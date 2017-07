DROGUE—RISHIRAJ BHUGALOO: « Monn amen parsel-la lakaz paski mo ti anvi gout kiete sa »

Le procès intenté à Rishiraj Bhugaloo, un skipper habitant Trou-d'Eau-Douce, a été entendu hier devant les Assises. Poursuivi sous une charge de possession et trafic de drogue, il a plaidé coupable. À la police, il avait déclaré voir trouvé un sac en plastique contenant de la drogue alors qu'il se trouvait en mer. « Mo ti amen parsel-la lakaz paski mo ti anvi gout kiete sa », avait-il soutenu. Le 12 mai 2015, il avait été arrêté à Laperouse, à Trou-d'Eau-Douce, avec 460,2 g de cannabis dissimulés dans 6 parcelles et 0,68 g de cette même drogue dans un conteneur en plastique. Deux témoins seront appelés dans le cadre de ce procès. Le juge Benjamin Marie-Joseph a mis en délibéré le jugement.

Rishi Raj Bhugaloo est défendu par Me Rama Valayden alors que la poursuite, elle, était représentée par Me Pravin Harrah. Deux témoins ont été appelés dans le cadre du procès. Un officer de l'ADSU, qui avait saisi la drogue et l'avait transporté au Forensic Science Laboratory à des fins d'analyses, a ainsi produit en cour les “exhibits”. Par ailleurs, le sergent Chandra Kumar Gupta avait enregistré les dépositions de l'accusé à la police. Il ressort que Rishiraj Bhugaloo est skipper et pêcheur, profession pour lequel il percevait environ Rs 8 000 par mois, en sus de Rs 12 000 maximum par mois qu'il lui arrivait de toucher en tant que skipper, qu'il exerçait pour le compte d'une autre personne. Cet homme marié, père de trois enfants, avait expliqué aux enquêteurs que chaque fin de mois, il « économisait » son argent, qu'il versait ensuite sur un compte d'épargne à la MCB. À deux reprises, dit-il, il avait effectué un voyage en Inde en compagnie de sa famille pour des raisons religieuses. Quant à la drogue saisie à son domicile le 12 mai 2015, Rishiraj Bhugaloo a dit l'avoir « trouvé en mer » alors qu'il pêchait. « Mo ti pe lapes kan monn trouv enn obze nwar pe flote lor delo. Sa inn atire mo latensyon ek kan monn ouver monn trouve ti ena gandia hashish ladan. Mone amenn parsel-la lakaz paski mo ti anvi goute kiete sa », avait déclaré l'accusé à la police. Son épouse étant entre-temps rentrée à la maison, il avait alors dissimulé la drogue dans un récipient dans « une chambre de prières » ainsi que dans la cuisine, pièces où la police avait retrouvé 460,2 g de cannabis dissimulés dans six parcelles et 0,68 g de cette même drogue dans un conteneur en plastique.

En cour, l'accusé a soutenu qu'il n'était pas au courant qu'il commettait un délit et a présenté ses excuses. Il a imploré la clémence de la cour, demandant « une chance » afin de retourner près de sa famille. Un officier du Passport and Immigration Office a d'ailleurs confirmé en cour que son épouse et ses enfants se trouvent en France et à La réunion depuis 2016. Me Rama Valayden compte soumettre un “written submissions” dans les jours à venir. Le jugement a été mis en délibéré.

PROCÈS À VENIR

Agression de deux hommes en 2012

Le procès du récidiviste notoire Polocco se poursuit

Steeve Patrick Prinslet Serret, plus connu sous le sobriquet de Polocco, fait face cinq charges devant la Cour intermédiaire, notamment pour agression préméditée sur deux hommes et pour avoir saccagé des véhicules à Sainte-Croix en décembre 2012. Lors de la dernière séance, des policiers en charge de la parade d'identification avaient confirmé que les victimes avaient identifié Polocco comme étant leur agresseur.

Polocco, qui purge actuellement 7 ans de prison pour complicité de meurtre dans l'affaire Denis Fine, est poursuivi cette fois en Cour intermédiaire pour avoir agressé deux hommes à Cité Briquetterie, Ste-Croix, avec la complicité de Marie Cynthia Christelle Françoise, qui se retrouve également sur le banc des accusés. Polocco est accusé d'avoir agressé un certain Claude Lindsay Eroolen et, sous la deuxième charge, d'avoir endommagé la voiture de ce dernier. Il est aussi poursuivi pour avoir agressé un autre homme ce jour-là, un certain Jean Paul Désiré Prayag, et d'avoir brisé des fenêtres de sa maison. Il lui est aussi reproché d'avoir endommagé la motocyclette de Jean Paul Désiré Prayag. Me Neelkanth Dulloo assure la défense de Polocco dans ce procès.

AFFAIRE ROCHES-NOIRES: Retour de Rakesh Gooljaury à la barre des témoins

Le “Star Witness” Rakesh Gooljaury, ancien partenaire d'affaires de Nandanee Soornack, sera de nouveau à la barre des témoins ce lundi dans le cadre du procès intenté à l’ex-Premier ministre, Navin Ramgoolam, ainsi qu’aux ex-DCP Dev Jokhoo et Ravine Sooroojebally concernant les incidents survenus au bungalow de Roches-Noires dans la nuit du 2 au 3 juillet 2011. L'avocat de Navin Ramgoolam, Me Gavin Glover, SC, poursuivra son contre-interrogatoire alors que les hommes de loi des deux autres accusés devront aussi aborder le témoin. Rappelons que lors de la dernière audience, Rakesh Gooljaury avait concédé que le 9 janvier 2011, soit deux jours avant qu'il ne change de version, il avait reçu des « menaces » de l'ACP Heman Jangi. Navin Ramgoolam et les deux coaccusés, l’ancien directeur général du National Security Service, le Deputy Commissioner of Police Dev Jokhoo, et l’ancien patron de la VIPSU, l’ex-DCP Ravine Sooroojebally, ont plaidé non coupables de délit de complot dans l’affaire Roches-Noires, où Navin Ramgoolam avait été agressé à coups de tournevis par un individu en présence de Nandanee Soornack. Ils répondent d’une charge de “conspiracy to do an unlawful act, namely effecting public mischief in breach of Section 109 of the Criminal Code”.

POT DE VIN: Le procès de Geeanchand Dewdanee pris sur le fond

Le procès intenté à Geeanchand Dewdanee, arrêté dans le cadre de la saisie de 135 kg d'héroïne, prendra sur le fond ce lundi devant la magistrate Renuka Dabee, et ce dans le cadre de son procès institué par l'ICAC dans une affaire de pot-de-vin. En effet, une charge de “bribery of public official”, sous la Prevention of Corruption Act (PoCA), pèse sur lui, de même qu'un “prohibition order”. Il est reproché à Geeanchand Dewdanee, un des directeurs de Brillant Resources Consulting Ltd, d’avoir offert un pot-de-vin de Rs 200 à un policier le 1er avril 2011 à Port-Louis afin d’échapper à une contravention. Il a plaidé non coupable de l'accusation.

Lors d'une précédente comparution, son avocat, Me Rama Valayden, avait déclaré que son client était « inapte à faire face à un procès ». Geeanchand Dewdanee avait évoqué des raisons de maladie. Toutefois, le représentant de l'ICAC, Me Atish Roopchund, avait indiqué que Dewdanee ne sera pas examiné par un panel de médecins.