Doublés de Narang et Rousset

Deux entraîneurs sont parvenus à réaliser le doublé samedi dernier. Il s’agit de Shirish Narang et Gilbert Rousset, qui se sont illustrés grâce à Swinging Captain et Aware, The Brass Bell et Karraar respectivement. Kevin Ghunowa a fait triompher Swinging Captain au bout d’une belle résistance en ligne droite avant qu’il ne cause une petite surprise avec Aware dans La Prudence Life Insurance Cup. Gilbert Rousset, qui a offert plusieurs montes à Rye Joorawon, ne s’est pas trompé. Le Mauricien lui a ramené deux belles victoires dans les troisième et sixième courses. En tête du classement, Rousset se rapproche doucement de la barre des Rs 10 millions de gains — il compte à ce jour Rs 9 836 500 de stakes money. À la deuxième place, Rameshwar Gujadhur a maintenu sa régularité grâce à Seven Foutains et compte Rs 657 500 de retard.

Les Mauriciens se taillent la part du lion

Les local boys se sont adjugé six des sept courses au programme de la 27e journée. Avant le récital des Mauriciens, la première course a été remportée par l’Australien Brad Pengelly avec Raheeb. Kevin Ghunowa a décroché la victoire dans les deuxième et quatrième épreuves avec Swinging Captain et Aware respectivement. Rye Joorawon a signé, lui aussi, un beau doublé grâce à The Brass Bell et Karraar. Dans la cinquième course, Yashin Emamdee s’est imposé avec Seven Fountains. Swapneel Rama a clos le bal des Mauriciens en passant le but en premier avec Rob’s Jewel dans The Léoville L’Homme Cup.

Les premières

La 27e journée a été favorable à Raheeb et The Brass Bell, qui ont remporté leur première course chez nous. Le premier nommé, qui participait à The National Mutual Fund Cup, a effectué une belle remontée sous les sollicitations de Brad Pengelly pour facilement battre In your Face et Final Cup. Le coursier de Gilbert Rousset devait quant à lui faire mouche dans la troisième course pour sa quatrième sorties au Champ de Mars.

42 gagnants au Pick-6

Le Pick-6 a une fois de plus fait des heureux. Samedi dernier, ils étaient 42 à avoir trouvé la bonne combinaison pour empocher la coquette somme de Rs 47 123.50. Le Quartet a également fait plus d’un heureux, surtout dans les quatrième, cinquième et sixième épreuves, qui ont payé plus de Rs 5 000 à chacun des gagnants.

3 fois 6

Le chiffre six a porté chance à trois chevaux qui ont été victorieux avec ledit numéro sur le do samedi dernier. Raheeb montre la voie dans l'épreuve d'ouverture avant d'être émulé par Swinging Captain dans The Feber Associates Cup. Rob's Jewel confirma, lui, son statut de grand favori dans l'épreuve de clôture. A noté que le gagnant de la quatrième course, Aware, avait comme boite de départ le six.

Doublé de Merven

Le leader au classement des entraîneurs, Gilbert Rousset, est rentré bredouille à l’occasion de ce 28e acte. Ce qui a fait l’affaire des autres établissements. La meilleure opération est à mettre à l’actif de l’entraîneur Patrick Merven, qui a signé un doublé grâce à Seven League Boots et Ice Run, renouant du coup avec le succès après deux journées "sans". Raj Ramdin a ramené quant à lui son neuvième vainqueur de la saison grâce à l’outsider de la première course, Spin A Coin. Preetam Daby s’est également signalé par l’entremise de Secret Idea. Yannick Perdrau, assistant-entraîneur, est sorti en piste pour accueillir Nordic Warrior, alors que la sixième course est revenue à l’entraîneur Simon Jones grâce The Tripster. Rameshwar Gujadhur a préservé sa série victorieuse grâce à Five Star Rock, améliorant ainsi son score pour totaliser 21 victoires cette saison. Ramapatee Gujadhur n'a pas été en reste en accrochant la huitième épreuve avec Chap Trap.

Secret Idea signe sa première

La 28e journée a servi les desseins de Secret Idea. En effet, on a vu le coursier de Preetam Daby gagner pour la première fois chez nous sous la selle de Ioannis Poullis. Secret Idea s'est distingué après cinq sorties infructueuses en signant une belle victoire dans The Superman Energy Drink Souvenir Cup. L’élève de Preetam Daby a fait preuve d’une jolie pointe de vitesse pour dominer le favori Gold Medalist au finish.

Gros rapport au Pick-6

En jetant un coup d’œil aux rapports du Tote dimanche, on peut dire que les parieurs ont été gâtés. Le Pick-6 a une fois de plus fait des heureux car certains turfistes ont trouvé la combinaison gagnante pour empocher la coquette somme de Rs 264 845.50 chacun. Le Pick-4 a également payé de jolis dividendes, soit Rs 19 844 à chacun des gagnants. Au Quartet, la plus grosse somme a été enregistrée dans la première course, où le rapport était de Rs 31 442. Celui de la dernière épreuve était également alléchant, soit Rs 5 038.50. En revanche, personne n'a trouvé la bonne combinaison au Pick-8. Les Rs 914 094 75 seront remises en jeu ce samedi.