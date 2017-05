DOUBLE K: “Kaya a été une source d’inspiration pour moi”

Jean Marc Empeigne, plus connu sous le pseudonyme Double K, revient sur les devants de la scène avec DVD intitulé Best of Double K contenant neuf de ses meilleurs morceaux.

Ses précédents albums se sont écoulés rapidement et puisqu’il était dommage de s’arrêter en si bon chemin, le chanteur a choisi de marquer d’une pierre blanche ses 25 ans de carrière. Cette démarche se situe dans la nouvelle orientation qu’il veut apporter à se riche carrière de chanteur et de musicien, sa personnalité énergique et à le créativité toujours en marche.

Il a posé sa voix sur des titres teintés de sonorités oscillant entre le ragga, séga et seggae. Beaucoup de progrès ont été notés depuis son dernier album, Fis Prodig. Le détenteur du MBC Awards en 2011 avecMadame La, très curieux du monde qui l’entoure, en profite pour livrer ses réflexions sur les relations humaines et sentimentales avec notamment Ker brise, Dimal, Pardonn Mwa. Kaya et son grand-père, Tonton Empeigne, l’ont beaucoup inspiré.

L’album regroupe neuf morceaux, produits impeccablement dans son studio et qui ont longtemps été travaillés avec ses deux amis, James Legentil et Yvan Joachim.

Double K se souvient encore de son incursion dans le monde de la musique alors qu’il était encore enfant. Il a figuré dans le clip Mo La Musik de Kaya et a été longuement associé à Mighty Jah.

Double K a aussi travaillé avec moult musiciens. Ce qui explique la présence de toutes ses émotions qui se dégagent à travers ses nouveaux titres. “J’ai été entourée d’une belle équipe de musiciens qui ont permis à ces chansons de respirer et se développer de façon exceptionnelle”, a-t-il confié vendredi dernier lors du lancement de son album au restaurant Lambic à Port-Louis. Le résultat est époustouflant et The Best of Double K est une magistrale collection de onze morceaux originaux témoignant de son ascension fulgurante depuis 1996.

Double K, après le succès de ses albums, Sans twa, Orphelin et Hypocrisie a d’autres projets en tête.

2017 sera une année importante dans sa carrière de chanteur et un showcase de Double K est prévu le 30 juin au Safari Club à Grand-Baie.