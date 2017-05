Doublé pour Perdrau et Rousset

La belle série continue pour Alain Perdrau. Auteur d'un doublé une semaine plus tôt, l’entraîneur récidiva à l’occasion de ce sixième acte qui vit les grands débuts de son nouveau jockey titulaire, le Sud-Africain Raymond Danielson. La première victoire vint de Sunset Breeze dans la troisième épreuve, avant qu'Olympic Bolt ne s'imposât dans la course suivante, The Grand Prix PMU. Cette performance permet à Alain Perdrau de grimper de la sixième à la cinquième place au détriment de Jean-Michel Henry. Gilbert Rousset a également inscrit son nom au tableau des vainqueurs en deux occasions samedi dernier, et ce, grâce à Argun et New Star, pilotés de main de maître par Brandon Lerena. Au classement des jockeys, Lerena mène toujours le bal avec dix réalisations, tandis que Jeanot Bardottier et Robert Khathi, qui ont tiré leur épingle du jeu lors de ce sixième acte, se situent au niveau des cinq victoires. Les autres vainqueurs de la journée se nomment Ryan Wiggins qui se signala sur Buffalo Trip (Vincent Allet) et Rye Joorawon qui inscrivit sa première victoire pour le compte de Rameshwar Gujadhur sur After Midnight.

La première de Vincent Allet

Il a fallu attendre la sixième journée pour voir la première victoire 2017 du tandem Vincent Allet-Ryan Wiggins. C'est Buffalo Trip qui leur a permis d'ouvrir leur compteur. Profitant du manque d’initiative de ses adversaires, ce hongre bai de quatre ans fit mouche au terme d'une belle course tactique et inscrivit, du coup, la première victoire de sa carrière mauricienne. L’attente a été moins longue pour Alain Perdrau avec Olympic Bolt. Ce dernier s’imposa à l’issue d’une belle course d’attente alors qu’il n’en était qu’à sa deuxième sortie chez nous. La sixième a été la bonne pour After Midnight au Champ de Mars. Avec une course dans les jambes, cet élève de Rameshwar Gujadhur mit tout le monde d’accord à l’issue d’un parcours en or dans l’épreuve de clôture. Chez les entraîneurs, seul Shyam Hurchund n'a pas encore goûté au succès après six journées.

Avis aux superstitieux

Si certains turfistes se basent sur l’entraînement et les différents chronos pour effectuer leurs mises, d’autres se fient aux astres et à leurs superstitions pour dénicher les gagnants. Ainsi, ceux qui avaient misé sur le chiffre 3 ont dû rafler le pactole lors de cette journée. En effet, cinq coursiers associés à ce chiffre ont franchi la ligne d’arrivée en vainqueur. Olympic Bolt fut le premier à s’imposer en s’élançant du troisième couloir avant que Hillbrow, New Star et After Midnight n’en firent de même dans les trois dernières épreuves au programme. Le favori de la cinquième épreuve, Argun, a, lui, été victorieux en portant le dossard numéro trois.