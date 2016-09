DROGUE : Un peintre et son complice plaident coupable

Le procès intenté à Jean Benny Labeauté et à son complice Jean Stephan Luximon, pour possession de drogue, a été entendu devant les Assises hier. Les deux accusés ont plaidé coupable sous une charge réduite. Jean Benny Labeauté, peintre âgé de 28 ans, avait été arrêté en compagnie de son complice, qui était alors âgé de 19 ans. Tous deux avaient 12 723,3 g de cannabis en leur possession. Après les plaidoiries, le juge Benjamin Marie-Joseph a réservé le jugement.

Alors que le procès intenté à Jean Benny Labeauté et à son complice devait débuter lundi, leurs avocats, Ashwin Kandhai et Nushmi Balgobin Kandhai, avaient demandé du temps additionnel pour consulter leurs clients. Ces derniers avaient signifié leur intention de plaider coupable sous une charge réduite. Me Shakeel Bhoyroo, représentant du DPP, a informé le juge Benjamin Marie-Joseph hier que le DPP « avait accepté la demande » et qu’ils ne seront plus poursuivis sous la charge de trafic, mais de possession uniquement. Ainsi, la poursuite a fait appel à deux témoins seulement. Ces derniers ont produit les photos prises ainsi que la drogue saisie, s’élevant à une valeur marchande de Rs 5 725 000.

Jean Stephan Luximon et Jean Benny Labeauté avaient été arrêtés le 24 janvier 2014 alors qu’ils se trouvaient au domicile de ce dernier à Baie-du-Cap. À la police, Jean Stephan Luximon avait raconté qu’ils se trouvaient tous les deux dans la chambre à coucher, séparant des feuilles de gandia des branches, quand deux hommes en civil sont entrés. « Zot dir nou zot depi l’ADSU. Tout swit nou finn koumans galoupe ek sove depi laport deryer me kouma mo’nn sorti, enn lot lapolis ti pe atann mwa deor. Li dir mwa ki li fi’nn trouv mwa pe manipil sa bann fey gandia-la », avait-il relaté. Lors des plaidoiries, les avocats de la défense se sont attardés sur le fait que les accusés avaient coopéré avec la police dès le départ. Après avoir écouté les plaidoiries des deux parties, le juge Benjamin Marie-Joseph a réservé le jugement.