DROGUE - AFFAIRE ARVIND HURREECHURN : Les céllulaires de Kamlesh Radha remis à l’IT Unit

Un autre suspect a été appréhendé par les hommes de l’ADSU dans le cadre de l’affaire Arvind Hurreechurn. Après Ashish Dayal, le témoin vedette dans l’affaire Gro Derek, et le PC Edgard Henry Joly, c’est au tour de l’individu ayant présenté le constable Arvind Hurreechurn à ce réseau de drogue d’être appréhendé. Il s’agit d’un dénommé Westley Jasmin, déjà connu des services de police. Par ailleurs, les deux téléphones portables de Kamlesh Radha ont été remis hier à l’IT Unit.

Arrêtés mercredi, Ashish Dayal, le témoin vedette ayant bénéficié de l’immunité dans l’affaire Gro Derek, et le PC Engard Henry Joly, tous deux incriminés par Kamlesh Radha dans le sillage de l’affaire Arvind Hurreechurn, ont comparu jeudi après-midi en cour de Mahébourg sous la charge de “drug dealing with aggravating circumstances” avant d’être reconduits en cellule policière. Pour rappel, leur nom avait été donné par le dénommé Kamlesh Radha, plus connu sous le nom de Vishnu. Ce Vacoassien de 28 ans, qui gère une compagnie d’autobus à Quatre-Bornes, avait été appréhendé après une perquisition de son domicile lundi, et où environ 4 g d’héroïne, 5 g de cannabis ainsi qu’une somme de Rs 499 200 avaient été saisis. Les enquêteurs n’ont pas tardé à faire le lien entre cette affaire et la saisie de Rs 35 M d’héroïne survenue en octobre dernier à l’aéroport, qui avait conduit à l’arrestation du défunt constable Arvind Hurreechurn.

D’après une source, Kamlesh Radha, qui est défendu par Me Chetanand Baboolall, a déclaré avoir longuement hésité avant de financer Ashish Dayal pour ce réseau de drogue, mais devait finir par céder l’an dernier devant son insistance. Il a ajouté n’avoir cependant jamais rencontré Arvind Hurreechurn mais avoir entendu parler de lui lorsque ce dernier était déjà à Madagascar. D’après nos renseignements, c’est le PC Edgard Henry Joly qui aurait présenté Ashish Dayal à Westley Jasmin et c’est ce dernier qui aurait, à son tour, présenté le constable Arvind Hurreechurn à ce réseau de drogue. Kamlesh Radha aurait alors remis de l’argent à Ashish Dayal à plusieurs reprises, soit une somme d’environ Rs 500 000, et tous deux auraient à chaque fois été livrer l’argent au PC Edgard Henry Joly.

Pour info, Westley Jasmin est, pour sa part, déjà connu des services de police. En 2010, il avait été appréhendé dans le sillage de l'enquête sur le meurtre de Denis Fine, qui avait pour toile de fond le trafic de Subutex. Par ailleurs, la suite de l’interrogatoire de Kamlesh Radha est prévue pour ce mardi. Entre-temps, il reste en détention. Une charge provisoire de “drug dealing” pèse sur lui. Une source indique que les deux téléphones portables de Kamlesh Radha ont par ailleurs été récupérés par les enquêteurs de l’IT Unit aujourd’hui afin d’éplucher ses appels. L’arrestation d’autres policiers dans le sillage de cette affaire est imminente, d’après notre source.

Pour rappel, le constable Arvind Hurreechurn avait été appréhendé à sa descente d’avion le 25 octobre 2016. Il rentrait alors d’un voyage à Madagascar et avait, dans ses valises, environ 2 kg d’héroïne, d’une valeur marchande d’environ Rs 35 M. Placé en détention, il avait été retrouvé mort dans sa cellule dans la nuit du 29 octobre au Moka Detention Centre. A première vue il se serait suicidé mais ses proches sont convaincus qu'il aurait été victime d'un planned murder.