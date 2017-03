DROGUE - COMMISSION D'ENQUÊTE : Les cartes SIM de la mère d’un trafiquant décortiquées

Deux personnes ont été convoquées hier par la commission d’enquête sur la drogue : Marie Josée Primerose Jhureea, la mère d’un prisonnier condamné à 20 ans en 2013 pour trafic de drogue, et le “designer” Jibraan Sheik Mohamed Khedarun. Selon des relevés téléphoniques, plusieurs appels ont été notés émanant de la prison sur deux cartes SIM enregistrées au nom de Marie Josée Jhureea. Jibraan Khadarun a quant à lui été interrogé sur les motifs de ses déplacements en Afrique du Sud, au Mozambique et à Madagascar.

Ce sont les nombreux appels téléphoniques reçus sur deux cartes SIM au nom de Marie Josée Jhureea qui ont intrigué la commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge Paul Lam Shang Leen. Selon les relevés téléphoniques, des cartes SIM saisies sur des détenus de la prison de Melrose avaient été utilisées pour contacter deux numéros enregistrés au nom de cette habitante de Rose-Hill. Marie Josée Jhureea a déclaré au juge qu’elle avait perdu son téléphone avec ses cartes SIM, ajoutant qu’elle n’utilise plus de téléphone portable. L’ex-juge lui a aussi fait savoir qu’une carte SIM enregistrée au nom de sa fille était utilisée par un détenu en avril 2015.

Paul Lam Shang Leen s’est aussi interrogé sur les revenus de cette mère de trois enfants. Employée dans un couvent à Rose-Hill, Marie Josée Jhureea a en effet fait l’acquisition d’une voiture de luxe en 2016. « Avec un salaire de Rs 5 000 et percevant Rs 4 000 pour la location de la maison de votre mère, mais avec toutes les dépenses du mois, vous avez acheté une BMW qui vaut environ Rs 1 M. D’où provient cet argent ? ». Marie Josée Jhureea devait répondre qu’elle jouait au casino et qu'elle gagnait souvent, ajoutant que son mari lui donnait de l’argent, qu’elle économisait. « La commission vous soupçonne d’avoir des liens avec des trafiquants de drogue », lui a indiqué Paul Lam Shang Leen.

Par ailleurs, Jibraan Sheik Mohamed Khudurun, proche d’un trafiquant de drogue incarcéré, avait été interrogé le 27 février. Ce “designer” a de nouveau été convoqué hier pour s'expliquer sur ses déplacements en Afrique du Sud, au Mozambique et à Madagascar. D’autant que Paul Lam Shang Leen lui a fait savoir que, selon son passeport, il n’avait pas le droit de travailler dans ces pays. Semblant surpris par cette déclaration, le jeune homme devait concéder, sous l’insistance de l’ancien juge, avoir travaillé dans l’illégalité. Paul Lam Shang Leen a dit être intrigué par le fait que le jeune homme règle toutes ses dépenses à l’étranger en espèces. Jibraan Sheik Mohamed Khudurun devra se présenter devant la commission en avril pour fournir de plus amples détails sur ses finances.