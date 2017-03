Le retour de mission du DCP Bhoyjoo d’Afrique du Sud, probablement durant le week-end, devra relancer le volet de l’enquête sur le suspect Navin Kistnah

nterrogations toujours de mise quant à l’introduction des 135 colis d’un kilo d’héroïne chacun dans les cinq compresseurs à bord du MSC Ivana venant d’Afrique du Sud

Les liens de Geeanchand Deewdanee, aussi connu sous le sobriquet de “Zanfan Lakaz” du Sun Trust, avec Mahen Gowressoo passés au peigne fin

L’enquête de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), suite à la saisie record de 135 kilos d’héroïne d’une valeur marchande de Rs 2 milliards, devrait être relancée sur de nouvelles bases dans les prochains jours. Cette étape devrait coïncider avec le retour de mission d’Afrique du sud du patron de l’ADSU, le Deputy Commissioner of Police, le DCP Choolun Bhoyjoo, et de l’assistant surintendant de police, Jacques Jean-Pierre. Le prochain objectif sera d’élucider les Missing Links en série dans ce réseau de trafiquants de drogue, qui ont tenté le coup des deux premières décennies du siècle en matière de trafic de drogue. À ce stade, aucune information n’a transpiré officiellement quant aux premiers résultats des contacts de la direction générale de l’ADSU avec les autorités sud-africaines ou encore les Whereabouts du suspect Navin Kistnah, qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par le tribunal de Port-Louis. Toutefois à Maurice, l’exercice d’Intelligence Gathering de l’ADSU se focalise sur les milieux du Mauritius Turf Club et du jeu. En parallèle, les liens entre le dénommé Geeanchand Deewdanee, connu pour ses fréquentations High Flyer avec le Sun Trust, sont passés au peigne fin, en particulier avec Mahen Gowressoo, ancien ministre travailliste reconverti en partisan du MSM lors des dernières élections nationales.

L’une des principales missions du DCP Bhoyjoo en Afrique du Sud consiste à recueillir le maximum d’informations quant à l’origine de ces cinq compresseurs de couleur orange, contenant la plus importante saisie de drogue jamais réalisée dans notre région. Les responsables de l’ADSU veulent confirmer les informations figurant sur le manifeste à l’embarquement sur le MSC Ivana en Afrique du Sud. Ces détails sont jugés cruciaux pour les prochaines séances d’interrogatoire des suspects en détention ou encore sous surveillance de l’ADSU.

Le DCP Bhoyjoo devait également tenter de solliciter la coopération des autorités sud-africaines en vue d’établir le Port of Origin du conteneur aux compresseurs et colis d’héroïne comportant des inscriptions en arabe. L’ADSU soupçonne que les commanditaires de cette cargaison de drogue auraient opté pour le détour en Afrique du Sud pour ne pas éveiller les soupçons des contrôles dans le port. « Mais ce qui intrigue encore est comment ces colis d’héroïne ont été placés dans ces compresseurs. Il a fallu découper ces compresseurs pour ensuite souder les parois de nouveau. Une opération qui ne s’est pas déroulée en un clin d’œil et qui nécessite des équipements de soudure », souligne-t-on du côté de l’ADSU.

Aucune des sources officielles approchées par Le Mauricien n’a voulu confirmer le moindre détail sur l’évolution des contacts en Afrique du Sud ou encore si la police de ce pays aurait localisé le dénommé Kistnah. Un premier Missing Link demeure: qui a pu Tip Off Navin Kistnah, lui permettant de prendre l’avion le mercredi 8 mars alors que l’ADSU et la Mauritius Revenue Authority s’apprêtaient à déclencher une opération de Controlled Delivery du conteneur?

L’autre Missing Link porte sur la cagnotte constituée par les quatre présumés parrains, impliqués dans ce réseau de drogue, pour assurer le financement de cette opération. À ce chapitre, l’ADSU est convaincue qu’une partie de la réponse à cette énigme se trouve dans le milieu des courses hippiques à Maurice. Les contacts de Navin Kistnah au Champ-de-Mars ont été répertoriés, même si du côté du Mauritius Turf Club, on tente dans la mesure du possible de prendre ses distances de ce suspect et d’autres noms, qui circulent. Les preuves existent pour soutenir que Navin Kistnah est un « maillon fort aux courses hippiques ». Une partie du financement de ce trafic émanerait des gains aux courses. L’ADSU et les autorités compétentes sont déjà en présence d’une liste de noms attendant de passer à l’action dès que les Missing Links sont connectés.

En parallèle, les liens d’affaires et autres de Geeanchand Deewdanee, directeur de Brilliant Consulting Resources Ltd, avec l’ancien ministre Gowressoo intéressent l’ADSU, qui ne veut rien laisser au hasard dans cette enquête à rebondissements, notamment le volet d’importation de la main-d’œuvre de Bangladesh « revisited ». Ces deux personnalités se connaissent depuis des années puisque le premier nommé avait le Senior Adviser de l’ancien ministre à l’époque du gouvernement travailliste avant de rejoindre les rangs du MSM pendant la campagne des législatives de décembre 2014.