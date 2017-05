DROGUE - COMMISSION D'ENQUÊTE : Khudurun joue à cache-cache

C'est avec lui qu'avaient repris les auditions de la commission d'enquête sur la drogue le 27 février dernier. Sheikh Mohamad Jibran Khudurun, qui s'était présenté comme un « designer » ayant son propre business – qu'il gère au Mozambique, en Afrique du Sud et à Madagascar –, en était à sa deuxième comparution hier après s'être fait porter pâle le 3 mai dernier et à d'autres occasions auparavant. Il devra à nouveau se présenter devant Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs le 22 mai. Mais le président de la commission, qui n'a pas du tout été tendre avec lui, l'a d'ores et déjà prévenu quant à sa nouvelle comparution…

Le ton était donné d'emblée : Paul Lam Shang Leen avait face à lui Jibran Khudurun, domicilié à Moka et qui s'était présenté, en février dernier, comme « designer ». Il avait également admis être parenté à un détenu purgeant actuellement une peine d'une trentaine d'années de prison à Melrose pour importation d'héroïne. « Nous vous avions demandé de produire une série de documents, dont votre acte de société. Puisque vous nous avez dit, lors de votre passage devant cette commission, en février, que vous avez fondé votre propre compagnie avec divers partenaires. On vous avait demandé ces documents pour expliquer les raisons derrière vos fréquents déplacements au Mozambique, en Afrique du Sud et à Madagascar. Et aujourd'hui, vous êtes enfin venu, mais c'est maintenant que vous apportez certains documents. Et encore, ce ne sont pas ceux que nous vous avions réclamés ! » Dans le « box », Jibran Khudurun joue les durs et martèle que Paul Lam Shang Leen n'a pas spécifié « quels documents je devais présenter ».

Paul Lam Shang Leen : On vous avait demandé de produire certains documents et vous ne l'avez jamais fait.

Jibran Khudurun : Quand est-ce que je devais les présenter ?

LSL : Peut-être que vous avez un problème à entendre de là où vous êtes, ou peut-être que vous voulez simplement prétendre l'oubli… Vous venez aujourd'hui et vous amenez certains documents avec vous. Qu'est-ce que vous voulez ? Que nous les lisions maintenant ? Nous ne travaillons pas de cette manière ! Et en plus, vous n'avez pas apporté les documents que nous vous avons demandés. Qu'avez-vous apporté ?

JK : Des documents attestant du fait que j'ai traversé la frontière… Que je travaille avec des partenaires à l'étranger.

LSL : Et l'acte de société ? Nous vous avons demandé l'acte de société depuis le 27 février...

JK : Je vous ai déjà remis ce document. C'est la « license » de mon magasin.

LSL : La « license » et l'acte de société sont deux documents différents et séparés. Nous n'avons pas besoin de votre patente, c'est l'acte de société qu'il nous faut, car il y est fait mention des noms de ceux qui sont vos partenaires dans votre business.

JK : Vous ne m'avez pas demandé ces documents-là…

LSL : Écoutez-moi bien, si vous n'avez pas pris note de ce que l'on vous a demandé, ou si vous prétendez ne pas savoir, ça va mal se passer ! Vous avez 48 heures pour produire l'acte de société mais aussi des reçus des hôtels où vous avez séjourné lors de vos déplacements au Mozambique et en Afrique du Sud.

JK : Dites-moi encore une fois quels sont ces papiers que je dois vous donner.

LSL : Demandez à votre avocat ! Je ne vais pas me répéter à chaque fois pour que, au bout du compte, vous me dites que vous ne savez pas ou je ne sais quoi encore !

L'ancien juge Paul Lam Shang Leen était visiblement sur le point de s'exaspérer devant le comportement peu coopératif de Jibran Khudurun, mais il a su néanmoins contenir sa colère naissante. « Quand vous avez déposé, en février, vous nous avez déclaré que vous faites toutes vos transactions en liquide. Or, ce sont justement les grosses rentrées et sorties d'argent sur vos comptes bancaires qui nous intéressent. Nous voulons comprendre comment cet argent circule. C'est pour cela qu'on vous a demandé de nous donner des justificatifs : quand vous partez en voyage, qui paye pour votre billet ? Où l'achetez-vous ? Montrez-nous ces documents qui en attestent, car dans vos comptes bancaires, il n'y a pas un sou ! Amenez ces justificatifs et expliquez-vous ! On vous en donne l'occasion », devait relever le président de la commission.

Lors de son audition du 27 février, Jibran Khudurun devait décliner ses liens de parenté avec un détenu purgeant actuellement une peine de 32 ans d'emprisonnement à Melrose. Il devait aussi déclarer fréquenter des maisons de jeux. L'habitant de Moka devra se présenter devant Paul Lam Shang Leen, Sam Lauthan et Ravind Dhomun le 22 mai prochain. Il s'est adjoint les services de Me Arun Aroughen.