Nous étions à Paris il y a quelques semaines quand a éclaté toute la polémique autour des plages et des tenues "appropriées". Le burkini, pour ne pas le citer, faisait son apparition et provoquait des réactions d'une virulence incroyable allant jusqu'au déshabillage public de celles qui osaient s'afficher dans cette tenue. Depuis, après moults débats, articles, et autres prises de position, le bon sens semble avoir repris le dessus, même si certains réfractaires continuent à se faire entendre. De retour à Maurice, où chacun cohabite depuis des lustres dans la tenue qui lui convient, de la ville à la plage, nous mesurons encore plus toute l'aberration, le ridicule, de cette polémique. Monsieur Sarkozy serait bien inspiré de venir faire un tour dans notre île pour juger de lui-même qu'il n'y a pas forcément de "provocation" quand on arbore une tenue différente des critères qu'il juge acceptables. Les Mauriciens ont compris depuis longtemps qu'accepter le droit à la différence est la meilleure garantie du "vivre ensemble".