DROGUE—RÉVÉLATIONS DE PEROUMAL VEEREN: «Ce n’est que le Tip de l’iceberg »

Engagés dans la lutte contre la toxicomanie depuis plusieurs années, Ragini Rungen, responsable de Lakaz A et du Groupe A de Cassis, Imran Dhanoo, directeur du Centre Idrice Goomany (CIG) et Danny Philippe, de l’ONG LEAD, disent « ne pas être du tout choqués par les propos tenus par le caïd Peroumal Veeren lors de son audition, jeudi dernier, devant la Commission Lam Shang Leen ». « Les dires de ce trafiquant corroborent ce dont nous nous doutions depuis longtemps. Et il ne faut pas se leurrer, car il n’a pas tout dit. Ce qu’il a révélé, ce n’est que la partie émergée de l’iceberg… »

Danny Philippe est catégorique : « Il n’y a rien de choquant dans ce qu’a dit Peroumal Veeren devant la Commission Lam Shang Leen. Mis à part ses allégations concernant Pravind Jugnauth, nous, les travailleurs sociaux, dénonçons depuis plusieurs années déjà qu’il y a une grosse, voire énorme organisation derrière le trafic de la drogue à Maurice ». Ce qui l’amène à déclarer que « les révélations de Veeren, ce n’est que le sommet de l’iceberg ». Imran Dhanoo acquiesce et abonde dans le même sens : « Depuis que la Commission Lam Shang Leen a commencé ses travaux, une foule de choses qu’on suspectait est révélée au grand jour. Notamment comment fonctionne toute la mafia qui est à l’œuvre. Mais, à notre niveau, nous les travailleurs sociaux, toutes ces révélations sont loin de nous surprendre. Parce que cette réalité, nous la vivons par le biais de nos patients depuis longtemps. Cependant, pour les profanes de la question, les grosses saisies et les informations selon lesquelles les ramifications sont à plusieurs niveaux, ont de quoi étonner… » Danny Philippe et Imran Dhanoo retiennent que « le business de la drogue est ultra-lucratif ». Peroumal Veeren l’a dit jeudi dernier : « Désormais, ce ne sont plus des kilos d’héroïne qui sont importés, mais des tonnes ! » Si le commentaire fait sourire nos interlocuteurs, en revanche, ils font remarquer que « cette “industrie” comporte de gros rendements et a donc, subséquemment, des implications très importantes ». Danny Philippe relève que « Maurice compte actuellement 11 000 usagers de drogues injectables (UDI), c’est-à-dire du Brown Sugar. Si l’on calcule qu’ils s’injectent au minimum trois doses par jour, à raison de Rs 200 la dose, cela engendre sur une année environ Rs 2,4 milliards. Et une telle somme doit être blanchie. Mais ce ne sont pas à des personnes ordinaires qu’il sera donné d’effectuer cet exercice délicat ».

Pour les travailleurs sociaux, « le blanchiment est l’affaire de ceux qui jonglent avec le gros capital régulièrement ». On en revient à ce que le trafiquant Peroumal Veeren a lancé devant la Commission Lam Shang Leen : « Dan enn rezo, sakenn ena so rol… Moi, mo vande. Ena lezot ki ale tire, lezot ki ale pran, ki transporte ek ale dekoupe ». De ce fait, indiquent les travailleurs sociaux sollicités, « cela confirme que la mafia est à l’œuvre à bon nombre de niveaux… On arrive certes à démanteler certains réseaux, et cela vient prouver qu’il y a interface avec diverses institutions. C’est de cette manière que fonctionne la mafia : elle infiltre tous les organismes ».

Autre élément de la déposition de Peroumal Veeren qui a retenu l’attention des travailleurs sociaux : « Le fait que Maurice ne soit pas une plaque tournante. Lors des saisies records de cette année, notamment les 135 kg d’héroïne dans le port, nous avions expliqué comment, avec une communauté de 10 000 à 11 000 toxicomanes, ce cargo est suffisant pour durer une année ». Mieux encore, soutiennent nos interlocuteurs, « dans certaines régions, une dose de Brown est actuellement vendue à Rs 450 ou Rs 500. Et les toxicos n’hésitent pas à payer… » Parce que, « comme l’a expliqué Veeren : si ladrog la de bon kalite, partou li pou vande ! »

Nos interlocuteurs sont d’avis qu’« il y a encore beaucoup de choses qui demeurent inconnues. Peroumal Veeren n’a évidemment pas tout dit. Quand on apprend que Navind Kistnah a passé plus de 100 appels internationaux, cela en dit long… Et cela suscite évidemment une foule de questions : combien d’autres Mauriciens trempent dans ces affaires et continuent à opérer sans tomber dans les mailles du filet ? »

Prévention, le maître mot

Ragini Rungen, de Lakaz A/Groupe A de Cassis, ne mâche pas ses mots : « Ce qu’est venu dire Peroumal Veeren rejoint ce qu’un autre caïd avait avancé il y a quelque temps : à savoir que ce combat contre la drogue est sans fin. Mais doit-on pour autant se décourager ? Non, car il y va de l’avenir de nos enfants ». La responsable de l’ONG reprend « le père Gérard Mongelard, qui nous exhorte à nous préoccuper de la génération qui monte ». « Si l’on ne peut rien faire pour celle qui est déjà adulte, aujourd’hui du moins, faisons de notre possible pour sauver ceux qui vont grandir et à qui nous allons léguer notre pays ». De fait, explique-t-elle, « il n’y a que la prévention, à tous les niveaux et une prévention soutenue, appuyée par un encadrement adéquat, qu’il nous faut offrir à nos jeunes ». Elle déplore, d’ailleurs, le fait qu’il n’y ait « pratiquement pas de structure d’écoute et d’accueil pour nos jeunes, alors que ceux-ci ont soif de positive growth ». Elle dit remarquer cela car « chaque lundi après-midi, nous avons entre 30 à 40 jeunes de 13 à 20 ans qui viennent chez Lakaz A pour participer à des activités en ce sens. Et nous savons que de très nombreux jeunes préfèrent choisir une activité saine que de traîner les rues… Mais les structures sont hélas inexistantes ».