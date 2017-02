DROGUE : Ally Lazer promet d'aller à l'ICAC

"Je prends l'engagement de me rendre à l'ICAC pour dénoncer un marchand de drogue", dit Ally Lazer, président du Mouvement Civique National (MCN), lors d'une conférence de presse tenue au cours de la semaine au centre social Marie Reine de la paix. Ce nom sera dévoilé à cette instance après le rassemblement du MCN au jardin de la Plaine-Verte qui se tient ce dimanche à partir de 10 heures. Selon lui, il est temps de relever le MCN car la drogue s'est propagée dans le pays.

Pour Ally Lazer, le MCN est ce groupement social qui a pu, à travers ses actions, lutter contre la propagation de la drogue à Plaine Verte. "Nous avons sillonné différentes régions depuis un certain temps et nous avons noté que beaucoup de jeunes consomment de la drogue", dit-il. Selon Ally Lazer, la drogue a pénétré les villes tout comme les régions rurales. En ce sens, il cite Cité Beau Séjour, Résidence Kennedy, Bel-Air, Cité Sainte Claire, Grand-Gaube, Cité Barkly et Camp Carol à Grand-Baie. Il précise avoir noté une recrudescence de la drogue dans les régions rurales par rapport aux villes. "Nous devons empêcher les gens de vendre de la drogue", dit-il, en se remémorant les pleurs de plusieurs femmes venues à son bureau pour demander de l'aide afin que leurs proches ne s'engouffrent pas dans le cercle infernal de la drogue.

Lors de son rassemblement de ce dimanche, Ally Lazer dit prendre l'engagement de dévoiler certaines choses que personne n'a entendu. "Je viendrai avec des preuves contre ceux qui sont dans le trafic de drogue. Ils ont pris les institutions et le pays en otage", dit-il. Ally Lazer, qui dit avoir milité pendant de nombreuses années contre le fléau de la drogue, ajoute qu'il ne craint aucune répercussion après son action. Pour lui, même s'il est arrêté par la police, il ne se pendrait pas.

Lors de ce rassemblement, des témoignages seront dits par des personnes qui ont des proches qui sont aussi accros à la drogue de synthèse. Parlant sur les drogues synthétiques, Ally Lazer regrette que de nombreux jeunes ont trouvé la mort par simple consommation. Il déplore aussi que certaines filles en deviennent consommatrices à cause de leur petit ami. Selon lui, la corruption est un élément puissant sur le combat contre la drogue.

Par ailleurs, Ally Lazer dit n'avoir pas eu assez de temps pour fournir une longue liste de noms de personnes qui sont présumées d'être dans le trafic de drogue à la Commission sur la drogue. Il compilera sa liste bientôt car il était à l'étranger. Ce travailleur social espère que des actions seront prises contre ceux qui sont dans le business de la drogue après que la commission livre son rapport. Il regrette que le rapport de Sir Maurice Rault ait été mis au tiroir et que rien n'ait été fait pour lutter contre ce fléau. Le secrétaire général du MCN, Nizam Edoo dit que rien n'empêchera le mouvement de lutter contre la drogue, même si les membres doivent aller en prison.