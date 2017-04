DRAME À PETITE-RIVIÈRE : Il étrangle sa concubine avant de se pendre

Patrick Jhurry, un habitant de Petite-Rivière âgé de 36 ans, et qui travaillait dans une quincaillerie de la localité, s'est donné la mort samedi en se pendant dans sa salle de bain avec du fils électrique après avoir étranglé son épouse, Estrellia Rioux, 23 ans. Leur petite fille de trois ans, qui se trouvait dans la maison pendant l'agression mortelle, était partie se cacher dans une chambre.

Les habitants de Petite-Rivière sont sous le choc. Patrick Jhurry, un homme de 36 ans, s'est en effet suicidé après avoir étranglé son épouse, 23 ans. Leur fillette, âgée de trois ans, présente au moment des faits, avait trouvé refuge dans une chambre. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste sur le corps d'Estrellia Rioux révèle que celle-ci est morte étouffée et qu'elle portait des bleus à la tête. Quant à son compagnon, Patrick Jhurry, son décès est attribué à une asphyxie due à une pendaison. Quant à leur petite fille, elle a été transportée le même jour à l'hôpital Jeetoo, où elle a été admise. Selon un proche, qui lui a rendu visite ce matin, son état de santé est stable.

Avant de commettre l'irréparable, Patrick Jhurry a écrit une lettre à son père, Clency, dans laquelle il lui « demande pardon » et lui demande « de bien prendre soin » de sa fille. Il aurait confié à son père que sa compagne « passait tout son temps sur son portable avec une personne en particulier », même en sa présence, ajoutant que sa fille « était négligée ». La lettre a été remise aux experts de la police pour être examinée.

Sylvia Ramsamy, la tante de Patrick Jhurry, qui habite dans la même cour, n'en revient toujours pas, disant qu'elle ne s'attendait pas à pareil acte de la part de son neveu. « Je venais de rentrer chez moi après le travail. J'ai alors vu la grand-mère d'Estrellia, accompagnée de policiers de la localité, venant récupérer la petite Mégane. J'ai alors vu une fourgonnette de la police et quelqu'un est venu vers moi avec la petite Mégane dans les bras, les vêtements trempés. Il m'a demandé de la transporter à l'hôpital. J'étais choquée lorsque j'ai appris que les corps d'Estrellia et Patrick étaient à l'intérieur. »

Des policiers du poste de Petite-Rivière ont alerté leurs collègues de la CID de la localité ainsi que de la MCIT et du SoCO, qui se sont rendus sur place. Des empreintes digitales ont été prélevées. Quant à Clency Jhurry, le père de Patrick, il se trouvait au Champ-de-Mars lorsque son épouse lui a demandé de rentrer d'urgence à la maison. « J'étais paniqué en rentrant chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que mon fils aille aussi loin. Patrick était quelqu'un de discret et il n'avait pas l'habitude de raconter ses affaires personnelles. C'est ce qui explique qu'il ne m'avait pas mis au courant que son couple battait de l'aile. » Anaïs Calou, la marraine de Mégane, allait souvent rendre visite à Estrellia et Patrick. « Estrellia m'avait confié que sa vie familiale était conflictuelle. Mais pas plus que ça ! » dit-elle.