série d'interpellations parlementaires, est évoqué depuis 2015. Il avait été pendant quelque temps mis en veilleuse après que Roshi Badhain, alors ministre de la Bonne gouvernance, avait fait état de « certaines zones d'ombre » dans le sillage de la mutation de Vishnu Lutchmeenaraidoo du ministère des Finances à celui des Affaires étrangères. En juin dernier, le DPP avait cependant décidé de ne pas donner de suite à cette affaire.

Un accord d'entente aurait été conclu la semaine dernière. Toutefois, les discussions se poursuivent sur les modalités du partenariat et sont en voie de finalisation, fait-on ressortir. La création d'une Smart City dans le cadre du Domaine Les Pailles nécessitera des investissements de l'ordre de Rs 12 milliards. Le groupe Yihai compte investir pour sa part un montant d'un milliard de roupies.

Le projet nécessitera la création d'une entité légale Yihai Pailles, dans laquelle Yihai International devrait investir un montant de l'ordre de Rs 500 M, représentant 70% de l'actionnariat, la différence de 30% étant investie par la SIC. Les discussions se poursuivent concernant notamment l'allocation des terres. Le projet comprendra la construction et la vente d'appartements et de villas, ainsi que la construction et l'opération de plusieurs restaurants, d'un hôtel de luxe – comprenant des suites – et d'un complexe commercial. Les négociateurs s'activent donc à finaliser les discussions en vue de la pose de la première pierre du projet, prévue dans les prochaines semaines.