DROITS D’AUTEUR—AMENDEMENTS—COPYRIGHT BILL: Plus que sept jours pour soumettre les propositions

Le ministère des Arts et de la Culture attend toujours les suggestions concernant les amendements proposés au Copyright Bill. La date limite a été fixée au 28 mars. Une trentaine d’amendements au total, allant du changement d’appellation et de la composition du board de la Rights Management Society aux amendes pour ceux trouvés coupables de piratage ont été inclus. Le public est invité à donner son avis avant que le projet de loi ne soit présenté au Parlement.

L’élaboration de la dernière loi sur les droits d’auteur avait soulevé un tollé parmi les artistes, qui n’approuvaient pas plusieurs provisions. D’où leur demande auprès du nouveau gouvernement pour apporter des amendements afin de corriger les anomalies. Depuis l’année dernière, un High Powered Committee – comprenant des représentants de différentes autorités, des éléments du parquet ainsi que des artistes – a travaillé sur les faiblesses de la Copyright Act 2014. La communauté élargie des artistes et le public en général sont maintenant invités à donner leur opinion avant de passer à la prochaine étape.

L’une des provisions phares concerne les peines prévues pour les crimes commis sous cette loi. Les artistes ont d’ailleurs toujours dénoncé l’inefficacité du combat contre le piratage. L’année dernière, une grande marche, regroupant également des politiciens de tout bord, en guise de soutien à ce combat, avait été organisée à Port-Louis. Le nouveau Copyright Bill suggère ainsi que toute personne trouvée en possession d’une copie non autorisée d’une œuvre artistique sera passible d’une amende pouvant aller jusqu'à Rs 300 000 et une peine maximum de deux ans de prison. A la deuxième offense, l’amende passe à Rs 500 000 et la peine à 8 ans. L’ancienne loi prévoyait une telle amende uniquement pour ceux ayant une utilisation commerciale ou qui vendent les œuvres non autorisées.

Autre changement : les membres de la Rights Management Society, qui deviendra la Mauritius Copyright Management Society, pourront élire sept représentants au conseil d’administration, comme c’était déjà le cas avant la loi de 2014. De même, un secrétaire indépendant sera affecté au board. Il aura pour tâche de fournir les informations nécessaires aux membres et de veiller à la transparence. De même, plusieurs comités techniques pourront être mis sur pied pour travailler sur différents aspects techniques à la RMS. Ils soumettront ensuite leurs rapports au board.

Dans le milieu artistique, ces amendements sont plutôt bien accueillis. « Mais c’est sa mise en pratique qui pose toujours questions à ce stade. Par exemple, les provisions contre le piratage étaient déjà là dans les anciennes lois, mais cela n’a jamais permis de combattre le problème. Au contraire, les contrevenants s’en sortaient facilement. Idem concernant la bonne volonté de la police à combattre le piratage. La loi peut être bonne, mais si les personnes supposées la mettre en pratique ne s’en servent pas, nous n’avancerons pas », lancent les artistes.