Doublé de Rameshwar Gujadhur

La compétition a été plus équilibrée samedi dernier avec sept entraîneurs qui ont inscrit leurs noms au tableau des vainqueurs. Le seul doublé de la journée est à mettre à l'actif de Rameshwar Gujadhur. En effet, le dauphin de Gilbert Rousset au classement des entraîneurs parvint à remporter les 5e et 6e courses par l'entremise de Polar Palace et d'Independence. Simon Jones renoua avec le succès grâce à Emaar que pilotait Dinesh Sooful, tandis que les entraîneurs Shirish Narang et Vincent Allet ont été victorieux grâce à Plain Of Wisdom et Freedom respectivement. Patrick Merven s'est signalé avec Beluga dans The Apex Corporate Services Trophy, alors que Bernard Fayd'herbe a offert une belle victoire à Gilbert Rousset par l'entremise d'Argun. Raj Ramdin s'est, lui, signalé par Port Albert dans l'épreuve de clôture. Au classement Gilbert Rousset est toujours solide aux commandes avec Rs 10 778 000 de gains contre Rs 7 948 000 à son dauphin, Rameshwar Gujadhur. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 6 803 500 de stakes money.

Les premières

De la 24e journée, on retiendra les premières réussites de Emaar, Plain Of Wisdom, Beluga et Independence au Champ de Mars. Emaar a ainsi vaincu le signe indien en remportant l'épreuve d'ouverture en dominant Jullidar au finish. Auteur d'une encourageante troisième place à sa dernière sortie sur 1000m, Plain Of Wisdom ne se fit pas prier pour ouvrir son palmarès à Maurice dans The Apex 247 Fund Services Trophy, épreuve disputée sur 1365m. Piloté par James Winks, Beluga ouvrit son compteur chez nous à sa première sortie dans la quatrième épreuve, à l'issue d'une course menée de bout en bout. Quant à Independence, il n'a pas laissé passer sa chance dans l'épreuve principale pour enfin ouvrir son compteur après treize tentatives au Champ de Mars.

Le 3 à l'honneur

Pour certains, les courses ne sont qu'une affaire de chiffres et il suffit simplement de trouver la bonne formule. Ainsi, le chiffre à suivre à l'occasion de ce 24e acte était le trois car pas moins de quatre chevaux associés à ce numéro ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Il s'agit de Plain Of Wisdom (ligne), Freedom (dossard), Beluga (dossard) et Polar Palace (ligne).

La 30e de Mansour

Auteur d’une journée blanche lors de la 23e journée, Donavan Mansour a retrouvé la winner’s enclosure avec Polar Palace samedi dernier, portant ainsi son total de victoires à 30 unités pour la saison en cours. Il compte désormais sept longueurs d’avance sur Swapneel Rama (suspendu) et huit réalisations de plus que Rye Joorawon, troisième du classement des jockeys.