DROGUES—TRAVAILLEURS SOCIAUX: « Quatre à cinq morts par overdose chaque mois ! »

La situation les inquiète au plus haut point. Ces travailleurs sociaux présents sur le terrain, dans différents quartiers et régions de l'île, tirent la sonnette d'alarme : « Nous avions déjà alerté l'opinion publique il y a quelques mois à l'effet que l'on avait jamais vu autant de drogue circuler dans le pays depuis les années 80’, quand le Brown Sugar avait été introduit à Maurice. Or, ces derniers mois, à la lumière des cas que nous suivons sur le terrain, nous avons enregistré en moyenne quatre à cinq décès par overdose par mois. » Un élément d'autant plus inquiétant qu'à ce jour, « on notait quatre ou cinq morts par an, et que là, c'est carrément chaque mois » Ce qui les amène à dire que « le nombre de toxicomanes a certainement considérablement augmenté ces derniers mois ».

Pour ces travailleurs sociaux, ce phénomène s'explique « certes par le fait que beaucoup de drogue est en circulation » sur le marché. « Il n'y a qu'à suivre les arrestations répercutées dans les médias et les saisies qui sont réalisées par les autorités. On les félicite d'ailleurs pour leur diligence et leur application. Mais la problématique du traitement, elle, reste entière ! »

PRISON DE MELROSE: De la drogue saisie dans une boîte de dentifrice

Après l’épisode du cannabis découvert dans une brosse et un autre cas où une carte SIM a été récupérée dans les selles d’un détenu, cette fois-ci, c’est dans une boîte de dentifrice que des gardes-chiourmes ont saisi de la drogue. Cela s’est déroulé hier à l’Eastern High Security Prison de Melrose, lors d’une patrouille de deux gardiens dans une allée près de la cuisine des prisonniers. Ils étaient intrigués par la présence d’un tube en plastique au sol. En l’ouvrant, ils ont découvert 20 capsules de couleur verte avec des inscriptions T50 SR, soupçonnées d’être des psychotropes, un morceau de métal avec du ruban adhésif qui cachait deux morceaux de plastique dont l’un contenait certaine quantité de cannabis, et l’autre du cannabis de synthèse. Puis, une substance solide, soupçonnée d’être du haschich, a également été récupérée.

La direction de la prison a fait appel à une équipe de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Flacq qui a récupéré la drogue saisie. À ce stade, les enquêteurs ne savent pas à qui était destiné ce colis, mais ils sont convaincus que ce n’est pas un détenu qui a apporté cet objet à la prison. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cette affaire.

Par ailleurs, la police a arrêté un jeune de 28 ans résidant Bambous. Ce dealer présumé avait établi sa base dans l’enceinte de la NHDC de la région. Après une opération de surveillance, il a été appréhendé avec 28 doses de cannabis synthétique. Au cours de son interrogatoire, il n’a rien voulu dire sur la provenance de cette drogue. Après avoir passé la nuit en cellule, le suspect devait passer au tribunal de Bambous aujourd’hui sous une charge provisoire de « possession of synthetic cannabinoids for the purpose of selling ».

CAMBRIOLAGE CHEZ DREAM PRICE: Trois mineurs en cour ce vendredi

Moins d’une semaine après le cambriolage survenu au supermarché Dream Price de Plaine-Lauzun, où un butin de plus de Rs 400 000 a été emporté, la CID de Port-Louis, sous la supervision de l’ASP Sailesh Kumar Beehary, a arrêté trois mineurs, âgés de 16 à 17 ans. Soumis à un interrogatoire serré aux Casernes centrales hier, ils ont avoué leur forfait. Les trois amis avaient monté un plan pour commettre leur forfait. Dans un premier temps, ils se sont ainsi rendus dans le commerce en se faisant passer pour des clients afin de « repérer le terrain ». Après cet exercice de reconnaissance, dans la nuit du 28 avril, ils sont passés par l’arrière du supermarché, escaladant une grille pour ensuite s’introduire à l’intérieur en sciant les barreaux. Ils ont alors fait main basse sur des paquets de cigarettes, des cartes téléphoniques prépayées, des boissons énergisantes et environ Rs 80 000. Les objets volés ont été ensuite revendus à des particuliers et l’argent récolté a été partagé entre eux. Les trois ados ont presque tout dépensé. Une perquisition de leur domicile, à Pailles et Cité La Cure, n’a rien donné.

C’est le lendemain du vol que le propriétaire du supermarché a noté le vol, alertant aussitôt la police. Les enquêteurs ont ensuite visionné les caméras de surveillance et ont compris le déroulement du vol. Grâce à des renseignements du Field Intelligence Office, les policiers ont alors pu remonter jusqu’aux trois jeunes, dont l’un a déjà été arrêté dans le passé pour vol. Après une nuit passée en cellule, ils seront traduits au tribunal de Port-Louis ce vendredi pour leur inculpation provisoire.