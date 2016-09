DROGUE À RÉSIDENCE KENNEDY : Des jeunes témoignent du drame quotidien

La situation que vit la Résidence Kennedy est semblable à celle des autres régions où une résurgence dans le trafic de drogues est notée depuis quelque temps. Des jeunes qui y vivent racontent cette réalité qui fait partie de leur quotidien. Ils espèrent une meilleure considération de la part des autorités.

“Welcome to the jungle”. C’est en ces termes que Kurwin, Céline, Sarah et Bertrand, quatre jeunes de Résidence Kennedy, nous résument la situation de leur quartier, où le trafic de drogue s’opère à ciel ouvert. La période d’accalmie a été de courte durée. Mais les vieux démons ont rapidement regagné les ruelles de cette cité de Quatre-Bornes. “Nous n’avons jamais pu nous défaire de ce fléau.” Depuis environ deux ans, la situation s’est aggravée avec l’apparition des drogues synthétiques. Jour après jour, ces jeunes ont vu le réseau s’agrandir, se renouveler et surtout se rajeunir.

“Zot riye tou sel, zot vomi disan, zot mars par ledo”.

Cette disponibilité rend quelques-uns vulnérables. Bertrand a vécu cet enfer pendant près de quatre ans. Le jeune homme, âgé de 17 ans, a pu s’extirper du circuit après plusieurs échecs, mais l’avenir lui semble incertain. “La drogue circule partout. Je peux avoir toutes les bonnes volontés, mais lorsqu’on vit dans un tel entourage, il est très difficile de résister. J’espère être suffisamment fort.” Et il ajoute : “Ceux qui veulent savoir où en est réellement la situation de la drogue à Maurice n’ont qu’à venir ici pour trouver toutes les réponses.”

Plus rien ne choque ces jeunes de Résidence Kennedy. “C’est une réputation qu’on traînera à vie. C’est ainsi et ça ne changera pas. Personne ne pourra éradiquer ce problème. Ek napa pou ena mirak non pli. On en arrêtera un et dix autres prendront la relève. Ici, soit tu fais avec, soit tu te casses.”

À Résidence Kennedy, il y a toujours eu des endroits plus chauds que d’autres, comme près du terrain de football, aux abords de la grotte… Aujourd’hui, la drogue a atteint presque tous les recoins de l’endroit. Kurwin précise qu’il n’est même plus nécessaire de se rendre au cinéma pour voir un film d’action. “Isi pena ler kot ou pa trouv kitsoz. Tout se fait et se vit en live. Un jour, tu croises un gamin; le lendemain tu le revois avec des dents en platine au volant d’un véhicule. Tu vois des jeunes en plein délire sous l’effet du synthétique. Zot riye tou sel, zot vomi disan, zot mars par ledo. Les caïds sont même capables de faire fuir les policiers lors des tentatives de descente et d’arrestation.”

Colère et peur.

Chaque semaine, environ deux à trois bagarres éclatent entre dealers, trafiquants et “mauvais payeurs”. Consommateurs, trafiquants ou “totalement clean”, la situation est telle que “tous les habitants finissent par faire partie de ce rouage”, confie Sarah. En à peine quelques secondes, la jeune femme est capable de nous citer quelques produits disponibles : Bat dan latet, Wasabi, Strawberry, Salvia, Spice ou encore Purple. Côté tarifs : Rs 50 bili, Rs 100 melanz, Rs 200 poulia, Rs 500 kare, Rs 800 à Rs 1,000 roulo, Rs 5,000 knok (20 à 30 poulia).

Céline aura bientôt son diplôme. Elle n’a pas honte d’être née et d’avoir grandi dans ce quartier dit chaud, mais est un peu dépassée par la situation. Si cela ne tenait qu’à elle, la jeune femme aurait déjà quitté les lieux. “Je suis démunie et surtout en colère car je vois trop de jeunes impliqués dans ce business de drogue. Certains sont mes amis ou sont des proches. Nous avons fréquenté les mêmes bancs d’école et ils auraient pu avoir un meilleur avenir. Kouma Kennedy kapav les sa bann piti la rant ladan ?”

Un sentiment partagé par le reste de la bande. Sarah se sent de moins en moins en sécurité. “Même si les trafiquants ne s’en prennent pas directement aux habitants de l’endroit et qu’il existe une entente entre nous, nous avons peur que la situation dégénère.” Kurwin et Bertrand, qui sont davantage sur le terrain, affirment : “Il y a des signes que la drogue est en train de faire vraiment du tort à notre quartier. Ça s’enfonce grave et beaucoup plus vite que prévu.”

Père Gérard Mongelard :

“Sonet dalarm fini kase depi bien lontan”

Le 8 septembre, le comité Mars pou to pei donne rendez-vous aux marcheurs devant le Montmartre pour prendre la route vers le tombeau du Père Laval, où une messe sera célébrée à 22h30 par le père Gérard Mongelard, dont l’homélie abordera les ravages de la drogue, plus particulièrement la drogue synthétique. Le prêtre souligne que cet appel à la mobilisation a pour but d’alerter, de conscientiser et d’agir. “Notre pays est malade. Il se fait écraser par ce fléau. Même si c’est silence radio de la part des autorités, nous sommes de nombreux citoyens à vouloir faire quelque chose. Une manière de rejoindre la citation de John Fitzgerald Kennedy : Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays.”

Depuis plusieurs années, le père Gérard Mongelard mène un combat sans relâche à Résidence Kennedy et ses alentours. “Quoi qu’en puissent dire certains, la situation est très alarmante. Ek mo kapav mem afirme ki sonet dalarm fini kase depi bien lontan. La drogue circule à la vue de tout le monde. Des jeunes, et de plus en plus d’enfants âgés d’à peine 12 ans, sont victimes de ce fléau, qui entraîne sur son passage souffrance et détresse au sein des familles. Les dealers et les trafiquants sont maîtres de la situation. Ils n’ont pas peur de la police. Il y a un sentiment de ras-le-bol, et la peur aussi gagne du terrain. Nepli kapav asize ek gete.”

Ce sont surtout les drogues synthétiques qui suscitent son inquiétude. Sa démarche, soutenue par d’autres hommes et femmes, est loin d’être isolée. D’autres régions de l’île s’organisent pour dire “non à la drogue”, comme Beau Bassin le 4 septembre ou Pointe aux Sables, le 11 septembre.