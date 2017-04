DROGUE - COMMISSION D’ENQUÊTE : Une somme de Rs 7 M inexpliquée sur les comptes de l'ASP Allymamode

L’Assistant Superintendant of Prisons (ASP) Azad Allymamode était convoqué par la commission d’enquête sur la drogue hier. L’officier, qui a commencé sa carrière au sein de l’univers carcéral en 1980, inquiète le président Lam Shang Leen et ses deux assesseurs pour diverses raisons. D’abord en raison d’une série de dépôts effectués en liquide et par chèque entre 2009 et 2016 et totalisant plus de Rs 7 millions et, ensuite, parce que l’ASP aurait agi comme prête-nom pour une transaction immobilière. Le principal concerné n’a cependant pas bronché face aux questions de Paul Lam Shang Leen.

L’ancien juge Paul Lam Shang Leen est quasiment sorti de ses gonds hier face à l’ASP Azad Allymamode. Cet officier, qui compte 37 ans de carrière, a été notamment convoqué pour s’expliquer sur les rentrées d’argent, effectuées en liquide, sur ses comptes bancaires. Réalisant un rapide calcul d’ailleurs, l’assesseur Sam Lauthan devait présenter un chiffre « approximatif, car je n’ai pas fait un calcul détaillé de chaque dépôt » totalisant « plus de Rs 7 700 000 pour la période de 2009 à 2016 » (voir plus loin).

Le président de la commission d’enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, a souhaité de l’ASP Allymamode que ce dernier « donne des explications sur la provenance de tout cet argent », lui demandant : « Avec votre salaire de fonctionnaire du service public et toutes les dettes que vous avez, d’où sortent tous ces dépôts ? » L’ancien juge Lam Shang Leen n’y est aussi pas allé de mainmorte. Présentant entre autres un dépôt de Rs 41 000 en liquide, le président de la commission a demandé la provenance de cet argent à l’ASP Allymamode, ce à quoi ce dernier a simplement répondu : « Je ne sais pas ! » Ce qui devait pousser Paul Lam Shang Leen à rappeler à celui qui était convoqué : « Incredible ! This is very odd ! Vous êtes un « senior officer » de la prison. Vous êtes payé pour prendre soin des détenus. Pourtant, cela ne vous a pas empêché de commettre des actes illégaux… De surcroît, votre compte en banque, concernant votre salaire, affiche très souvent… zéro. Curieusement, vous, un homme qui avez même raté plusieurs mensualités d’un emprunt de Rs 2 millions de la banque, enregistrez cependant des rentrées d’argent considérables ! Beaucoup d’argent atterrit sur vos comptes et, pourtant, vous n’arrivez pas à rembourser vos emprunts ! Comment expliquez-vous cela ? »

L’audition de Azad Allymamode avait pourtant commencé sur un bon ton. L’ASP avait expliqué comment il a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille, son épouse étant femme au foyer, ajoutant que l’un de leurs deux fils étudie en Australie et que l’autre est employé comme « meter reader » au CEB. « Les dimanches, je vends du poisson. J’arrive à gagner environ Rs 1 000 avec ce petit business… », dit-il encore. L’ancien juge Lam Shang Leen devait lui faire remarquer que « vous savez qu’en tant que fonctionnaire, vous n’avez pas le droit d’avoir un « side business » car c’est illégal ». Azad Allymamode devait répondre par l’affirmative.

Autre volet de son interrogatoire : la vente, ou pour reprendre les mots de l’ASP Allymamode, « le transfert » d’un terrain sis à Bagatelle, Savane, d’une valeur de Rs 1,2 million du nom d’un certain Farhad Peerbaccus sur celui de l’officier des prisons.

Lam Shang Leen : Êtes-vous propriétaire d’un terrain à Stanley, Rose-Hill ?

Azad Allymamode : Non. Ce terrain appartient en fait à mon épouse.

LSL : Quelle en est la valeur ?

AA : Rs 1 million. C’est ma belle-mère qui le lui a donné.

LSL : En 2007, avez-vous acheté un autre terrain ?

AA : Jamais.

LSL : Vous en êtes sûr ? Pas de terrain à Bagatelle, Savane ?

AA : Je n’ai pas acheté ce terrain. Il a été transféré sur mon nom. Je n’ai pas déboursé un sou pour ce terrain, ni en ai-je reçu.

LSL : Comment est-ce possible ?

AA : La transaction a été faite par Farhad Peerbaccus. Demandez-lui.

LSL : Qui est cet homme ?

AA : Un ami.

LSL : Quelle est la valeur de ce terrain ?

AA : Je n’ai jamais vu ce terrain !

LSL : Azad Allymamode, faites bien attention ! Nous ne sommes plus sur la même longueur d’onde. Réfléchissez bien. J’ai sous mes yeux l’acte de vente, signé dûment par un notaire, de l’achat, en mai 2007, par votre épouse, d’un terrain à Bagatelle, Savane, d’une valeur de Rs 1,2 million.

AA : Je n’ai jamais acheté ce terrain.

LSL : Vous voulez dire que ce terrain ne vous a jamais appartenu ? Vous ne voulez pas changer votre version ?

AA : Non.

LSL : Je vous avertis une nouvelle fois : réfléchissez bien avant de me répondre. Adoptez une bonne attitude, autrement vous aurez des problèmes. Est-ce que, le 3 mai 2007, vous étiez présent dans le bureau d’un notaire dans le cadre d’une transaction entre vous et Farhad Peerbaccus pour un terrain sis à Bagatelle, Savane, d’une valeur de Rs 1,2 million ?

AA : Je n’ai jamais acheté ce terrain.

LSL : Vous ne répondez pas à ma question ! Étiez-vous, oui ou non, dans le bureau du notaire ce jour-là ?

AA : Oui.

LSL : Pour quelle raison ?

AA : Signer un document.

LSL : Que disait ce document ?

AA : C’était un acte de vente.

LSL : Avez-vous agi comme prête-nom dans cette affaire ASP Allymamode ?

AA : C’était un transfert. Je n’ai pas acheté ce terrain.

LSL : Vous étiez présent dans le bureau du notaire mais vous ne savez pas pourquoi ? En quelle langue on vous a expliqué ce qu’il y avait dans le document ?

AA : En créole.

LSL : Vous maintenez que ce terrain ne vous appartient pas et que vous ne l’avez jamais acheté. Si je vous dis que selon les documents du Registrar, ce terrain a été vendu en 2010 ?

AA : Oui. À Farhad Peerbaccus.

LSL : Comment ça à Mr Peerbaccus ? Selon le document officiel du Registrar, il est stipulé que ce terrain a été vendu à une compagnie… Est-ce que cette vente était une mascarade ?

AA : Oui

Paul Lam Shang Leen a renvoyé Azad Allymamode à ses documents : « La commission vous donne deux semaines. Prenez votre temps, cherchez tous vos relevés bancaires attestant de ces rentrées d’argent et venez nous en justifier la provenance ! » L’officier de la prison devait également se contredire, déclarant un moment que son épouse, femme au foyer, n’avait pas de compte en banque, et arguant le contraire par la suite : « You are changing your version ! Je vous avais demandé dès le début si votre femme travaillait et vous avez répondu « non ». Je vous ai demandé : « A-t-elle un compte en banque ? » et vous avez répondu « non ». Maintenant vous me dites qu’elle en a un ! Il vaut mieux qu’à ce stade nous nous arrêtions ici. Nous vous rappellerons à la lumière d’autres informations que les enquêteurs trouveront ainsi que des documents que vous allez produire. »

L’ASP Azad Allymamode compte plus de 35 ans de carrière à la prison



Plus de Rs 7 millions entre 2009 et 2016

C’est l’assesseur Sam Lauthan qui a donné un aperçu des dépôts effectués en liquide et par chèque sur les comptes bancaires de l’ASP Azad Allymamode. « Avril 2009, Rs 240 000 ; janvier 2011, Rs 16 000 ; février, Rs 130 000 ; avril, Rs 165 000 ; juillet, Rs 3 600 ; août, Rs 159 000 ; décembre 2011, Rs 235 000 ; janvier 2012, Rs 213 000 ; février 2012, Rs 250 000… Cela va comme ça sur toutes ces années, de 2009 à 2016. » Paul Lam Shang Leen devait lui aussi relever : « Il y a des fluctuations que nous ne comprenons pas… C’est à vous de nous expliquer. »

Sam Lauthan devait encore faire remarquer : « Vous avez semblé très embarrassé quand nous vous avons parlé de cette transaction louche au sujet de ce terrain à Savane. Le président de la commission vous a demandé si vous avez été utilisé comme prête-nom dans cette affaire… Or, vous êtes un Senior Officer de la prison. On attend de vous que vous ayez la maturité de rester au-delà de ce type d’affaires… »

L’oncle de la « Reine de Plaine-Verte » cuisiné de nouveau

Jalil Baccar, « oncle » de Naseerah Vavra, connue comme la « Reine de Plaine-Verte », a de nouveau comparu devant la commission d’enquête sur la drogue hier. Sa précédente comparution remonte au 22 mars dernier. La commission voulait entre autres connaître les raisons pour lesquelles Jalil Baccar accompagne Naseerah Vavra quand celle-ci rend visite à son époux, Siddick Islam, détenu en prison. « Votre nièce a une voiture. Une BMW ou une Mercedes ? » Jalil Baccar devait répondre : « Une Audi. » Avec une pointe d’humour, plaisantant au sujet de quel modèle de voiture, Paul Lam Shang Leen voulait savoir pourquoi J. Baccar accompagnait N. Vavra : « C’est son mari qui m’a demandé parfois de venir avec elle. » Le président de la commission souhaitait également comprendre quels sont les liens unissant Jalil Baccar et Siddick Islam : « C’est un trafiquant de drogue qui purge une peine, mais c’est aussi un humain. »

Toujours sur le même chapitre, le président de la commission a déclaré : « Je ne vois votre nom nulle part dans le livre des visites. Il y a là 27 noms… les membres de la famille y sont tous, mais pas le vôtre. » À cela, l’oncle de Naseerah Vavra a répondu : « C’est parce que je rends aussi visite à Sidath Ibrahim, qui est aussi incarcéré. C’est un très bon ami… Mon nom est sûrement enregistré là-bas. » Jalil Baccar devait renchérir : « Ses proches ne lui rendent pas visite. Je vais le voir pour qu’il ne se sente pas rejeté. »

Paul Lam Shang Leen devait lui demander : « Vous n’êtes pas de la famille de ce détenu, alors comment avez-vous obtenu d’être accepté comme visiteur ? » Jalil Baccar a expliqué qu’il en avait « fait la demande auprès des autorités pénitentiaires et elles ont accepté ».

L'oncle de Nasserah Vavra a surtout été cuisiné sur ses gains aux courses. Il a produit deux photocopies de reçus à la commission : « Nous ne sommes pas des assidûs de ce “temple” comme vous et les bookmakers sont, Mr Baccar. Mais à ce que je sais, un reçu est conservé quand un cheval n'a pas gagné, n'est-ce pas ? Parce que quand le parieur gagne, le bookmaker lui prend le reçu et lui remet la somme gagnée ! N'est-ce pas ainsi que cela se passe ? »

L'oncle de Naseerah Vavra a éprouvé les nerfs de Paul Lam Shang Leen s'agissant des documents qu'il devait produire devant la commission : « Nous vous avions demandé des fiches de paie confirmant votre salaire. Or, vous nous avez soumis ce qui ressemble plus à un “certificat” de votre employé, un certain N. Ramoly ! Ce n'est pas ce que nous attendions de vous… »

Jalil Baccar sera rappelé de nouveau par la commission. Pour rappel, Siddick Islam, le trafiquant notoire de Port-Louis, purge actuellement une peine de 30 ans de prison pour importation d'héroïne. Pour sa part, la « Reine de Plaine-Verte » a fait l'objet d'une enquête il y a quelques années quand son nom avait été retrouvé dans un carnet de l'imam Moosa Beehary, condamné pour complicité dans le réseau de Rudolf Dereck Jean-Jacques, alias Gro Derek. Arretée en mai 2013, Naseerah Vavra avait été poursuivie sous dix charges de blanchiment d'argent.

Jalil Baccar, l'oncle de Naseerah Vavra, la « Reine de Plaine-Verte »

Lauthan : « Repentez-vous ! »

C'est un véritable cri du cœur qu'a lancé Sam Lauthan hier. Profitant de l'audition de Jalil Baccar, qui a déclaré au sujet de Siddick Islam, dit « Ner », condamné pour trafic de drogue, l'ancien ministre de la Sécurité Sociale et activiste engagé dans la lutte contre la drogue depuis plusieurs décennies a eu ces mots : « Ce soir, quand vous rentrerez chez vous, prenez vos deux filles dans vos bras Mr Baccar. Regardez les dans les yeux et remerciez le ciel que vos enfants ne sont pas victimes des trafiquants de la mort ! Profitez du fait que nous allons bientôt entrer dans le mois sacré du Ramadan et repentez-vous ! Quelles que soient vos actions et vos liens avec des gens comme Siddick Islam et Naseerah Vavra, ou d'autres encore, faites une croix et demandez pardon. » Sam Lauthan devait raconter comment la veille, le mercredi 26, « en venant ici, à la commission, j'ai reçu un SMS d'un toxicomane qui m'avertissait qu'il allait se suicider ». Et de poursuivre : « Sa mère n'était même pas au courant. Je lui ai parlé et conseillé d'avertir le Samu. Heureusement, les secours sont arrivés à temps et ont pu lui sauver la vie. Mais savez-vous combien de ces victimes des trafiquants j'ai vus et portés ? Au nom de tous ces cadavres, de ces êtres et de leurs familles, demandez à Dieu de vous donner une nouvelle chance et arrêtez de fréquenter les trafiquants ! »