DR JOSE GRAZIANO DA SILVA, DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE LA FAO: "La mondialisation responsable de la survenue de la fièvre aphteuse"

La survenue à Rodrigues et à Maurice de la fièvre aphteuse est la conséquence de la mondialisation des échanges avec toujours plus de marchandises et de passagers circulant d'un point à l'autre à travers le monde a estimé, mercredi, le directeur général de la FAO (fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), le Dr Jose Graziano da Silva. C'était lors de la signature de deux accords de coopération avec le ministère de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire.

Le Dr da Silva déclare parler en connaissance de cause ayant dû, dit-il, pendant longtemps lutter contre la propagation de cette maladie animale alors qu'il était directeur régional de la FAO pour l'Amérique latine.

Pour lui, l'alimentation et l'agriculture, la lutte contre les maladies transfrontalières comme la fièvre aphteuse passe, ainsi, nécessairement par un meilleur contrôle aux frontières. Il rappelle, par ailleurs, que la vaccination n'est qu'une mesure prophylactique et que le pire serait de faire preuve de complaisance. Il souligne que cela prendra du temps pour que la situation se rétablisse. Le Dr da Silva a aussi évoqué les conséquences du changement climatique sur la survenue des maladies affectant le secteur agricole.

Précédemment, le ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, a remercié la FAO pour toute l'assistance fournie aux autorités agricoles locales depuis l'accession de l'île à l'indépendance en 1968 notamment, celle en voie de formulation pour lutter contre la fièvre aphteuse. D'un coût respectif de USD 380,000 (Rs 13.680 millions) et de USD 298,000 (Rs 10.728 millions), les deux accords de coopération technique signés, mercredi, concernent, d'une part, à mieux garantir la sûreté de l'alimentation à Maurice tout en renforçant notre sécurité alimentaire et, d'autre part, un toilettage du cadre légal qui régit la protection et la gestion des zones forestières.