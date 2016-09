Donnait l’impression de pouvoir encore améliorer sa condition physique pour ses débuts. Réagit nerveusement à la grande foule, désarçonnant même son cavalier avant le départ. Fut repris à l’ouverture des stalles afin de se positionner parmi les derniers. Conclut honorablement et ne fut pas surclassé à l’arrivée. Sera plus percutant avec une course dans les jambes.

BIKINI BILLY — PATRICK MERVEN

Fut bousculé au départ et son cavalier perdit l’usage d’un étrier. De ce fait, il ne put mettre à profit son pas initial. Fut encore plus distancé que prévu vu que Harryhopeithappens n’avançait pas devant lui. Donna un joli coup de reins dans la ligne droite, mais le passage se refermant devant lui, il fut repris à l’extérieur de All Magic. Toutefois, il ne put éviter les talons de ce dernier qui plafonna sur la fin. Sans ces incidents, il aurait pu viser un podium.