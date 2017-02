DROGUE—COMMISSION LAM SHANG LEEN: Les premières Summons aux avocats émises lundi

En marge de la reprise des auditions de la commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge de la Cour suprême, Paul Lam Shang Leen, la tension est montée d’un cran cette semaine. Les dernières informations disponibles indiquent que les premières “Summons” formelles pour auditions « on an inquisitive mode » adressées à des membres du barreau, des policiers, notamment ceux ayant fait partie de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), et des Prison Officers, devront être distribuées à partir de lundi prochain. Des recoupements d’informations effectués auprès de sources concordantes avancent qu’au moins une vingtaine de membres du barreau, hommes aussi bien que femmes, intéressent la commission Lam Shang Leen en raison de leur « proximité extraprofessionnelle » avec des trafiquants de drogue purgeant de longues peines d’emprisonnement.

Le suspense demeure toujours quant à l’identité de ces hommes de loi qui seront convoqués par la commission d’enquête sur la drogue. Certains d’entre eux entretiennent des liens très étroits avec des partis politiques au pouvoir et font partie de cette première liste d’hommes de loi classés dans la catégorie « avocat ‘Protector’ de la mafia de la drogue ». La commission d’enquête sur la drogue a voulu prendre une double assurance avant d’aborder cette nouvelle étape des auditions en procédant à de nouvelles vérifications des faits sur le terrain. Ce qui explique en partie le délai accumulé pour les convocations avec le début des auditions pour la première quinzaine de mois prochain.

Toutefois, dans un premier temps, la commission Lam Shang Leen pourrait se concentrer sur les témoignages et interrogatoires des Juniors, affectant dans les études de ceux faisant partie de la catégorie d’Avocat-Protector de la mafia de la drogue. À partir des détails obtenus des Prison’s Visitors Books réquisitionnés par la commission, le scénario le plus plausible qui se dégage est le suivant : une fois qu’un passeur de drogue est appréhendé par l’ADSU à l’aéroport, l’Avocat-Protector, qui bénéficie d’un réseau d’informateurs à toute épreuve, est informé et il dépêche des Juniors, qui ont pour mission de tout faire afin que le nom du « Boss » ne soit cité. Une autre attribution de ces Juniors, qui seront entendus lors de la prochaine étape, est de s’assurer qu’en cas d’aveux, les suspects se rétractent, que ce soit lors d’une prochaine étape de l’enquête ou même à l’appel du procès devant les instances judiciaires appropriées.

L’ancien juge Lam Shang Leen et les deux membres de la commission, l’ancien ministre et travailleur social Sam Lauthan, le Dr Ravind Kumar Domun, directeur des services de Santé, ont eu l’occasion de se pencher sur ces aspects de la lutte contre la drogue. Ils se sont également intéressés au nombre d’échecs dans les opérations de “control delivery”, qui voit les passeurs jouer aux abonnés absents au moment de la livraison sur la base d’un “Tip-Off”.

Le calendrier de convocations, qui prévoit l’audition de ces Juniors et le déballage d’Unexplained Wealth devant la commission, ne touchera des Seniors Members of the Bar, et non des moindres, qu’à une étape subséquente…