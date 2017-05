DROGUE - COMMISSION D’ENQUÊTE : La mère de l’ex-détenu Prosper nie tout en bloc

Marie Maizie Prosper, mère de Gérald Stephan Prosper, a comparu devant la commission d’enquête sur la drogue hier. Face aux questions de Paul Lam Shang Leen, le président de cette instance, elle a affirmé avoir « fait bloquer ma carte SIM et récupéré mon numéro quand j’ai réalisé que je l’avais égaré ». Pour sa part, Paul Lam Shang Leen a expliqué que « ce numéro, enregistré à votre nom, et saisi par les officiers sur votre fils alors qu’il se trouvait en prison, a fait beaucoup de dégâts », ajoutant : « Malheur à vous si vous nous mentez ! »

Marie Maizie Prosper a une semaine pour se rappeler quand elle a demandé à l’opérateur, chez qui elle avait fait l’acquisition de sa carte SIM, de bloquer ce numéro. « Kan mo finn rann mwa kont ki mo SIM pa ti ar mwa, mo finn al biro kompani ek monn demann zot blok nimero-la. Monn pey Rs 75 pou zot redonn mwa mo nimero. Se sa nimero la mem ki mo pe touzour servi… » Le hic, a fait ressortir l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, « c’est ce que numéro a été trouvé en possession de votre fils, Gerald Stephan Prosper, alors qu’il se trouvait à la prison de Beau-Bassin, où il purgeait une peine ».

Marie Prosper maintient cependant qu’elle n’a « jamais remis » sa carte de téléphone à son fils. Pourtant, a relevé Paul Lam Shang Leen, « c’est bien ce même numéro que votre fils a utilisé pendant qu’il était en prison ». L’ancien juge voulait aussi savoir : « Comment votre carte a pu être retrouvée sur votre fils ? Est-ce vous qui lui avez remise ? » Question à laquelle elle devait répondre par la négative. La mère de Gérald Stephan Prosper a aussi expliqué que son fils « est sorti de prison en septembre 2016 et vit à Terre-Rouge avec sa femme ». Elle a aussi laissé comprendre que « bien rar mo ti pe al rann li visit kan li ti dan prison ».

Mais pour le président de la commission d’enquête sur la drogue, Marie Prosper « pe rakont zistwar ». Il insiste : « Ce n’est pas possible que vous ayez demandé à l’opérateur de bloquer votre numéro, que vous ayez récupéré ce même numéro, que vous dites toujours utiliser, et que votre fils a utilisé ce même numéro en même temps ! » D’ailleurs, devait renchérir Paul Lam Shang Leen, « malheur à vous, Madame, si vous nous mentez ! ». Car ce numéro, « qui est enregistré à votre nom et qui a été trouvé par les officiers sur votre fils, à la prison de Beau-Bassin, a fait beaucoup de dégâts », a-t-il ajouté.

Marie Prosper a malgré tout maintenu ne « pas avoir donné » sa carte SIM à son fils, soutenant qu’elle en est l’unique utilisatrice. Cependant, sommée de préciser quand elle a fait appel à l’opérateur pour bloquer sa carte, la mère de l’ex-détenu n’a pu donner de précisions : « Je ne m’en souviens pas. » Pressée par Sam Lauthan, Marie Prosper a réitéré avoir fait bloquer sa carte. Mais l’ancien ministre de la Sécurité sociale de renchérir : « A un moment, dans votre déclaration, vous avez dit « kan mo finn kone mo SIM card ar li », soit avec votre fils. Donc, vous saviez que votre SIM card était avec lui ! Est-ce qu’il n’était pas plus simple d’aller récupérer votre carte avec lui plutôt que d’aller faire bloquer le numéro, payer une certaine somme et le récupérer ? » Face au manque de réponses de Marie Prosper, la séance a été levée.

Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs ont renvoyé Marie Prosper, lui donnant « une semaine pour retrouver quand vous avez fait la demande de bloquer votre carte SIM ». Elle sera alors de nouveau appelée à se présenter devant la commission.

Nouveau report pour Rooplall Toofany

Ancien employé de la mairie de Quatre-Bornes et à la retraite depuis 2013, Rooplall Toofany s’était présenté le 20 mars dernier à la commission d’enquête sur la drogue. Il s’est fait accompagner de Me Yatin Varma. Hier, Rooplall Toofany devait à nouveau comparaître devant la commission Lam Shang Leen. Cependant, ce dernier a préféré reporter l’interrogatoire de Rooplall Toofany une nouvelle fois. Paul Lam Shang Leen devait en effet expliquer qu’il le questionnerait s’agissant d’un numéro de téléphone qui lui a été communiqué comme étant enregistré au nom de cet homme. Cependant, Rooplall Toofany a affirmé avoir « acheté ce numéro pour une femme qui travaillait en face de l’endroit où je travaillais », ajoutant : « J’ai acheté le numéro et je lui ai donné. Mais je ne sais pas quel est ce numéro car je n’ai fait que lui donner le colis. Je n’ai pas regardé le numéro. »

Sollicité pour expliquer pourquoi il avait acheté la carte SIM, « et pas cette dame elle-même », Rooplall Toofany devait déclarer que celle-ci « avait quelques problèmes financiers » et que « c’est pour cette raison qu’elle m’avait demandé de lui rendre ce service ». L’ancien employé de la mairie de Quatre-Bornes devait indiquer que cette femme, une habitante de la route Bassin, « est juste une amie ». La commission devra maintenant appeler cette femme dans le sillage de la déclaration faite par Rooplall Toofany.