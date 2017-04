DROGUE : Deux présumés dealers arrêtés par la police

La police a arrêté deux présumés dealers de drogue dans la journée de mardi sur la base de certaines informations. Le premier est un peintre de 41 ans, habitant route Royale, L’Escalier. Une équipe de l’ADSU du sud a débarqué chez lui pour une fouille où une certaine quantité de cannabis a été saisie dans un sachet en plastique, ainsi que 215 graines de gandia et une somme de Rs 59 700 soupçonnée de provenir de la vente de drogue. La valeur marchande de la drogue est estimée à environ Rs 100 000. Le suspect a été traduit en justice hier sous une accusation provisoire de « possession of cannabis for the purpose of selling ». Il reste en détention préventive.

Par ailleurs, la Criminal Investigation Division (CID) de Rose-Belle sous la supervision du sergent Moolee était en patrouille à Lalljee Lane quand elle est tombée sur un jeune à l’allure louche. Alors que les policiers s’approchaient de lui, il a laissé tomber dans la rue un morceau de papier renfermant une certaine quantité de feuilles de cannabis. Il a été embarqué jusqu’au bureau de la CID pour un interrogatoire. Le suspect a balancé le nom d’un jeune de 19 ans, habitant Rose-Belle, comme étant son fournisseur. La maison de ce dernier a été perquisitionnée et plusieurs objets suspects ont été saisis sur place. Le jeune de 19 ans a été placé en détention policière, alors que son client a été autorisé à partir. L’enquête sur cette affaire est placée sous la supervision de l’assistant surintendant (ASP) Callychurn.

CITÉ LA CHAUX : Quatre suspects arrêtés avec de la drogue

À la suite de nombreuses plaintes déposées sur des activités liées à la drogue à Cité la Chaux, Mahébourg, l’ADSU a monté une importante opération hier avec l’assistance de l’ERS et la Dog Unit. Une trentaine d’hommes étaient ainsi mobilisés aux petites heures du matin. Sur la base de renseignements, des policiers ont d’abord débarqué chez un jeune de 26 ans, arrêté en possession d’une seringue contenant des traces d’héroïne. Il a comparu en justice le même jour et a été libéré sous caution. Idem pour son voisin de 30 ans, surpris avec Rs 900 de cannabis.

Quelques mètres plus loin, les policiers ont embarqué un autre jeune de 22 ans, qui avait caché 15 doses de drogue synthétique dans sa chambre. Une somme de Rs 425, soupçonné de provenir de la vente de drogue, a été saisie. Le suspect a comparu au tribunal de Mahébourg. La police ayant objecté à sa liberté conditionnelle, il a été reconduit en cellule. Enfin, un autre suspect, toujours de 22 ans, a été arrêté avec deux doses d’héroïne et une seringue contenant des traces de cette drogue. Inculpé sous une accusation provisoire de possession d’héroïne, il a obtenu la liberté conditionnelle.