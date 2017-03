DROGUE—COMMISSION D’ENQUÊTE: La sœur de Romy Gooranah intrigue Lam Shang Leen

Indira Gooranah Ramiah, la sœur de Romy Gooranah, était convoquée par la commission Lam Shang Leen hier. Le fait que son numéro figure « dans le carnet d’un trafiquant de drogue, qui se trouve en prison, et qui a été saisi », de même que des mouvements d’argent sur le compte en banque qu’elle détient avec son époux intéressent la commission. Néanmoins, le Chairman, Paul Lam Shang Leen, souhaite convoquer l’époux d’Indira Ramiah pour un interrogatoire approfondi très bientôt.

L’ancien juge Paul Lam Shang Leen n’est pas au bout de ses peines. Celle qui a été convoquée ce lundi, en l’occurrence Indira Ramiah, gérante depuis 2013 d’un petit commerce à Réduit, dans la proximité de l’Université de Maurice, est en effet une parfaite inconnue pour le grand public. Il se trouve cependant qu’Indira Ramiah, née Gooranah, n’est autre que la sœur de Romy Gooranah, un Mauricien établi en Afrique du Sud qui avait été appréhendé à sa descente d’avion le 24 décembre 2006 avec plus de 100 g de cocaïne dans ses valises. Il avait été jugé et condamné à 32 ans de prison.

« Si vous avez été convoquée devant cette commission, Madame, c’est d’abord parce que le numéro de téléphone portable qui est enregistré à votre nom figure dans le carnet d’un trafiquant de drogue, qui se trouve actuellement en prison… Ce carnet a été saisi et en le déchiffrant, nous y avons trouvé votre numéro de téléphone. Nous vous avons appelé afin que vous ayez l’occasion de vous expliquer », devait déclarer, en substance, l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, qui préside la commission. À moult reprises, Indira Ramiah devait brandir des « Mo pa kone » et « Mo pa rapel ». Avant de concéder, une fois questionnée par l’assesseur de la commission, Sam Lauthan, que « peut-être que mon frère a emprunté le téléphone de quelqu’un d’autre pour m’appeler » (Voir plus loin).

Les deux numéros présentés par le Chairman à Indira Ramiah n’ont rencontré aucun succès. La gérante de ce petit commerce de Réduit devait en effet rétorquer à chaque reprise : « Non. Mo pa rapel sa bann nimero-la… Ena fwa li apel depi lezot nimero, me mo pa marke zot. »

Revenant sur le gagne-pain du couple Ramiah, le président de la commission souhaitait savoir combien de comptes en banque tous deux détenaient et combien d’argent provenait du commerce. Concédant avoir plusieurs comptes en banque, des “joint account” avec son époux, un ancien inspecteur de la mairie de Curepipe, Indira Ramiah a expliqué que « les recettes du commerce s’élèvent entre Rs 30 000 et Rs 40 000 mensuellement ».

C’est alors qu’il épluchait les relevés bancaires du couple que Paul Lam Shang Leen a pris la décision de convoquer prochainement l’époux d’Indira Ramiah : « Puisque vous dites que c’est lui qui s’acquitte de tous les versements et transactions bancaires, nous allons en rester là avec vous et convoquer votre époux afin qu’il nous donne des éclaircissements sur des mouvements d’argent sur vos comptes. Car c’est là la deuxième raison pour laquelle cette commission vous a convoquée. » Indira Ramiah devait aussi laisser entendre que son mari était « très chanceux » aux jeux : « Li zoue lecours, li gagn bokou… Se li ki okip versman labank. Zame mo ale mwa. »

Le couple Ramiah habite Curepipe « depuis huit ans environ » et gère un petit commerce à Réduit depuis 2013. Le couple a contracté un emprunt de la SBM et de la Mutual Aid il y a une dizaine d’années, et ce « dans le but d’acheter une maison ». Indira Gooranah a cinq frères, dont Romy. La famille possède également un terrain qui a été acquis « il y a 11 ans ».

Lauthan éberlué !

« Vous ne vous rappelez vraiment pas du ou des numéros qu’utilise votre frère quand il vous appelle via un portable ? Ce n’est pourtant pas difficile… Vous savez qu’un prisonnier n’a pas le droit d’utiliser un portable ? C’est un délit. Est-ce que les numéros desquels il vous a appelé ne vous disent rien ? Ce n’est pourtant pas compliqué : quand un numéro s’affiche une ou plusieurs fois, on finit par le reconnaître. Vous ne vous rappelez pas du tout ? » Indira Ramiah répond par la négative : « Non… Mo pa lir bann nimero-la. Mais il n’appelle pas à chaque fois du même numéro. Li posib ki mo frer inn pran lezot dimun zot telefonn pou apel mwa. »

Sam Lauthan devait renchérir : « Vous reconnaissez donc ce fait ? » Ce à quoi Indira Ramiah a répondu « oui ». L’ancien ministre de la Sécurité sociale devait à ce moment rappeler que « les médias rapportent comment les trafiquants qui sont incarcérés poursuivent leurs activités malgré qu’ils soient en prison et que cela se fait en se servant des gens qui sont à l’extérieur, et vous devez être au courant ».

Report pour Rooplall Toofany

Ancien employé de la mairie de Quatre-Bornes, à la retraite depuis 2013, Rooplall Toofany s’est présenté hier à la commission d’enquête sur la drogue, accompagné de Me Yatin Varma. Cependant, le président de la commission a préféré reporter son interrogatoire par manque d’informations. En effet, Paul Lam Shang Leen devait expliquer qu’il allait questionner Rooplall Toofany quant à un numéro de téléphone qui lui a été communiqué comme étant enregistré au nom de cet homme. Mais celui-ci a nié et en l’absence d’un document de l’opérateur, certifiant que Rooplall Toofany est bien propriétaire de ce numéro, le Chairman a préféré renvoyer la séance.

Sedley Assonne convoqué

L’ancien journaliste, poète et romancier Sedley Richard Assonne était au menu des convocations hier de la commission. Cependant, il semblerait que le principal intéressé n’ait pas réceptionné la convocation officielle de la commission, d’où son absence. Paul Lam Shang Leen a demandé au secrétaire de veiller à ce que le nécessaire soit fait auprès de l’huissier pour remédier à cette situation.