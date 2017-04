Le dossier Michaela Harte au SP Monvoisin

La décision a été prise hier matin et communiquée à qui de droit. Après la tournée des autorités par John McAreavey, l’époux de la victime, Michaela Harte, étranglée dans une chambre de l’ex-Legends Hotels en janvier 2011, le commissaire de police, Karl Mario Nobin, a porté son choix sur le surintendant de police, Daniel Monvoisin, pour rouvrir l’enquête sur ce Cold Case en vue d’identifier les suspects derrière ce meurtre. Le principal enquêteur a été reçu par le commissaire de police en personne pour lui confier cette mission.

L’une des premières tâches du surintendant Monvoisin sera de constituer une équipe de limiers pour éplucher le dossier des précédentes enquêtes, soit de la Major Crime Investigation Team et celle menée par le chef inspecteur Roland Dabeesing, après l’acquittement de deux employés de l’hôtel aux Assises.

Cette responsabilité se présente comme un nouveau défi pour ce limier de la police, qui avait mené l’enquête dans le meurtre de Stacey Henrisson par le beau-père de celle-ci…

Basant Roi: « Je n’étais pas présent à la présentation de Sobrinho »

Le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi, soutient qu’i n’a pas assisté dans les bureaux de l’ancien ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance Roshi Bhadain, à une présentation faite par le confident de la présidente de la république, Alvaro Sobrinho, et son bras droit portugais, Mauricio Fernandes.

Ramesh Basant Roi a indiqué qu’il avait décliné l’invitation à une présentation le 6 août 2015 du tandem Sobrinho/Fernandes sur le thème “Innovative Financial Model to invest in Africa”, présentation concernant les opportunités d’investissement dans des produits financiers innovants. « I refused to attend that meeting. I was not there », a déclaré le gouverneur de la BoM.

25 000 Bus Passes pour le tertiaire

Des changements de critères pour l’allocation de Bus Pass à des étudiants dans le secteur tertiaire sont actuellement à l’étude au niveau de la Tertiary Education Commission et de la National Transport Authority (NTA). Le critère d’éligibilité pourrait être rendu plus souple, soit 500 heures de cours par année académique au lieu 720 heures imposées depuis 2005. Avec cette flexibilité, le nombre de détenteurs de Student Bus Pass, qui est actuellement de 21 215 dans 34 institutions, pourrait atteindre les 25 000 d’ici 2020, avec une progression de 5% annuellement. Toutefois, le Bus Pass sera toujours octroyé à des étudiants à temps plein.

L’agacement du Mentor Minister pas inaperçu

Lors des débats sur la motion de censure contre la Speaker, Maya Hanoomanjee, l’agacement sur le Front Bench du gouvernement n’est pas passé inaperçu. D’abord, cela faisait au moins sept minutes que l’ancien Premier ministre et Mentor Minister, sir Anerood Jugnauth, intervenait. À un certain moment et en deux occasions, on devait lui tirer la veste pour lui faire comprendre que Time is up et qu’il devait reprendre sa place. Mais le doyen au sein de l’hémicycle, visiblement agacé lui aussi, ne l’a pas entendu de cette oreille et a poursuivi son intervention au grand dam des autres membres du Front Bench.

On fait également part dans l’entourage du Mentor Minister d’un autre sujet d’agacement, en l’occurrence la réduction au strict minimum du nombre d’officiers de VIPSU affectés à son service de sécurité.

8 000 singes exportés annuellement

Le ministre de l’Agro-Industrie, Mahen Seeruttun, a confirmé que Maurice exporte quelque 8 000 singes annuellement pour les besoins d’expérience en laboratoire. Cinq compagnies engagées dans l’élevage de singes ont des contrats avec des « leading international pharmaceutical and biotech companies for pre-clinical purposes ». Les autorités concèdent qu’avec la nouvelle réglementation sur le plan international, le nombre de singes devra être à la baisse.

Mahen Seeruttun a également voulu être rassurant quant aux effets de la campagne contre Maurice. Il a pris à témoin la croissance dans les arrivées touristiques au cours de ces cinq dernières années et un Assessment du ministère du Tourisme à l’effet que « the impact of the trade in monkeys from Mauritius has not been felt as the tourist industry has not been affected thereby ».

Le linge sale se lave à la piscine Serge Alfred

Une scène de ménage des plus inhabituelles s’est déroulée récemment dans le parking de la piscine Serge Alfred. Une VVIP, entourée des éléments de la VIPSU, a débarqué à cet endroit public alors que son partenaire, avec qui il est en instance de séparation, se trouvait en compagnie de leur enfant.

La VVIP ne voulait rien entendre et ce déplacement avait pour but de récupérer la berline en possession de sa compagne. Les éléments de la sécurité personnelle ont reçu des directives pour tout enlever de la voiture et jeter dehors, et repartir avec la voiture. Cela s’est passé devant des témoins ébahis de voir le linge sale se laver à la piscine. L’on ne sait si un « appel gratis » a été enregistré au 139…