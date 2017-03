« DOUBLE PRACTICE » MAINTENUE : Le lobby des médecins du public est très fort, selon le syndicat du privé

La Private Medical Practitioners Association (PMPA) se dit « pas étonnée » de la décision prise par le gouvernement vendredi dernier de permettre aux spécialistes du service public d'exercer aussi dans le privé sous certaines conditions. Cependant, ses dirigeants se demandent pourquoi les praticiens du privé n'auraient pas la possibilité eux aussi de travailler à temps partiel dans le secteur public. « Le lobby des médecins du public est très fort... Ce n'est pas un fair deal ! » réagit le Dr Mohammad Jowahir, président par intérim de ce syndicat, en faisant allusion aux avantages dont bénéficient leurs confrères de ce secteur de la santé.

Le changement de ministre de la Santé après la polémique avec Anil Gayan était, selon les observations de la PMPA, « une indication» que le gouvernement n'allait pas se défaire de la « double practice ». « On savait que cela allait venir », dit ainsi le Dr Jowahir. Ce qui rend amer les médecins du privé toutefois, c'est « l'indifférence » du gouvernement à leurs requêtes, qui datent de plusieurs années, alors qu'ils « ont un rôle et une grande contribution », soutiennent-ils, dans le système de santé à Maurice. « Qu'est-ce qui se passerait si les autorités décidaient de mettre un terme à la pratique privée ? Pensez-vous que les Mauriciens applaudiront une telle décision ? Pourtant, il n'y a aucune considération pour les médecins du privé », constate le Dr Jowahir.

La PMPA apprécie, dit-elle, les efforts du gouvernement depuis quelques années pour offrir de meilleurs salaires et certains avantages aux médecins du public. « Même la somme que ces médecins paient au Medical Council pour l'annual registration fee est remboursée par le gouvernement. Sans compter qu'ils vont pouvoir exercer au privé sans aucune crainte », soulignent les dirigeants de la PMPA. Ce syndicat cite l'utilité d'une voiture dans les déplacements du médecin et, à ce sujet, réclame le droit à une “duty free car”, à l'instar de leurs confrères du service public. « Tous les médecins dûment enregistrés auprès du Medical Council auraient dû avoir droit à une “duty free car” mais les autorités font la sourde oreille sur cette demande. Ce n'est pas “fair” envers les médecins du privé », dit le Dr Jowahir PMPA.

Lors des récentes discussions qu'elle a eues avec le ministre de la Santé dans le cadre de la « double practice », la PMPA est revenue à la charge avec sa demande pour la mise en place d'un système de médecin de famille avec la collaboration des médecins du privé. « Le principe de médecins de famille fait ses preuves ailleurs et nous avons insisté auprès du ministre sur cette question. Cela permettrait aux médecins du privé d'offrir leurs services aux patients du public. Ce serait une “win-win situation” pour tout le monde », croit fermement le Dr Jowahir.

Quels sont donc ces « avantages » dont bénéficient les médecins du service public et auxquels font allusion leurs confrères du privé ? Outre leurs salaires et leurs “travelling fees”, les médecins de la fonction publique ont ainsi droit : au remboursement de l'annual practicing fee (Rs 2 500 pour les généralistes et Rs 5 000 pour les spécialistes), à un “duty free car” (chaque cinq ans pour ceux ayant plus de 15 ans de service et après sept ans pour les autres), à une “book allowance” (Rs 13 000 par an), à un smartphone (mesure préconisée dans le dernier rapport du PRB mais pas encore mise en pratique), à une somme de Rs 11 000 par an pour des cours à l'extérieur et à un “passage benefit” et au remboursement de “sick leave” au même titre que tous les autres fonctionnaires. À noter par ailleurs qu'une réunion était prévue entre le ministre de la Santé et les syndicats des médecins de la Fonction publique en fin de matinée.