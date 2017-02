DONALD TRUMP: à quand l’Impeachment ?

Donald Trump pourrait laisser sa marque dans l’histoire mondiale comme le dirigeant le plus haï. Définitivement et malheureusement comme de nombreuses épreuves d’athlétisme olympique, en tant qu’Américain il risque de battre bien des records. S’il continue sur sa lancée le pire sera à venir ; ne pourrait-il pas provoquer une troisième guerre mondiale celui-là ? Comment ? L’Iran pourrait bien être le prétexte pour attiser cela. L’Armaggedon est devant la porte d’une histoire, morbide et moribonde.

Et qu’en est-il de l’éventualité d’une succession de 11-Septembre frappant toute l’Amérique… ? Trump se trompe amèrement en sous-estimant les risques réels et la force phénoménale de la nébuleuse terroriste, entre autres L’Afghanistan (les Taliban), la Syrie (ISIS), Nigérie (Boko Haram) et l’Irak. Une action concertée de tous ces mouvements terroristes pourrait provoquer des destructions à grande échelle, y compris la disparition de Donald Trump. Un monde sans les États-Unis. Utopie ? Shangri-La ? ou l’Abysse ? L’Enfer ? Ressaisissez-vous mon cher Trump. Au cas contraire le tribunal de l’histoire, à n’en point douter, vous condamnera …

Les grands titres de la presse mondiale sont de mauvais présages pour Donald Trump. La solution ? L’IMPEACHMENT. QUAND ? Maintenant. En d’autres mots la mise en accusation du président devant le Congrès. Au Congrès sa responsabilité envers le monde et l’Amérique. La population américaine, deuxième pays démocratique après l’Inde, doit agir.

A-DIEU TRUMP !