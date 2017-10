DROGUE - COMMISSION D’ENQUÊTE : Le couple Victoire cuisiné par Lam Shang Leen

Six échanges téléphoniques enregistrés entre Andy Victoire et un téléphone saisi sur Peroumal Veeren, en prison

Le nom d’Andy Victoire balancé par Sanjeev Nunkoo comme étant celui qui aurait réglé l’amende de Rs 300 000 du trafiquant de drogue africain Jackson Kamasho

Entre 2007 et 2015, Sylvana Victoire s’est rendue en neuf occasions à Dubaï ; la commission intriguée également sur de « gros cash deposits » sur son compte

Andy et Sylvana Victoire, habitant La Ferme, Bambous, étaient sur la sellette hier pour la grande reprise des travaux de la Commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge Paul Lam Shang Leen. L’ancien détenu Andy Victoire, maçon, aurait passé au moins six coups de fil à Peroumal Veeren, chose qu’il nie en bloc. Le nom du même Andy Victoire a aussi été balancé par Sanjeev Nunkoo, également ancien détenu et qui a été entendu par la Commission dans l’affaire du règlement de l’amende de Rs 300 000 pour la libération du trafiquant de drogue africain Jackson Kamasho. Son épouse Sylvana a été convoquée par la Commission Lam Shang Leen en raison des « gros dépôts en liquide » sur ses comptes bancaires et ses voyages à Dubaï. En revanche, cette gérante d’un snack et d’un magasin n’a pas payé un sou à la MRA concernant ses déclarations fiscales de 2009 à maintenant.

Elle a 15 jours pour produire une série de documents qui serviront à justifier que son mari et elle ne sont pas impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent provenant de ces activités. Andy et Sylvana Victoire se sont mariés en 1995. Ils habitent La Ferme, à Bambous, et ont un fils adolescent. En 2002, Andy Victoire, qui a une première fois maille à partir avec la justice pour une affaire de drogue, est traduit en cour de Bambous. Rebelote deux ans plus tard, toujours pour une affaire liée à la drogue. Cette fois, la Cour intermédiaire le condamne à neuf mois de prison. « J’en suis sorti avec trois mois de rémission », dira-t-il à la Commission Lam Shang Leen. S’est-il, pendant son séjour à la prison de Beau-Bassin, lié à des trafiquants de drogue qui s’y trouvent, souhaitait savoir le président de la Commission ? Non, il n’a pas connu Gérald Prosper, soutient Andy Victoire. Quant à Peroumal Veeren, « li ase renome me mo pa vreman konn li… », dit-il.

Paul Lam Shang Leen : Il ne vous a jamais appelé sur votre cellulaire ?

Andy Victoire : Non, pas Peroumal Veeren.

PLSL : Souvenez-vous que vous êtes sous serment, M. Victoire, Sanjeev Nunkoo, vous le connaissez ?

AV : Oui…

PLSL : Il était un “red band prisoner”, donc il travaillait aussi pour l’administration de la prison. Vous aviez des contacts avec lui ?

AV : Pas vraiment. C’était plutôt avec son père que je parlais… Mon frère était également en prison à l’époque. Étant condamné qu’il n’avait droit qu’à un paquet de cigarettes par semaine, tandis que Sanjeev Nunkoo en avait une par jour, je donnais de l’argent à son père, pour « acheter » ces cigarettes pour mon frère.

PLSL : En 2016, étiez-vous toujours en contact avec Sanjeev Nunkoo ?

AV : Oui, pour régler ce que je lui devais pour les cigarettes.

PLSL : Un prisonnier du nom de Kamasho, vous le connaissez ?

AV : Oui, mon frère partageait sa cellule avec lui.

PLSL : Sanjeev Nunkoo, qui a déposé devant cette Commission concernant le règlement de l’amende du trafiquant de drogue africain James Kamasho, d’un montant de plus de Rs 300 000, a donné votre nom comme étant la personne qui a fait toutes les démarches…

AV : Li pe koz manti. Toutes les conversations que j’ai eues, c’était avec le père de Sanjeev Nunkoo. Lui, je ne le connais même pas.

PLSL : Vous ne l’avez jamais appelé ?

AV : Pour ce qui est des cigarettes, oui. Autrement, c’est avec son père que j’ai toujours eu affaire…

PLSL : Je ne vous parle pas de cigarettes, mais de Jackson Kamasho ! Selon Sanjeev Nunkoo, c’est vous qui avez entrepris toutes les démarches pour la sortie de ce trafiquant de drogue !

AV : Non, se enn gro manti ki linn koze. Zame mo finn trouv li mwa…

PLSL : Selon les relevés téléphoniques de l’opérateur, un des numéros avec lequel vous avez été en communication était soi-disant avec Gérald Prosper, mais en fait c’était Peroumal Veeren qui se servait de ce numéro…

AV : Non, je n’ai jamais été en communication avec Peroumal Veeren.

PLSL : Vous remettez en question l’opérateur donc ?

AV : Je concède que j’ai parlé à mon frère via téléphone portable. Peut-être que le numéro sur lequel je le contactais était celui-là…

PLSL : Vous avez aussi alimenté en crédit ce numéro ?

AV : Oui.

PLSL : Et ce, bien que vous saviez que c’est un délit.

AV : Je l’admets. Me se mo frer… Il avait besoin de mon soutien.

PLSL : C’est facile de dire que c’est votre frère et que c’est à lui que vous parliez. Pourquoi est-ce qu’il ne vous parlait pas en utilisant la cabine téléphonique de la prison ? En plus, il y a cette déclaration de Sanjeev Nunkoo qui dit que c’est vous qui avez réglé l’amende de Kamasho…

AV : Mo dir ou fran, Nunkoo pe koz manti.

PLSL : Il y a une enquête en cours à ce sujet. On saura la vérité. Votre épouse travaille ?

AV : Oui, elle est gérante d’un snack et d’un magasin.

PLSL : Combien d’argent génère-t-elle avec ces affaires ?

AV : Je ne sais pas…

PLSL : Vous êtes son époux et vous ne savez pas combien d’argent elle gagne ? Soit. On l’a également convoquée. On lui posera des questions tout à l’heure.

AV : C’est un petit business. Ce n’est pas comme si on avait un commerce dans une ville, à Quatre-Bornes, par exemple…

PLSL : Vous faites quoi, vous, dans la vie ?

AV : Comme je n’ai pas de certificat de moralité, je ne peux avoir de travail décent. Mais je dois subvenir aux besoins de ma famille…

PLSL : Ce que nous trouvons étrange, c’est que le compte bancaire de votre femme dispose de grosses sommes d’argent… Quel est votre rôle dans toute cette affaire ? Comment faites-vous partie de ce réseau de trafic de drogue ?

Devant le silence d’Andy Victoire face aux propos du président Lam Shang Leen, ce dernier a avancé : « Voilà où se trouve votre malchance. D’abord, vous avez déjà fait de la prison où vous avez fait la connaissance de barons de la drogue. Ensuite, il y a Sanjeev Nunkoo qui déclare que c’est vous qui avez payé les Rs 300 000 pour l’amende de Jackson Kamasho. Et de surcroît, votre compte en banque est à sec, tandis que ceux de votre femme contiennent de grosses sommes d’argent dont on ne connaît pas la provenance. » Andy Victoire devait également expliquer que « c’est moi qui verse de l’argent sur le compte bancaire de mon épouse pour les frais de scolarité de notre fils ».

Sylvana Victoire n’a jamais payé d’impôts

Paul Lam Shang Leen a fait remarquer à la femme d’affaires que bien qu’elle ait rempli ses formulaires de déclarations d’impôts, puisqu’elle est gérante de commerces, « vous n’avez pas payé un sou à la MRA ». Cela en comparaison avec « les sommes conséquents présentes sur vos comptes bancaires ». Sylvana Victoire a aussi été interrogée sur ses neuf déplacements en Thaïlande, via Dubaï, entre 2009 et 2016. Plusieurs contradictions ont émaillé son audition.

Des dépôts d’argent de Rs 80 000, Rs 25 000, Rs 40 000, Rs 20 000, Rs 33 000 ou encore de Rs 107 000, tous ces chiffres ont donné beaucoup de fil à retordre à Paul Lam Shang Leen, Sam Lauthan et Ravin Dhomun. Il s’agit de divers dépôts sur les deux comptes bancaires de l’épouse d’Andy Victoire. À cet effet, Sylvana Victoire a évoqué « des emprunts de la Credit Union de Curepipe », ainsi que « de l’argent que m’a donné mon mari, provenant de son travail ». D’entrée de jeu, elle a joué pour la carte de la confirmation, répondant essentiellement par « d’accord », « c’est vrai », et le plus souvent, « oui », aux propos du président Lam Shang Leen.

L’ancien juge devait, à un certain moment, résumer les faits pour Sylvana Victoire, lui expliquant que « votre époux a fait de la prison ». Il poursuit : « Son frère également et pour une affaire de drogue lui aussi. Votre époux a fait la connaissance de trafiquants de drogue. Qui plus est, quelqu’un a donné son nom comme étant celui qui a réglé une amende de plus de Rs 300 000 pour le compte d’un trafiquant de drogue. Ce qui nous amène à penser que les commerces dont vous vous occupez servent de paravent, peut-être, à ses activités dans le trafic de la drogue… » Sylvana Victoire répondit qu’elle « comprend » et qu’elle compte « produire les documents relatifs » devant la Commission.

Paul Lam Shang Leen : Quand je parcours vos déclarations fiscales et vos relevés bancaires, je réalise qu’il y a un gros problème. Tout est faussé. Vous allez avoir des ennuis avec la MRA… À moins que vous ne disiez que ces sommes d’argent qui figurent sur vos comptes en banque ne proviennent pas de vos commerces.

Sylvana Victoire : Il y a aussi là l’argent que mon mari gagne en travaillant. Il n’a pas de compte bancaire. C’est sur les miens qu’il dépose l’argent… Il y a des chèques aussi.

PLSL : Oui, mais très peu de chèques et des sommes sans importance. Qui est Mme X ? Elle vous devait de l’argent ?

SV : Non, c’est une collègue de travail. On avait pris un emprunt de la Coopérative de Curepipe, et elle avait versé sa part sur mon compte pour mon business…

PLSL : Vous voyagez beaucoup ? À quand remonte votre dernier voyage ?

SV : En 2015.

PLSL : Où étiez-vous allée ?

SV : En Thaïlande. C’est toujours là-bas que je me rends.

PLSL : Mais vous n’aviez pas voyagé par Air Mauritius. Vous avez voyagé par Emirates, n’est-ce pas ? Donc, vous avez fait escale à Dubaï ?

SV : En effet, je fais toujours Maurice/Dubaï/Thaïlande… Depuis 2008, c’est ce trajet que je fais. De 2007 à 2015, j’ai effectué neuf voyages en ce sens.

PLSL : Et combien de jours durent ces voyages ?

SV : Entre 5 à 10 jours.

PLSL : Vous nous produirez votre passeport pour que l’on puisse vérifier combien de jours vous avez passé à Dubaï et en Thaïlande. Vous payez cash toutes vos dépenses, car je ne trouve aucun relevé de paiements bancaires ?

SV : Oui, en effet, je convertis mon argent en euros avant de partir et je paie tout en liquide…

PLSL : Combien d’argent prenez-vous avec vous quand vous partez ?

SV : Environ Rs 100 000.

PLSL : Et où allez-vous effectuer l’achat de devises ?

SV : Chez les comptoirs divers… (elle ne donne pas de noms)

PLSL : Vous soumettrez également des factures et des reçus pour attester vos paiements à l’étranger et auprès des comptoirs de devises étrangères à la Commission.

Sylvana Victoire dispose d’une quinzaine de jours pour produire les documents réclamés par la Commission Lam Shang Leen. Cela concerne également l’achat de voitures, dont une Honda Civic acquise en 2015, qui a « surpris » Mme Victoire. En effet, celle-ci devait indiquer à la Commission que « nous avions acheté une Mazda, en 2013, pour la famille… Mais une Honda Civic… » C’est quand Paul Lam Shang Leen lui a communiqué la plaque d’immatriculation du véhicule qu’elle a reconnu ladite voiture.

Six échanges téléphoniques avec Veeren

À l’heure des questions, l’ancien ministre de la Sécurité sociale et travailleur social engagé Sam Lauthan devait indiquer que « selon les relevés téléphoniques, il y a eu six communications entre Peroumal Veeren et vous ». Il poursuit : « À quatre reprises, vous avez alimenté ce numéro. En une occasion, vous avez même pris l’initiative de lui envoyer un message… » Ce à quoi Andy Victoire a rétorqué : « Je n’ai jamais parlé à Peroumal Veeren et je ne lui ai jamais envoyé de message. Oui, j’ai alimenté ce numéro, et parfois même j’achetais des cartes en prévision, au cas où mon frère me demanderait d’alimenter son téléphone… » Selon ces mêmes informations, « la dernière conversation que vous avez eue sur ce numéro remonte à janvier 2016, et avait duré 5 minutes… Beaucoup de choses peuvent être dites en 5 minutes ».