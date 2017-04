DROGUE - COMMISSION D’ENQUÊTE : Pleins feux sur les Prison Officers

Le garde-chiourme Motee confirme avoir communiqué avec le détenu Prosper

Paul Lam Shang Leen : « You are in deep trouble ! By calling the detainee on a mobile phone, you have caused a breach of discipline and committed a criminal offence ! »

Devant la commission d’enquête sur la drogue hier, Nandishwarsingh Motee, Prison Officer depuis 2011, a admis avoir « eu des contacts téléphoniques » avec le détenu Gerard Prosper. « Il m’a appelé à plusieurs reprises, me demandant d’aller rencontrer certains de ses amis et de prendre livraison de certaines choses pour lui. Mais j’ai toujours refusé. » Cependant, ce jeune garde-chiourme ne peut expliquer pourquoi, malgré son « refus », il y a eu, selon les informations des enquêteurs de la commission, pas moins de 89 échanges téléphoniques entre le détenu et lui…

Affecté de 2011 à 2016 à la prison de Beau-Bassin puis depuis l’an dernier, à Melrose, Nandishwarsingh Motee confirme qu’il « connaît le détenu Prosper », ajoutant : « J’étais affecté à Beau-Bassin quand ce détenu était membre des « Redband prisoners ». C’est là que j’ai fait sa connaissance. »

Lam Shang Leen : C’est un ami à vous ?

Nandishwarsingh Motee : Non. Il me filait un coup de main pour certaines tâches, notamment à la cantine.

LSL : Vous le connaissez donc depuis 2015 ?

NM : Oui. Il avait été transféré à Melrose puis il est revenu à Beau-Bassin.

LSL : Avez-vous eu un contact privé, via téléphone portable, avec le détenu Prosper ? Sachant que, selon vos « Standing Orders », une communication privée avec un détenu ou des membres de sa famille représente une « breach of discipline »…

NM : J’ai reçu plusieurs appels sur mon ancien numéro (il en a un nouveau depuis février de cette année, qu’il a communiqué hier à la commission, Ndlr), de divers numéros que je ne connaissais pas. Puis j’ai appris qu’il s’agissait du détenu Prosper qui m’appelait. Mais je ne sais pas comment il a eu mon numéro… C’est la raison pour laquelle j’ai changé de numéro en février dernier.

LSL : Et des SMS, vous en avez échangé avec lui ? Peut-être pour lui demander qui il est… Mais ça ne prend que quelques secondes pour demander qui appelle, n’est-ce pas ? Ou si personne ne répond à l’autre bout du fil, vous raccrochez au bout de deux ou trois secondes, non ?

NM : (sans réponse)

LSL : Alors comment expliquez-vous que j’ai là, sous mes yeux, quatre pages de communications entre votre numéro de téléphone, l’ancien, bien entendu, et un numéro qui a été saisi par les policiers en la possession du détenu Prosper ?

NM : Ce détenu m’a effectivement appelé à plusieurs reprises pour me demander d’aller rencontrer des personnes pour lui… et de récupérer certaines choses aussi.

LSL : Quels sont les noms de ces personnes qu’il vous a demandé d’aller rencontrer ?

NM : Je ne sais pas. Je n’ai pas accepté d’aller les rencontrer. Je devais aller les rencontrer selon ses directives dans un endroit qu’il me communiquerait et là, j’aurais à réceptionner certaines choses pour lui…

LSL : Quelles choses ?

NM : Je ne sais pas. Je n’ai jamais accepté de faire cela.

Cependant, a relevé le président Lam Shang Leen, « vous avez eu des échanges continus avec ce détenu ». Il devait citer à cet effet des relevés téléphoniques faisant état, entre autres, le 6 janvier 2016 de « 28 échanges, appels et SMS », entre le détenu et lui, entre 13h et 22h15. « Qu’est-ce que vous vous êtes dits en ces 28 occasions ? » L’assesseur Sam Lauthan devait pour sa part relever que « entre vous et le détenu Prosper, il y a eu 89 échanges », ajoutant : « Mais le plus frappant, c’est que 44 fois, c’est vous qui avez pris l’initiative de l’appeler. Pourtant, vous dites que vous avez refusé d’obtempérer à ses demandes. Il vous a fallu 44 appels pour lui dire non ? »

Le Prison Officer Motee répétant qu’il « n’a jamais accepté de suivre les instructions du détenu Prosper », le président Lam Shang Leen devait lui demander : « Qu’avez-vous fait ? Avez-vous écrit au commissaire des prisons pour l’en informer ? Avez-vous fait remonter l’information selon laquelle un détenu avait pris contact avec vous, un fonctionnaire du service public, payé pour empêcher que les détenus utilisent des téléphones portables ou autres articles prohibés ? » Nandishwarsingh Motee devait répondre en avoir parlé à « un Principal Prison Officer ».

L’officier sera rappelé d’ici que « la commission termine ses investigations sur votre nouveau numéro de téléphone ainsi que sur votre compte » en banque. « Vous êtes dans un sérieux problème, officier Motee. Vous savez très bien que vous n’avez pas le droit de communiquer, en privé, avec un détenu. Pourtant, vous l’avez fait. Ce détail sera rapporté aux autorités concernées et des actions suivront. » L’officier Motee devait répondre : « Je jure que je n’ai pris part à ces activités illégales. »

L’officier Jafeerally nie tout contact avec Siddick Islam

Officier de la prison depuis 2011 également, Mohamad Adil Reshad Jafeerally était convoqué par la commission d’enquête sur la drogue hier. Cet habitant de Grande-Rivière-Sud-Est est Senior Prison Officer depuis le dernier exercice du PRB, en 2015. Il a d’abord travaillé à la prison de GRNO et a été affecté depuis 2014 à celle de Melrose. Des relevés téléphoniques attestent de contacts entre un numéro de téléphone, enregistré à son nom, et ceux des détenus Abdool Joosub et Siddick Islam. Et ses relevés bancaires font état de « gros dépôts en liquide », raisons pour lesquelles il a été appelé à déposer devant le président Lam Shang Leen et ses deux assesseurs.

Reshad Jafeerally a cependant nié tout contact avec Abdool Joosub et Siddick Islam. Reconnaissant « connaître le détenu Joosub », Reshad Jafeerally a déclaré qu’il « ne lui a jamais parlé au téléphone ». L’ancien juge Lam Shang Leen devait alors lui faire remarquer que « nous avons des relevés téléphoniques qui attestent que vos deux numéros ont échangé des appels ». Ce à quoi le garde-chiourme a répondu : « J’ai découvert que ce numéro, qui est enregistré à mon nom, était utilisé par quelqu’un d’autre aussi. Ainsi, en juillet 2016, je me suis rendu chez l’opérateur, où on m’a confirmé que ce numéro n’était pas enregistré à mon nom. C’est alors que j’ai fait le nécessaire pour qu’il soit à mon nom. »

Paul Lam Shang Leen devait continuer : « D’accord, admettons qu’avant juillet 2016 les appels entre ce numéro et celui d’Abdool Joosub aient été faits par quelqu’un d’autre. Cependant, de la période de juillet 2016 à novembre de la même année, plusieurs appels ont été passés entre votre numéro, qui vous appartient donc depuis juillet dernier, et un numéro qui a été confisqué au détenu… Siddick Islam ! Vous niez cela aussi ? » Devant le refus de répondre de l’officier Jafeerally, le président Lam Shang Leen devait poursuivre : « Nous avons également des relevés bancaires attestant de divers dépôts en liquide : janvier 2015, Rs 70 000 ; juin 2015, Rs 109 000… Pouvez-vous prouver la provenance de ces rentrées d’argent ? Car votre salaire, à ce que je sache, ne dépasse pas la barre des Rs 20 000. »

Face à la réticence de l’officier à s’expliquer, le président de la commission d’enquête devait lui rappeler : « Vous êtes encore jeune et vous avez une carrière à faire. Réfléchissez bien ! » Reshad Jafeerally devait laisser comprendre que « pour certains dépôts, ce sont des gains aux courses et au foot ». Paul Lam Shang Leen a alors rebondi : « Vous savez ce que veut dire KYC ? Pour les détenus, trafiquants de drogue notoires, cela veut dire « know your customer ». Ils réalisent un profil des officiers comme vous, qui sont vulnérables, et deviennent alors leurs proies faciles ! » Sam Lauthan, pour sa part, devait également rappeler à l’officier : « Les jeux, les femmes et la boisson : les trafiquants exploitent ces faiblesses chez ceux qui en sont victimes. » L’officier Jafeerally a ensuite été sommé de produire des justificatifs relatifs à ses comptes bancaires. Il sera rappelé par la commission d’ici une quinzaine de jours.