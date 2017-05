Doublés de Perdrau et Rousset

La belle série continue pour Alain Perdrau. Ce dernier a signé son troisième doublé consécutif après ceux réussis lors des cinquième et sixième actes. Data Controller fut le premier à s’illustrer dans la deuxième course où il se retrouva seul à l’avant. Danielson confirma ses qualités de bon finisseur sur Schachar qui était le favori de la troisième course. Cette performance permet à Alain Perdrau de consolider sa cinquième place au classement avec un total de Rs 1 471 000 de gains. Raymond Danielson fait, lui, un bond de la treizième à la sixième place avec 4 victoires sur 9 montes. Le Sud-Africain détient le meilleur striking rate avec 44% de réussite devant Brandon Lerena (41%). Le Leader chez les jockeys a porté son score à 12 victoires grâce à un doublé signé Entrée et Scotsnog. Une performance qui permet à Gilbert Rousset d’accroître son avance en haut du tableau. L’entraîneur champion a déjà franchi le cap des Rs 3M en terme de stakes money pour 14 victoires au compteur. Victorieux avec Kimberley dans la septième épreuve, Shirish Narang conserve sa deuxième place devant l’écurie Gujadhur, qui a tiré son épingle du jeu grâce à Cape Horn. Rameshwar Gujadhur a remporté la première course avec Alberts Day, mais voit tout de même Alain Perdrau revenir à Rs 129 000 de sa quatrième place.

Les premières

On peut dire que Shirish Narang a eu la main heureuse avec Kimberley. La troisième a été la bonne pour ce bai de 3 ans qui avait pris la deuxième place lors de ses deux premières sorties sur notre turf derrière Without A Doubt et Greatfiveeight respectivement. À l’occasion, ce fils de Kildonan en était à sa première tentative au-delà des 1400m, mais il démontra qu’il avait hérité des qualités de miler de son géniteur en surprenant League Of Legends et Seven League Boots au finish. Mention également pour le jockey de l’écurie Rameshwar Gujadhur, Rye Joorawoon, qui s’est imposé pour la première fois cette saison dans le Mauritian Jockey Series grâce à Alberts Day dans l’épreuve d’ouverture.

L’as à l’honneur

Cette huitième journée a souri à l’as. En effet, cinq gagnants sur sept étaient associés au numéro un. Alberts Day montra la voie en remportant la première course avec le dossard 1. Entrée s’illustra dans la quatrième course et Cape Horn dans la dernière alors qu’ils portaient le numéro un sur le dos. Data Controller (2e course) et Scotsnog (5e course) ont, eux, été victorieux en sortant du premier couloir dans leurs épreuves respectives.

Doublé pour Kildonan

L’étalon Kildonan était sous le feu des projecteurs samedi dernier. En effet, après un doublé avec Step To Fame et Scotsnog lors de la quatrième journée, deux de ses progénitures ont encore une fois réalisé un doublé samedi dernier. Il s’agit une nouvelle fois de l’élève de Gilbert Rousset, Scotsnog, et d’un autre coursier de Shirish Narang, Kimberley. Les deux se sont imposés au finish.