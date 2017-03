DROGUE - COMMISSION D’ENQUÊTE : Les voyages fréquents d’un « électricien » à Madagascar intéressent Lam Shang Leen

Un électricien domicilié à Candos, qui admet voyager fréquemment entre Maurice et Madagascar, où il gérerait « une affaire à caractère agricole », a été appelé à témoigner hier par la commission d’enquête sur la drogue. La raison invoquée par le Chairman pour cette convocation est qu’outre ses voyages fréquents sur la Grande Île, « des mouvements d’argent ont également suscité nos interrogations ». L’homme a été prié de fournir d’ici un mois des documents attestant de son travail à Madagascar et de ses revenus.

« Comprenez M. P. qu’à la lumière des informations que nous avons, cette commission souhaite avoir des éclaircissements s’agissant de vos déplacements fréquents sur Madagascar, le fait que vous ayez une compagnie d’imports/exports enregistrée à votre nom mais qui n’a aucun relevé ni transactions, et que de surcroît des mouvements d’argent importants sont notés sur votre compte bancaire personnel ainsi que sur celui de votre femme », devait résumer l’ancien juge Paul Lam Shang Leen pour réclamer hier à cet homme d’affaires de Candos des informations. Cette instance devait en effet relever que l’homme a séjourné entre 14 et 52 jours à Madagascar à différentes reprises lors de ses divers déplacements. Le principal intéressé n’a d’ailleurs à aucun moment nié ces informations fournies par la commission d’enquête.

L’homme devait confirmer que « l’an passé, j’ai dû faire entre quatre ou cinq déplacements » sur Madagascar. « Et l’année précédente, en 2015, je m’y suis rendu au moins sept fois. » Raison invoquée : « Je suis en affaires avec un partenaire de la Grande Île depuis plusieurs années. J’y gère une affaire à caractère agricole. C’est pour cette raison que je dois me déplacer souvent. » Se présentant comme un « électricien », mais aussi « occasionnellement mécanicien et peintre », cet homme, marié et père de deux enfants, a aussi affirmé avoir lancé « une compagnie d’import/export à mon nom, en 2013 environ », mais que cette affaire « n’a jamais abouti ».

Fouillant davantage dans le parcours de cet habitant de Candos, la commission Lam Shang Leen devait indiquer que les mouvements d’argent sur son compte bancaire sont assez conséquents : « Je vois qu’en mars 2012, vous avez effectué un dépôt, en liquide, de Rs 80 000 et qu’en mai de la même année, vous y avez déposé cette fois Rs 450 000. Toujours en liquide… Il y a, comme cela, souvent des rentrées d’argent, et toujours des dépôts en “cash”, sur votre compte. Comment expliquez-vous la provenance de ces sommes ? Quelles sont vos rentes ? » À cela, l’homme devait indiquer : « Je n’ai pas de rentes régulières. Avec l’affaire agricole que je gère à Madagascar, les rentrées d’argent sont diverses… Je peux toucher parfois Rs 80 000, parfois Rs 500 000. Ce n’est jamais fixe. » Paul Lam Shang Leen devait encore le questionner sur l’origine de « 80 million de Ariary (monnaie malgache, Ndlr), en septembre, soit l’équivalent de Rs 1 million ».

À ce stade, Paul Lam Shang Leen devait lui faire remarquer : « Vous comprenez que nous émettions des doutes. Vous dites que vous êtes électricien, vous avouez avoir lancé une compagnie d’imports/exports, dûment enregistrée mais qui n’a jamais en revanche enregistré de transactions. Vous avez toutes ces rentrées d’argent sur votre compte mais rien n’a jamais été déclaré à la MRA : il y a de quoi éveiller nos soupçons ! » L’homme devait concéder : « Je comprends tout à fait, Mr le président. Si vous me donnez l’occasion de fournir les informations nécessaires, je démontrerai la provenance de mon argent. »

La commission a de fait accordé un délai d’un mois à cet homme pour produire les documents relatifs à ses affaires à Madagascar ainsi que des preuves des sommes perçues pour son travail. Il a également été interrogé sur de nombreuses transactions d’achat et de vente de voitures. « En effet, je fais aussi un business d’achat et de ventes de voitures d’occasion », a admis l’homme. Ce dernier devait aussi être questionné par l’assesseur Sam Lauthan au sujet de l’identité de quelques personnes.

Arrêté pour possession de cannabis

Son passeport lui a été confisqué par les autorités car il a été récemment arrêté pour possession de cannabis à une descente d’avion. Cet « électricien » de Candos a en effet été écroué il y a quelque temps par les autorités mauriciennes. « J’admets avoir eu en ma possession du cannabis, a-t-il avoué à la commission. J’ai eu quelques problèmes et j’avais besoin de fumer un joint pour bien dormir. » L’homme a donné ces explications du fait qu’il a déclaré à la commission devoir se rendre à Madagascar « pour y trouver les documents que vous m’avez demandé de produire », ajoutant que « je ne peux voyager, car mon passeport m’a été confisqué ».