DR ALEXANDRA HENRION-CAUDE, GÉNÉTICIENNE : “Du retard en la matière à Maurice”

Le Dr Alexandra Henrion-Caude, directrice de recherche à l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) en France, donnera une conférence sur la génétique intitulée Nouvelles révélations sur l’évolution du vivant, à l’Institut Français de Maurice, le jeudi 18 mai. Elle nous parle de la nouvelle perception de la génétique et de ses applications possibles dans plusieurs domaines.

La génétique est une discipline plutôt méconnue du public. Comment la définiriez-vous ?

L’être humain est un ordinateur capable de faire un certain nombre de tâches, qui sont programmées par un disque dur. L’ADN est le centre de ce disque dur, et c’est l’objet d’étude de la génétique. Le généticien va étudier ce qui programme l’être humain.

Justement, à quel point la génétique détermine-t-elle l’individu ?

C’est une question essentielle. La compréhension renouvelée tend à affirmer que beaucoup de ce que nous sommes est génétique, c’est-à-dire héréditaire. Pendant longtemps, nous avons essayé de démontrer qu’il y avait un déterminisme génétique à l’intelligence, à la fidélité, etc. Il a même été question qu’il y ait un gène pour la foi religieuse… Jusqu’à ce qu’on fasse plusieurs études et qu’on se rende compte qu’il n’y avait pas d’espèce humaine ni animale qui avait ce déterminisme au niveau du comportement, sauf l’abeille. Lorsqu’il y a une infection de la ruche, des abeilles hygiénistes vont laver la ruche et d’autres non. En fait, on s’est rendu compte que ces comportements ont été transmis de génération en génération. Les études ont pu montrer qu’il y avait plusieurs gènes responsables de ces comportements. Il y a eu beaucoup de recherches pour démontrer que c’était génétique. Heureusement, on s’est rendu compte que c’est un ensemble et que cela n’a pas de sens de dire que c’est purement génétique.

Quelles sont de nos jours les principales applications de la génétique ?

La génétique est un peu partout. Elle sert à travailler sur l’ethnicité et les mouvements de populations dans le monde qui ont fait l’histoire de l’humanité. Elle est beaucoup utilisée en archéologie. Au niveau de la santé, elle permet de faire des diagnostics. Des tests génétiques permettent d’identifier telle ou telle maladie et de travailler sur de nouvelles façons de soigner.

Le monde est-il conscient de l’importance de la génétique aujourd’hui, principalement pour trouver des remèdes ?

À Maurice, pas du tout. Il y a une conscience très inégale sur l’importance de la génétique selon les pays. On passe d’un extrême à l’autre. Aux États-Unis, on considère que tout est génétique : se développe toute une industrie autour de tests génétiques pour savoir si vous devez fumer ou boire du café et même comment choisir le partenaire avec lequel vous devez vous marier. Je me suis rendu compte qu’à Maurice, les gens n’avaient pas trop connaissance de ce qu’est la génétique. Il y a un certain retard en la matière.

Votre présence chez nous sert-elle à combler ce manque ?

Ma présence ici est d’essayer de donner confiance à Maurice et aux Mauriciens pour qu’ils comprennent qu’ils peuvent innover, sans copier ce que les autres pays font. Innover dans le contexte mauricien, cela veut dire faire une recherche qui corresponde à la nature qui nous entoure et aux problématiques qui sont propres à Maurice. Par exemple, au fait qu’il y ait beaucoup de diabète et de maladies cardio-vasculaires. Je suis là pour dire qu’on a les moyens de faire des recherches intégrées et innovantes pourvu qu’on se donne confiance et qu’on soit hardis pour construire le pont entre toutes les connaissances ancestrales et la science la plus moderne et technique, qui est la génétique, qui permet de construire cette passerelle. Si on la construit, on a l’espoir de penser qu’on puisse soigner les pauvres et les riches. Si on fait une recherche sur les solutions simples que nos grands-mères ont transmises aux futures générations, on permet à tout le monde de se soigner, de se prendre en charge de façon large. D’alléger la structure hospitalière et permettre ainsi d’améliorer la qualité des soins quand vous avez vraiment besoin d’aller à l’hôpital. Je vais monter un centre à la fois de recherche et d’accueil d’entrepreneurs pour développer ces solutions en santé afin qu’elles soient à la fois simples, durables et peu coûteuses.

Dans votre conférence prévue à l’IFM, vous allez élaborer sur de nouvelles révélations sur l’évolution du vivant. Pouvez-vous nous en donner un aperçu ?

Darwin nous a laissés penser que la génétique était un processus lent et graduel, c’est-à-dire passant par des étapes de succession, et qu’il ne pouvait pas avoir de scénario du tout ou rien. Mes travaux et les découvertes récentes en génétique montrent que ces scénarios existent et qu’ils permettent des sauts d’évolution qui ne sont pas graduels. Il y a visiblement des possibilités de transferts horizontaux entre les espèces : des espèces nouvelles vont apparaître et seront indépendantes les unes des autres. Cela ouvre des perspectives de se soigner différemment. Cela fait dix ans qu’on a ouvert cette nouvelle page de la biologie et cinq ans que l’on commence à se dire que cela peut être très différent de tout ce qu’on avait imaginé comme scénario jusqu’à présent. Et cela fait un an que les gens se sentent suffisamment sûrs de leurs observations pour se hasarder à bousculer les idées reçues.