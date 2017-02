DRAME À ROCHESTER FALLS—LES ACCUSÉS: « Nou ti planifie pou bat li pou kokin so kas »

Une douzaine de témoins ont été entendus hier dans le procès intenté à Vigeshwur Bholal, 19 ans, et Bassoodev Ketwaroo, 23 ans, tous deux poursuivis pour le meurtre de Mamade Issoof Elauhee pour une histoire d'argent. Les dépositions données à la police par les deux accusés ont été lues en cour. Ces derniers avaient affirmé que la victime « était un ami » et que le jour des faits allégués, ils avaient décidé « de s'en prendre à lui pour voler l'argent qu'il avait en sa possession ».

Mamade Issoof Elauhee avait été agressé le 19 juin 2012 et ce n'est que six jours plus tard, soit le 26 juin 2012, que la police a été mandée sur les lieux en raison de l'odeur nauséabonde qui émanait d'une grotte à Rochester Falls, où gisait le corps en état de décomposition avancée de la victime. Lors de l'audience d'hier, une douzaine de témoins ont été appelés à la barre. En premier lieu, des District Clerks de la Cour de District de Savanne, où une enquête préliminaire avait été instituée.

Par ailleurs, les dépositions des deux accusés ont été lues en cour. Bassoodev Ketwaroo, qui a plaidé coupable de l'accusation portée contre lui, avait indiqué que le jour des faits allégués, il n'était pas allé travailler et avait décidé d'aller « kas enn poz » à Rochester Falls avec son ami Vigeshwur Bholal, qu'il appelait par son sobriquet, Tarzan. Une fois là-bas ils avaient rencontré Mamade Issoof Elauhee, qui, selon lui, était ivre. Après avoir aperçu que ce dernier avait Rs 150 dans ses poches, les deux accusés se sont concertés et avaient finalement décidé de lui voler son argent.

Selon ses dépositions, Bassoodev Ketwaroo avait infligé deux coups au dos et deux autres aux mains de la victime avec un bout de bois alors que Vigeshwur Bholal lui avait asséné un coup violent à la tête, ce qui l'a fait saigner abondamment. « Tarzan inn dir mwa met li dan enn kav pou ki personn pa trouv li pou nou pa gagn problem », avait déclaré Bassoodev Ketwaroo aux enquêteurs, ajoutant que « mo ti kone ki li pa ti pou viv ek sa kantite disan ti pe koule la ». Après leur méfait, Bassoodev Ketwaroo allait souvent au Rochester Falls pour s'enquérir de la situation jusqu'au jour où des policiers ont découvert le corps. C'est même Bassoodev Ketwaroo qui avait aidé la police à identifier le corps.

Vigeshwur Bholal, qui a plaidé non coupable de l'accusation de “manslaughter”, a déclaré que c'est Bassoodev Ketwaroo qui lui avait dit qu'il fallait tabasser Mamade Issoof Elauhee pour lui prendre son argent et a ajouté que c'est Bassoodev Ketwaroo qui lui avait donné un coup violent à la tête en premier. Il a toutefois avoué qu'il avait lui aussi fait de même. Vigheshwur Bholal a soutenu que lorsque la victime hurlait de douleur, répétant « ayo mo latet, tir mwa ladan », c'est Bassoodev Ketwaroo qui lui avait dit qu'il fallait le jeter dans une cave pour ne pas éveiller les soupçons.

Le jeune homme soutient n'avoir plus mis les pieds à Rochester Falls après l'incident jusqu'au jour où il a appris que le corps a été retrouvé. Bassoodev Ketwaroo est défendu par Me Kishore Pertab alors que Vigheshwur Bholal, par Me Krishna Sawoo, avocat commis d'office. La poursuite est représentée par Me Asha Ramano-Egan et Mes Muhummud Dzebhaan Bhatoo et Geetika Rampoortab-Purmamaund. Ce procès se tient devant un jury composé de trois femmes et six hommes.