DRAME À CITÉ ARGY : Il tue son ex-petite amie de 31 coups de couteau

Thierry Agathe, âgé de 24 ans, a comparu devant les Assises hier dans le cadre du procès qui lui est intenté pour l'agression mortelle à l'arme blanche de son ex-petite amie, Rachelle Rose, 22 ans. Le jeune homme, qui a plaidé coupable d'une charge de coups et blessures causant la mort sans intention de la donner, a présenté ses excuses en cour. Après avoir entendu le réquisitoire et la plaidoirie, le juge Benjamin Marie-Joseph a réservé son jugement.

Thierry Agathe, qui entretenait une relation amoureuse avec la victime depuis le collège, avait commis l'irréparable le 26 janvier 2014 lors d'une dispute à Cité Argy, au domicile de sa grand-mère, où il vit depuis la séparation de ses parents. Cela faisait deux ans que Thierry Agathe et Rachelle Rose étaient séparés mais ils gardaient toujours contact. Tous deux avaient refait leur vie, Thierry Agathe ayant rencontré une fille en 2013, laquelle était enceinte de quatre mois au moment du drame. Ce jour-là, Thierry Agathe avait appelé Rachelle Rose afin de la rencontrer à Cité Argy « pour discuter », ce que la jeune fille a accepté. Mais sur place, une dispute a éclaté sur leurs nouvelles relations. Dans un accès de colère, Thierry Agathe, qui était en possession d'un couteau de cuisine, a alors assené plusieurs coups à la victime. Revenant d’une réception chez des connaissances de la région, sa grand-mère a alors découvert une mare de sang sur le sol d’une des pièces de la maison. Quant à Thierry Agathe, il avait tenté de se suicider après son méfait mais avait pu être sauvé après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital.

Rachelle Rose s’était rendue chez Thierry Agathe sans en avertir ses proches, sa mère la croyant chez sa demi-sœur. Cette dernière apprendra finalement la sinistre nouvelle par des policiers de Flacq. L’autopsie pratiquée sur le corps de la victime a révélé que 31 coups de couteau avaient été assénés sur différentes parties du corps, dont un fatal au niveau du cœur.

Lors du procès, l'accusé a présenté ses excuses à la famille de la victime et a dit regretter que les évènements aient pris une telle tournure. Il a réclamé la clémence de la cour, indiquant qu'il est dorénavant père de jumeaux. Son homme de loi, Me Rishi Hurdoyal, a soutenu qu'une peine de 10 ans de prison serait « juste » dans ce cas, faisant état du jeune âge de son client et du fait qu'il avait éprouvé des remords. La poursuite était représentée par Me Sulakshna Beekary-Sunassee. Le juge Benjamin Marie-Joseph prononcera le verdict à une date ultérieure.