DROGUE - COMMISSION D’ENQUÊTE : Peroumal Veeren à l’heure des règlements de comptes

Officiellement, le parrain des parrains, purgeant une peine d’une trentaine d’années de prison, promet des dénonciations au sujet de la face cachée du trafic de drogue

L’ancien juge Lam Shang Leen voudrait éclaircir des zones d’ombre, comme la connexion avec le Chairman de la Gambling Regulatory Authority, Me Raouf Gulbul, et les Rs 1,5 M d’honoraires versées à Me Rex Stephen

La question du jour reste de savoir combien de téléphones cellulaires ont été saisis sur Peroumal Veeren dans sa cellule

Après le récent passage du trafiquant Siddick Islam, alias Ner, devant la commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, une autre étape délicate est franchie cet après-midi. En effet, Peroumal Veeren, celui qui a la réputation d’être le parrain des parrains du réseau de drogue à Maurice et dont le nom est cité comme étant derrière les plus gros coups dans ce domaine – y compris les trois saisies de mars dernier, soit les 157 kilos d’héroïne d’une valeur marchande de Rs 2,5 milliards –, est entendu par la commission d’enquête sur la drogue. Avec ce développement, d’importantes mesures de sécurité, nécessitant l’Helicopter Squadron et le déploiement de membres du corps d’élite du Groupement d’Intervention de la Police Mauricienne (GIPM), ont été décidées pour parer à toute éventualité en matière de sécurité et prévenir tout risque d’évasion, comme le voulait la rumeur. Toutefois, la dimension la plus cruciale de cette audition sur le réseau de drogue pourrait ne pas être du domaine public. Le témoin trafiquant et la commission d’enquête pourraient en effet se réserver le droit d’avoir recours au huis clos pour une partie des travaux du jour.

Les différents protagonistes engagés dans la lutte contre la drogue et les travaux de la commission d’enquête n’écartent pas la possibilité de voir Peroumal Veeren se lancer dans un exercice de règlement de comptes avec ceux qui lui mènent la vie dure depuis des années. D’ailleurs, récusant le titre de parrain de la drogue, par l’entremise de ses Legal Advisers, il a déjà logé des cas de diffamation en cour contre des titres de presse, dont le groupe Le Mauricien, en ce début d’année. « Dans sa demande en vue de comparaître devant la commission d’enquête, Peroumal Veeren a exprimé le souhait de faire des dénonciations contre des politiciens et autres par rapport au trafic de drogue. Avec cette convocation, il ne devrait pas rater son objectif », laisse-t-on entendre dans les milieux proches de la commission d’enquête.

L’une de ses cibles préférées, susceptible d’essuyer des allégations, devrait être les membres en vue de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Peroumal Veeren ne garde en effet pas en odeur de sainteté l’assistant surintendant de police et ancien membre de l’ADSU, et aujourd’hui affecté aux services de la commission Lam Shang Leen, Hector Tuyau. Ce trafiquant de drogue a encore en mémoire cette poursuite dans la région de Sodnac lors de sa première arrestation pour délit de drogue. Le trafiquant avait pu se débarrasser des preuves, sous la forme d’une trentaine de doses d’héroïne, en les jetant dans un champ de cannes. Mais les enquêteurs de l’escouade Tuyau de l’époque ne devaient rien laisser au hasard en passant au peigne fin la région et en récupérant l’objet du délit, sous la Dangerous Drugs Act. Mais il y a aussi l’actuel commissaire de prison, Vinod Appadoo, ancien Deputy Commissioner of Police à l’ADSU. Il faudra également ajouter à cette liste la “Junior” de Me Raouf Gulbul, Me Tisha Shamloll, qui avait levé le voile sur les dessous de l’opération « devir lanket ».

D’autre part, il ne faudra nullement être étonné si cette audition de Peroumal Veeren se transforme en un nouvel épisode de l’opération « pass sifon avek mop sal dan lakaz mama » en faveur des conseils légaux de celui-ci et des membres de son entourage. Contrairement à Siddick Islam, Peroumal Veeren ne compte nullement s’acharner contre Me Gulbul, à moins d’une volte-face inattendue.

En contrepartie, la commission d’enquête ne se laissera nullement mener à la baguette par les allégations de ce trafiquant de drogue. La question du jour reste sans compter de connaître le nombre de téléphones cellulaires saisis sur Peroumal Veeren dans sa cellule ou sur ceux étant à son service en prison. Le chiffre pourrait susciter des surprises car une première indication avance un nombre supérieur à la vingtaine. Et quid du nombre d’appels recensés lors de l’examen scientifique des cartes Sim par les autorités compétentes ? Le relevé de ces appels et des contacts devrait s’avérer déterminant.

D’aucuns affirment que l’ancien juge de la Cour suprême pourrait faire avoir l’embarras du choix pour l’étape du contre-interrogatoire de ce prisonnier ayant une chaîne en or de plus de Rs 1 million en prison ou bénéficiant des services de prisonniers pour lui donner son bain quotidiennement, voire pour « retirer son pot ». A cet effet, les dossiers ayant trait à des Senior Members at the Bar se bousculent. D’abord, il y a les honoraires de Rs 1,5 M versés à Me Rex Stephen, qui fait encore l’objet d’enquête au niveau de l’Independent Commission against Corruption (ICAC).

Le dossier du Chairman de la Gambling Regulatory Authority et de la Law Reform Commission, et candidat battu aux élections générales du 10 décembre 2014, Raouf Gulbul, devra également être en vedette. Les révélations de Tisha Shamloll devront servir de toile de fond pour permettre à la commission de démêler cet écheveau liant Me Gulbul à Peroumal Veeren, en passant par la possibilité du financement de la campagne électorale avec « larzan ladrog ». Des recoupements d’informations indiquent que l’audition du jour de Peroumal Veeren devrait servir de prélude à la convocation de Me Gulbul devant la commission, annoncée comme un des “Highlights” des travaux, qui aborderont très bientôt leur dernier virage…

ENQUÊTE | Saisies record en série

Kistnah en contact avec Christelle Bibi

L’ADSU sur la piste de la « Documentary Evidence » pour établir que de l’Afrique du Sud, lors de sa fuite en mars dernier, le directeur de KUN Management Int recevait des appels de cette partenaire de Peroumal Veeren

L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) est sur la voie de percer le mystère des contacts de la Star Witness-in-Waiting, Navind Kistnah, pour sa fuite en Afrique du Sud le 8 mars dernier. La piste de Christelle Bibi, la partenaire de Peroumal Veeren, avec des messages osés sur WhatsApp sur des cellulaires de celui-ci, est privilégiée par l’escouade d’enquêteurs menés par le surintendant de police Sharis Azima, sous la supervision du Deputy Commissioner of Police, le DCP Choolun Bhojoo. La confirmation de ce nom viendra s’ajouter à celui de Said, un ressortissant sud-africain qui s’est occupé de la fuite de Navind Kistnah en Afrique du Sud et au Mozambique.

L'interrogatoire du directeur de KUN Management Int s'est poursuivi hier dans les locaux de l'ADSU. Ce dernier est longuement revenu sur sa fuite vers l'Afrique du Sud après la découverte des 135 kilos d’héroïne dans six compresseurs à bord du MSC Ivana le 9 mars. Assisté de son avocat Me Neelkanth Dulloo, Navind Kistnah a balancé les noms de quatre individus qui opèrent pour le compte de Peroumal Veeren et qui l'ont aidé à s'enfuir en Afrique du Sud. L'un d'eux était déjà dans le collimateur des Casernes centrales depuis l'éclatement de l'affaire.

L’ADSU met actuellement les bouchées doubles en vue de verser de la Documentary Evidence que l’un des contacts, présenté comme « enn Morisienn » lors de la séance d’hier, ne serait nulle autre que Christelle Bibi. Le relevé des appels téléphoniques en possession de l’ADSU devrait pousser Navind Kistnah dans ses derniers retranchements pour avouer que « la messagère » de Peroumal Veeren est bel et bien la propriétaire du magasin de Curepipe, qui n’est ouvert qu’une fois la semaine.

Si le directeur de KUN Management Int maintient qu’il ne se souvient pas du nom de cette intermédiaire, il est revenu sur le fait que les directives de fuite en mars émanent de Peroumal Veeren. « Ladwann inn dekouver zafer-la. Banla pou ouver container. Kit Moris ale », aurait fait comprendre ce dernier à Navind Kistnah.

Peroumal Veeren devait également communiquer à la Star-Witness-in-Waiting une série de contacts à l’étranger avant son départ. Ces contacts avaient pour mission principale de transmettre les messages de Peroumal Veeren au courtier, et ce, dès son arrivée à Johannesburg. Au cours de la séance d'interrogatoire de mercredi, Navind Kistnah a expliqué aux hommes du DCP Choolun Bhojoo et du surintendant Sharir Azima que les sbires du caïd ont facilité ce départ en réglant son billet d'avion et son hébergement à Durban. Le suspect déclare n'avoir rien révélé à ses proches concernant ce départ précipité et s'est contenté d'affirmer qu'il avait à régler un problème d'affaire sur le continent. « Mo pa'nn dir zot nanye pou pa met zot lavi an danze », a avancé le directeur de KUN Management International Ltd. Une fois en Afrique du Sud, Navind Kistnah a soutenu qu'il n'était pas libre de ses mouvements. Non seulement il n'avait plus son passeport sur lui, mais le dénommé Said rapportait le moindre de ses déplacements à des contacts de Peroumal Veeren à Maurice. « Zot ti kone tou seki mo ti pe fer laba », a indiqué Navind Kistnah. Ce dernier avance que ce sont les quatre personnes mentionnées dessus qui relayaient les informations le concernant au trafiquant de drogue. La plupart du temps, il demeurait enfermé dans une maison à Durban, ne sortant que rarement sous la supervision de Said. Navind Kistnah avance qu'il suivait la situation dans l'île grâce à l'Internet et il restait en contact avec sa famille à travers les réseaux sociaux. Depuis la deuxième saisie de drogue dans le port, la situation était devenue malsaine pour le fuyard, d'autant plus qu'Interpol s'est mis sur ses traces. Les lieutenants de Peroumal Veeren ont alors ordonné son départ pour le Mozambique, où il a été pris par la police sur place pour séjour illégal.

Au rythme des séances d’interrogatoires, il existe très peu de chances que le directeur de KUN Management INT soit entendu de sitôt par la commission Lam Shang Leen…