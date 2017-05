DRAME HUMAIN : « Triste de dire qu’un toxicomane n’a plus la notion de vie... » selon Fanfan, ex-toxicomane

La reconversion de Rodo Prayag alias Fanfan ne tient qu’à un fil : la bonté des membres de Kinouété qui a su le remettre sur les rails du bonheur en lui donnant un travail. L’homme toujours brisé garde les séquelles de sa jeunesse et de ce passage de ses 18 ans parti en fumée le jour où il a consommé pour la première fois de l’opium. Il reste aussi marqué par ses treize ans d’emprisonnement carcéral. « Malsans dan mo kote, mo finn vinn enn rate de la sosiete », martèle-t-il. Mais il a eu droit à une deuxième chance qu’il a su saisir à bras-le-corps, avec la volonté de s’en sortir.

À 65 ans, la démarche lourde, le corps fragilisé, Fanfan a choisi de garder de longs cheveux blancs. « Enn foi enn madam aret mwa pou li dir mwa li kontan mo stil seve. Mo mem pas kone mo finn invente enn efe mod », dit-il en riant aux éclats. Est-ce une forme de sagesse que de les arborer ainsi, lui qui s’est toujours rebellé contre la vie ? Serait-il en quête d’une nouvelle identité ? À cela Fanfan répond : « Personn pas sov avek enn tax la natir. Si mo ti kapav regagn enn 2e nesans, mo la vi pa ti pou koumsa.»

Sa vie parlons-en. Né à Vallée-Pitot, ce benjamin d’une famille de huit enfants a dû quitter son humble demeure dévastée par le cyclone Hollanda pour vivre dans les longères à la rue Magon et rue la Paix, avant de trouver un logement à Cité Briquetterie. Le changement de domicile à plusieurs reprises a été pour lui une source déstabilisatrice : « Curiosité la vie fer ou balanse, sa lepok-la ti ena fimri lopium monn pas ase vizilan et mo finn sikonbe a la tentasion. Finn pins mwa et mo finn fini dan prison. » Fanfan parle de cette drogue dure qui lui a empoisonné la vie… « Premie sansasion, la noze, kan ou met enn kor etranze dans ou lekor, li pa adapte ar ou system. Si ou ena zis Rs 100 dan la min, preferab kas enn yen avan al rod manze ki vinn segonder. »

« Mon miroir, c’est celui

qui est en face de moi »

Fanfan a travaillé à la municipalité durant 16 ans comme électricien et aurait pu aspirer à une vie meilleure. « Pas ti ekrir droge lor mo fron, dimounn pa ti konn mo problem. Mo ti pe travay bien, mo kalite travay ti apresie. » Son plus gros handicap a été que « pa kapav konte komie foi mo finn kondane prison. 13 zan ekzakteman. Mo finn sorti, regagn pinse… » Les traits tirés, il souligne que le milieu carcéral forge un autre caractère. « Chaque cas unique, dealer, violeur, criminel, voleur, lontan dimounn ti apel sa recidiviste notoir, dimounn sove gagn per, zist tann mension sa non-la. Zordi, mantalite finn sanze. Nou tou bann imin, me nou parkour nu lavi ki fer diferans. » Mais Fanfan a toujours opté pour une attitude zen. « Mwa mo pa rode problem, mo tras mo la vi e mo respekte lezot otour mwa… » Dans ses moments de malheur, un visage revient dans sa tête, celui de son épouse, morte à l’âge de 50 ans. « Nou rankont ti fer dans Roche-Bois. Enn dimounn ki finn soutenir mwa, mo pa ti la pou li, mo madam finn mor, li ti malad, me li pa ti tom dan okenn vis. Plizier foi, bann dimounn inn dir li kit mwa mais linn reste, zordi mo ena bel chagrin, nou ti pu kapav viv nou ti lavi retrete ansam. Mo ankor rapel mo dat mariaz 22 novembre 1978. » Cette page de sa vie est la seule que Fanfan refuse de balayer d’un revers de la main. « Mo remersie bann travayer sosio avek la pratik des échanges de seringues ki finn fasilit nou la vi. Et, puis méthadone… »

Stigmate à vie

Fanfan s’insurge contre ces « drogues synthétiques » qui, dit-il, ravagent et défigurent ceux qui les consomment. « Li fer are kompozan chimik et bann dega lor lekor ireversib… » Lui-même raconte les changements qui se sont opérés dans son corps et son esprit et indique que les effets secondaires sont visibles. « Parfois, ou trouv enn droge pe balote, lekor kabose me enn sel coup so lekor plie, so la tet vine kot so lipie, dimounn dir line redi e pui enn kout li releve… Se lefe ladrog lor system. Ladrog zame kit ou lekor, mem si ou an remision… »

Pour notre interlocuteur, « bizin osi aret dir kan destin fine marke pa kapav fer narien, li kapav aplike kan ou gagn loteri me kan ou dan mare noir, bizin dir la malsans. » Il remercie le Centre Idrice Goomany pour le bon travail accompli, et Kinouété qui lui a rendu sa dignité d’homme. « Chaque chose se met en place par la patience. Kan lasosiaision Kinouété finn donn moi enn travay, mo finn santi mwa vinn enn dimounn. Mo pa anvi panse mo ti pe amenn ene la vi bakanal avan. » Fanfan se plaît à observer la nature, parle de « l’intelligence des animaux ». Lui-même s’est trouvé un passe-temps dans l’élevage de poules. Il joue de la guitare également et dit ne pas en vouloir à la terre entière. « Mo pena la enn, me mo ena boukou regre. Le vrai miroir de la vie, c’est celui qui est en face de moi. Si dimounn la dir mwa mo bon, ou mo move, se refle ki mo pu gagne de mwa. C’est triste de dire qu’un toxicomane n’a plus la notion de vie, d’où le terme rejet de la société. Me bizin sanz sa mantalite panse la. »

Pour répondre à la question de la manière de s’en sortir quand on a plongé dans cette spirale infernale, Fanfan humblement répond : « Enn foi ou finn met ladrog dan ou lekor, li kol lors ou la po depi ou bout seve, ziska ou bout ledoi lipie. Personn pa sove avek enn tax la natir. C’est un mauvais karma qu’on voudrait éradiquer et si j’avais la possibilité de renaître, je ne toucherai plus à cette drogue. Pour l’instant je vis avec la volonté de m’en sortir en espérant que chaque jour qui passe fera de moi un homme normal. »