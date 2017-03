DROGUE—COMMISSION D'ENQUÊTE: L'ex-détenue Rahana Peerkhan cuisinée par Lam Shang Leen

La commission Lam Shang Leen a eu fort à faire avec la déposition de Beebee Rahana Peerkhan. Cette habitante de Camp-de-Masque-Pavé a fait de la prison entre 2009 et 2013 pour blanchiment d'argent. Ses proches étaient également impliqués dans l'affaire. Ce qui a retenu l'attention de Paul Lam Shang Leen et de ses assesseurs, c'est que deux numéros de téléphone, enregistrés au nom de la principale concernée, sont utilisés par des détenus, autres que son frère, purgeant des peines pour trafic de drogue… Ne niant pas que ces numéros sont les siens, Rahana Peerkhan n'a pu expliquer cependant ses relations avec ces condamnés.

Celle qui a déposé devant la commission Lam Shang Leen ce jeudi 16 est une ancienne détenue : Beebee Rahana Peerkhan. En 2006, elle devait être condamnée pour avoir blanchi Rs 1 million via son compte bancaire, argent provenant du trafic de drogue dans lequel était impliqué son frère, Sadeck, leur père, Russid, et leur mère, Raheema. Tous ont également été condamnés, le père a été relaxé il y a environ trois ans tandis que le frère, lui, est toujours en détention. Raheema Peerkhan avait elle aussi été condamnée pour le blanchiment de Rs 112 500. La fille avait écopé d'une amende de Rs 1 million et devait faire appel. « Mais je n'avais pas cet argent, devait déclarer Rahana Peerkhan, et c'est ainsi que j'ai dû faire trois ans de prison. »

Elle a été incarcérée de 2009 à 2013. Sa mère, qui s'est acquitté d'une amende, « est décédée ». Interrogée quant à ses activités professionnelles ces temps-ci, Rahana Peerkhan devait indiquer qu'elle cultive la terre : « Mo plant bringel, lalo, pima… » Deux terrains adjacents à la maison familiale, située à Camp-de-Masque Pavé, l'un de 72 toises et l'autre d'une quinzaine de toises, sont ainsi exploités.

« La raison pour laquelle nous vous avons convoqué, devait lancer l'ancien juge Paul Lam Shang Leen à l'égard de Rahana Peerkhan, c'est parce que deux numéros de téléphone, que vous avez acquis chez deux opérateurs différents, sont utilisés par deux détenus purgeant des peines pour trafic de drogue actuellement. Nous sommes en présence de relevés téléphoniques des appels et des SMS échangés entre vous et ces détenus. »

Le chairman a exprimé son scepticisme s'agissant des ramifications entre l'ancienne détenue et les trafiquants de drogue se trouvant en prison : « Votre frère est en prison. Ainsi que votre sœur, ce que vous venez de nous apprendre. Cependant, vous n'avez aucune communication via téléphone portable avec ces deux-là, qui sont votre famille. Eux vous appellent par le biais de la cabine téléphonique, ce qui est parfaitement légal. Mais en revanche, deux autres détenus, deux hommes, purgeant des peines pour trafic de drogue, sont en communication avec vous. C'est quand même bizarre, non ? Ou bann sel kominikasion via portab, se pa ek ou bann fami me ek 2 trafikan ! »

Paul Lam Shang Leen : Vous connaissez un détenu, un certain R. A. Jusub ? Il est condamné pour une affaire de drogue…

Rahana Peerkhan : Non, je ne connais que mon frère, qui est en prison.

PLSL : Pourtant, l'un des numéros que vous avez acquis a été trouvé en la possession de cet homme… Et Gerald Stephan Prosper, un autre détenu impliqué dans une affaire de drogue, vous le connaissez ? C'est quand même un peu étrange, non ? Que tous les relevés téléphoniques que nous avons concernant votre numéro, ce sont des appels échangés avec ces hommes en prison ?

Présentant un autre numéro acquis par Rahana Peerkhan à celle-ci, Paul Lam Shang Leen devait lui demander : « Quand vous avez été en prison, entre 2009 et 2013, vous avez connu une Jessica Legentille ? » La principale concernée devait répondre par la négative. Le chairman devait rétorquer à cet effet : « Pourtant, nous avons un relevé de 5 appels échangés avec Jessica Legentille… Le numéro utilisé et que je vous ai présenté a été saisi sur elle. C'est une drôle de coïncidence, non ? »

Sam Lauthan devait à son tour revenir à la charge sur la question des appels entre Rahana Peerkhan et des détenus : « Nous avons, selon un relevé, huit appels enregistrés et passés sur une durée de 18 minutes avec l'un de ces deux détenus. Qu'est-ce qui était aussi urgent qu'il a fallu passer huit coups de téléphone en 18 minutes ? Même les gens qui appellent le Samu ne font pas autant d'appels en si peu de temps ! » Sam Lauthan devait lancer : « Nous avons un autre relevé avec 9 SMS et 14 appels… Nous aimerions comprendre… » Rahana Peerkhan devait simplement lâcher : « Mo pa kone mwa... »

« C'est un délit de fournir une carte sim ! »

Le chairman de la commission d'enquête sur la drogue, Paul Lam Shang Leen, et l'assesseur Sam Lauthan, ancien ministre de la Sécurité sociale, ont tous deux tenu à demander à Beebee Rahana Peerkhan si elle était « consciente que vous avez commis là une “offense” ? », s'agissant du fait qu'elle ait remis des cartes sim à sa sœur. Celle qui déposait devait indiquer qu'elle avait remis deux cartes sim à sa sœur alors que celle-ci se trouvait à l'hôpital, pendant son incarcération, à un certain moment. « C'est elle qui m'a demandé deux cartes. »

« Madame, vous avez vous-même fait de la prison. Est-ce qu'il est permis d'avoir un téléphone et une carte sim quand on est détenu ? » Rahana Peerkhan devait répondre par la négative, ce à quoi Paul Lam Shang Leen devait ajouter : « Et pourtant, vous me dites que vous avez fourni des cartes sim à votre sœur ? C'est bien ce que vous dites ? » À la réponse positive de Rahana Peerkhan, le chairman devait déclarer : « Alors vous êtes consciente que vous avez commis une “offense” en procurant des cartes sim à une détenue ? » Rahana Peerkhan devait signifier qu'elle l'ignorait.

L'ancien juge devait rappeler à Rahana Peerkhan que « nous allons questionner votre sœur », ajoutant que « s'il s'avère qu'elle ne vous a jamais demandé ces cartes sim, alors vous aurez commis là une seconde “offense” ».