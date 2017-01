DRAME À CITÉ ARGY : Thierry Agathe devant les Assises

Thierry Stéphane Agathe, 23 ans, est poursuivi devant les Assises pour le meurtre de son ex-fiancée Géraldine Rose, une Curepipienne de 22 ans. Ce crime avait été commis le 26 janvier 2014 à Cité Argy, Flacq. La jeune femme avait reçu 31 coups de couteau ce jour-là, en raison d’une dispute ayant pour toile de fond une histoire de cœur. Thierry Agathe a comparu hier devant les Assises hier. Son avocat, Me Rishi Hurdoyal, a demandé du temps pour consulter son client avant d’entamer le procès. L’accusé comparaîtra à nouveau en cour le 14 février.

Ce qui s’apparente a un crime passionnel avait été commis au domicile de la grand-mère de l’accusé, où il vivait également, à Cité Argy, Flacq. Thierry Agathe et Géraldine Rose s’étaient séparés depuis deux ans. Le 26 janvier 2014, la victime a rendu visite à Thierry Agathe, alors que la grand-mère était sortie pour une fête. C’est au domicile de la grand-mère qu’une dispute houleuse a éclaté lorsque la jeune femme était venue l’informer qu’elle allait s’engager avec un autre homme. La grand-mère, ayant découvert, à son retour, du sang sur le sol des pièces de sa maison, avait immédiatement appelé la police. Sur les lieux, la police l’avait informé que deux corps gisaient sur le sol. Thierry Agathe avait tenté de mettre fin à ses jours, mais en vain. L’autopsie pratiquée sur le cadavre de Géraldine Rose indique qu’elle a été victime de 31 coups de couteau sur différentes parties du corps, dont un fatal au niveau du cœur.

Lors de son interrogatoire par des enquêteurs de la CID, Thierry Agathe avait soutenu que son ex-fiancée s’était suicidée après une dispute qu’ils ont eue le 26 janvier. Toutefois, cette thèse a été écartée en raison du nombre de coups de couteau qu’elle avait reçus sur plusieurs parties du corps, dont au dos et au cou. La grand-mère de Thierry Agathe avait raconté que quelques jours avant le drame, son petit-fils avait tenté de mettre fin à ses jours en s’automutilant le bras suite à une virulente dispute pendant une conversation téléphonique avec son ex-fiancée. Le 26 janvier 2014, Rachelle Rose s’était rendue chez Thierry Agathe sans avertir ses proches. Sa mère la croyait chez sa demi-sœur. C’est après avoir reçu un appel du poste de police de Flacq que sa famille devait apprendre la choquante nouvelle.